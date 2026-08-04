Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ετοίμαζαν υπόγειο γκαράζ

Η πράξη του Φεβρουαρίου για τις υπόγειες θέσεις πάρκινγκ

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (1/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατέρρευσε πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, αφήνοντας τους ενοίκους χωρίς σπίτι.
  • Η οικοδομή ήταν υπό ανέγερση και προγραμματιζόταν η εκσκαφή για υπόγειο γκαράζ με έξι θέσεις στάθμευσης.
  • Η εκσκαφή έγινε σε βάθος μεγαλύτερο από τα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας, που χτίστηκε το 1970.
  • Οι δύο οικοπεδούχοι, αρχιτέκτονες μηχανικοί, υποστηρίζουν ότι δεν είχαν ειδοποιήσεις για κίνδυνο.
  • Τρία διαμερίσματα είχαν ήδη διατεθεί στην υπό ανέγερση πολυκατοικία που θα είχε πέντε ορόφους.

Βυθισμένοι στην αβεβαιότητα, χωρίς πλέον να έχουν ένα σπίτι να μείνουν, βρίσκονται οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα. Ορισμένοι το βράδυ κοιμήθηκαν στα αυτοκίνητά τους. Το Star εξασφάλισε την τελευταία συμβολαιογραφική πράξη για την οικοδομή, που ήταν υπό ανέγερση, στην οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα γινόταν εκσκαφή για υπόγειο πάρκινγκ. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων είναι της Τασούλας Παπανικολάου. 

Στις 5 Φεβρουαρίου του 2026 έγινε η πράξη με σχεδιαγράμματα που έχουν ήδη καταρτίσει οι δύο οικοπεδούχοι - αρχιτέκτονες μηχανικοί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πετράλωνα: Νεκρός ο σκύλος που παγιδεύτηκε στην πολυκατοικία που κατέρρευσε

Στις 5 Φεβρουαρίου του 2026 έγινε η πράξη με σχεδιαγράμματα που έχουν ήδη καταρτίσει οι δύο οικοπεδούχοι - αρχιτέκτονες μηχανικοί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

  • Προβλέπεται η δημιουργία έξι θέσεων στάθμευσης, τρεις θέσεις στην πυλωτή και τρεις στο υπόγειο. 10,12 τ.μ. για την κάθε θέση.

Για τις θέσεις στο υπόγειο έπρεπε να σκάψουν τουλάχιστον τέσσερα μέτρα. Προφανώς έσκαψαν σε μεγαλύτερο βάθος από εκεί που βρίσκονται τα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας που είχε χτιστεί το 1970. 

Πετράλωνα: Εκκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία του κτιρίου που κατέρρευσε

Σε αυτή την πράξη οι δύο οικοπεδούχοι επιβεβαιώνουν ότι ήδη έχουν γκρεμίσει την προηγούμενη κατοικία.

Σε αυτή την πράξη οι δύο οικοπεδούχοι επιβεβαιώνουν ότι ήδη έχουν γκρεμίσει την προηγούμενη κατοικία.

Η υπό ανέγερση πολυκατοικία θα είχε πέντε ορόφους και ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν διατεθεί τρία διαμερίσματα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι δεν είχαν καμία ειδοποίηση, υποψία ή καταγγελία τις προηγούμενες ημέρες ότι υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες που έκαναν στην υπό ανέγερση οικοδομή.

 

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