Τουρισμός για Όλους 2026-27: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Τα κριτήρια και τα ποσά

Η ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Αντώνης Νικολόπουλος)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αιτήσεις για το πρόγραμμα "Τουρισμός για Όλους 2026-2027" ξεκινούν από 5 Αυγούστου 2026, με προθεσμία έως 21 Αυγούστου.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή σε ΚΕΠ, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.
  • Διεύρυνση εισοδηματικών ορίων για άγαμους, έγγαμους και πολύτεκνες οικογένειες, με επιπλέον επιδότηση για οικογένειες με τέκνα.
  • Πρώτη φορά συμμετοχή ατόμων με αναπηρία και οικογενειών με τέκνα ΑμεΑ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
  • Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις έως το 2027, με ωφελούμενους από τη λίστα επιλαχόντων στη δεύτερη φάση.

Από αύριο, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ως εξής: 

  • 5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
  • 6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
  • 7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
  • 8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
  • 9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Από 10 έως 21 Αυγούστου, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜ. 

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται : 

  • Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τους κωδικούς Taxisnet, 
  • Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για:

  • βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη
  • διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο 
  • περιφερειακή και κοινωνική συνοχή

Έτσι, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους.  

Τουρισμός για όλους 2026-2027

Ταυτόχρονα, το νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, έχει πιο ενισχυμένο κοινωνικό πρόσημο. 

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000€/ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά  τον αριθμό ατόμων που είναι  δυνητικά ωφελούμενοι.

Ενώ οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών, με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο.

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Τα κριτήρια

*και για κάθε επιπλέον τέκνο προσαύξηση 5.000€

Περαιτέρω, για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Σε δύο φάσεις το πρόγραμμα

Το  Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις

Η α’ φάση υλοποιείται μέχρι τις 30.06.2027 και η β’ φάση έως 31.12.2027. Στη δεύτερη φάση, δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής, και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Προγράμματος https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, κατά τις ώρες 09:00 -17:00 στο τηλέφωνο: 210 2150231.

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