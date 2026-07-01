Πετράλωνα: Εκκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία του κτιρίου που κατέρρευσε

Μηχανικοί ελέγχουν τη στατικότητα του κτιρίου που έμεινε όρθιο

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Σε διαρκή επιτήρηση παραμένει η διπλανή πολυκατοικία της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα, η οποία, αν και άντεξε την κατάρρευση του γειτονικού τετραώροφου κτιρίου, έχει εκκενωθεί προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι.

Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε», είπαν πριν την κατάρρευση

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ειδικά κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και του Δήμου Αθηναίων παρακολουθούν συνεχώς το κτίριο με ειδικά όργανα μέτρησης, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν παρουσιάζει έστω και την παραμικρή μεταβολή στην κλίση ή νέα ένδειξη υποχώρησης.

Πετράλωνα κατάρρευση πολυκατοικίας 1

Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά στο αν η υποχώρηση του εδάφους που προκλήθηκε από τις εργασίες εκσκαφής στο διπλανό οικόπεδο έχει επηρεάσει και τη θεμελίωση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Οι μετρήσεις θα επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι ειδικοί να αποφασίσουν αν το κτίριο είναι ασφαλές για να επιστρέψουν οι ένοικοί του ή αν απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις.

Πετράλωνα: Η τεχνική έκθεση κατεδάφισης της επίμαχης πολυκατοικίας

Πετράλωνα: Το πρόβλημα εντοπίζεται στο υπέδαφος

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι ειδικοί είναι ότι η βαθιά εκσκαφή στο γειτονικό οικόπεδο προκάλεσε υποχώρηση του υπεδάφους.

Πετράλωνα κατάρρευση πολυκατοικίας 2

Το γεγονός ότι το έδαφος στην περιοχή χαρακτηρίζεται γεώδες και σχετικά σαθρό, σε συνδυασμό με την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας, ενδέχεται να έχει επηρεάσει και τα όμορα κτίρια, κυρίως εκείνα που εφάπτονταν με το κτίριο που κατέρρευσε.

Πετράλωνα: Πώς ξεκίνησαν όλα - Έτσι κατέρρευσε η πολυκατοικία

Για τον λόγο αυτό οι αυτοψίες συνεχίζονται, ενώ οι μηχανικοί εξετάζουν όχι μόνο τη στατικότητα της γειτονικής πολυκατοικίας, αλλά και κάθε πιθανό κίνδυνο για τα υπόλοιπα κτίσματα της περιοχής.

Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε»

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες των ενοίκων για όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης.

Πετράλωνα κατάρρευση πολυκατοικίας 3

Συγγενείς κατοίκων καταγγέλλουν ότι από νωρίς το πρωί ακούγονταν έντονοι τριγμοί, ενώ σε μικρό χρονικό διάστημα εμφανίστηκε μεγάλη ρωγμή στο κτίριο.

Πετράλωνα: Η πολυκατοικία πήρε κλίση. Πρόλαβαν και βγήκαν πριν καταρρεύσει

Η μηχανικός των ενοίκων, που κλήθηκε να ελέγξει την κατάσταση, διαπίστωσε ότι η πολυκατοικία είχε ήδη αποκτήσει κλίση περίπου πέντε μοιρών.

Όταν οι κάτοικοι εξέφρασαν την ανησυχία τους στον μηχανικό του εργοταξίου, εκείνος φέρεται να τους απάντησε με τη φράση: «Και ο Πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έπεσε».

Πετράλωνα κατάρρευση πολυκατοικίας 4

Ωστόσο, μέσα σε περίπου μία ώρα η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά. Η κλίση του κτιρίου αυξήθηκε στις 14 μοίρες, γεγονός που οδήγησε στη μαζική απομάκρυνση των έξι οικογενειών που διέμεναν στην πολυκατοικία.

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναφορές για εγκλωβισμένους

Υπάρχει επίσης μαρτυρία ενοίκου ότι οι τριγμοί ακούγονταν ήδη από το βράδυ και ότι το πρωί που ξύπνησαν, το κτίριο είχε ήδη πάρει κλίση προς τα δεξιά.

Πετράλωνα: Η εκκένωση λίγο πριν από την κατάρρευση

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η μηχανικός των ενοίκων ήταν εκείνη που άρχισε να ενημερώνει πόρτα-πόρτα τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα τα διαμερίσματά τους.

Λίγο αργότερα, εργαζόμενοι του εργοταξίου χτυπούσαν επίσης τα κουδούνια, ζητώντας από τους ενοίκους να βγουν από το κτίριο, επικαλούμενοι ότι θα επικρατούσε έντονη φασαρία λόγω των εργασιών.

Πετράλωνα κατάρρευση πολυκατοικίας 5

Το συγκεκριμένο περιστατικό βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνητών, καθώς εξετάζεται αν το συνεργείο είχε αντιληφθεί ότι είχε προκληθεί πρόβλημα στη στατικότητα της πολυκατοικίας και επιχείρησε να απομακρύνει εγκαίρως τους ενοίκους.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε σχεδιασμός να χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα ταχείας πήξης για την αντιστήριξη του κτιρίου, κάτι που όμως δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί.

Πετράλωνα: Πέντε συλλήψεις και δικογραφία

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Πρόκειται για τους δύο ιδιοκτήτες του οικοπέδου και μετόχους της εταιρείας που είχε αναλάβει την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας, τους δύο υπεύθυνους μηχανικούς και τον εργολάβο του έργου.

Πετράλωνα κατάρρευση πολυκατοικίας 6

Η δικογραφία αφορά παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν ληφθεί καταθέσεις από ενοίκους και αυτόπτες μάρτυρες.

Οι συλληφθέντες απορρίπτουν τις κατηγορίες και, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδουν την κατάρρευση σε πιθανή διαρροή αγωγού που φέρεται να αποσάθρωσε το έδαφος τις προηγούμενες ημέρες. Υποστηρίζουν επίσης ότι είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Πετράλωνα: Τι εξετάζουν οι πραγματογνώμονες

Οι ειδικοί καλούνται πλέον να απαντήσουν σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται η στατική μελέτη της νέας οικοδομής, οι εργασίες αντιστήριξης που πραγματοποιήθηκαν πριν από την εκσκαφή, το βάθος των θεμελίων, αλλά και η κατάσταση της πολυκατοικίας που κατέρρευσε, η οποία είχε ανεγερθεί το 1970 χωρίς υπόγειο και με θεμέλια βάθους περίπου ενός μέτρου.

Παράλληλα, διερευνάται αν υπήρξαν προειδοποιήσεις από τεχνικούς για την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων προστασίας πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, καθώς και αν αυτά τελικά εφαρμόστηκαν.

Οι πραγματογνωμοσύνες και τα αποτελέσματα των αυτοψιών αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις για το τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση της πολυκατοικίας και αν υπήρξαν παραλείψεις ή λάθη κατά την εκτέλεση του έργου που οδήγησαν σε ένα περιστατικό το οποίο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία με ανθρώπινα θύματα.

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