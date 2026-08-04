Βυθισμένοι στην αβεβαιότητα, χωρίς πλέον να έχουν ένα σπίτι να μείνουν, βρίσκονται οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα. Ορισμένοι το βράδυ κοιμήθηκαν στα αυτοκίνητά τους. Το Star εξασφάλισε την τελευταία συμβολαιογραφική πράξη για την οικοδομή, που ήταν υπό ανέγερση, στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα γινόταν εκσκαφή για υπόγειο πάρκινγκ. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων είναι της Τασούλας Παπανικολάου.

Στις 5 Φεβρουαρίου του 2026 έγινε η πράξη με σχεδιαγράμματα που έχουν ήδη καταρτίσει οι δύο οικοπεδούχοι - αρχιτέκτονες μηχανικοί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Προβλέπεται η δημιουργία έξι θέσεων στάθμευσης, τρεις θέσεις στην πυλωτή και τρεις στο υπόγειο. 10,12 τ.μ. για την κάθε θέση.

Για τις θέσεις στο υπόγειο έπρεπε να σκάψουν τουλάχιστον τέσσερα μέτρα. Προφανώς έσκαψαν σε μεγαλύτερο βάθος από εκεί που βρίσκονται τα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας που είχε χτιστεί το 1970.

Σε αυτή την πράξη οι δύο οικοπεδούχοι επιβεβαιώνουν ότι ήδη έχουν γκρεμίσει την προηγούμενη κατοικία.

Η υπό ανέγερση πολυκατοικία θα είχε πέντε ορόφους και ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν διατεθεί τρία διαμερίσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι δεν είχαν καμία ειδοποίηση, υποψία ή καταγγελία τις προηγούμενες ημέρες ότι υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες που έκαναν στην υπό ανέγερση οικοδομή.