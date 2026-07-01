«Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε». Αυτή ήταν, σύμφωνα με τις καταγγελίες των ενοίκων, η απάντηση που φέρεται να έδωσε μηχανικός του εργοταξίου όταν ενημερώθηκε ότι η πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα είχε αρχίσει να παίρνει επικίνδυνη κλίση. Λίγη ώρα αργότερα, το τετραώροφο κτίριο κατέρρευσε, αφήνοντας πίσω του μόνο ερείπια και έξι οικογένειες χωρίς σπίτια.

Οι κάτοικοι περιγράφουν σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν λίγες ώρες πριν από την κατάρρευση. Όπως αναφέρουν, από νωρίς το πρωί άκουγαν έντονους τριγμούς, ενώ γείτονες εντόπισαν μεγάλες ρωγμές στους τοίχους. Η ανησυχία τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε κάλεσαν ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος διαπίστωσε ότι το κτίριο είχε ήδη πάρει κλίση περίπου πέντε μοιρών.

Η πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, όταν οι ένοικοι απευθύνθηκαν στον μηχανικό της υπό ανέγερση οικοδομής στο διπλανό οικόπεδο, εκείνος επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες τους, λέγοντας πως «και ο Πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έπεσε». Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε δραματικά διαφορετική.

Πετράλωνα: Η κλίση αυξήθηκε μέσα σε μία ώρα

Μέσα σε περίπου μία ώρα, η κλίση του κτιρίου αυξήθηκε από τις 5 στις 14 μοίρες. Η μηχανικός που είχε εξετάσει την πολυκατοικία ενημέρωσε άμεσα όλους τους ενοίκους, περνώντας από διαμέρισμα σε διαμέρισμα και ζητώντας τους να εγκαταλείψουν το κτίριο. Λίγο αργότερα, εργαζόμενοι του εργοταξίου άρχισαν επίσης να χτυπούν τα κουδούνια των κατοίκων, ζητώντας τους να εκκενώσουν την πολυκατοικία, επικαλούμενοι την έντονη φασαρία από τις εργασίες.

Ο μηχανικός που επέβλεπε τις εργασίες δίπλα από την πολυκατοικία φέρεται να είπε στους ενοίκους «και η Πίζα γέρνει άλλα δεν έχει πέσει»

Το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς εξετάζεται εάν οι υπεύθυνοι του έργου είχαν ήδη αντιληφθεί ότι είχε προκληθεί πρόβλημα στη θεμελίωση του γειτονικού κτιρίου και επιχείρησαν να απομακρύνουν εγκαίρως τους ενοίκους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προγραμματιστεί να πέσει τσιμέντο ταχείας πήξεως, ώστε να ενισχυθεί προσωρινά η αντιστήριξη του κτιρίου που είχε αρχίσει να γέρνει, χωρίς όμως να αποτραπεί τελικά η κατάρρευση.

Πετράλωνα: Αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια

Σήμερα ειδικά κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και του Δήμου Αθηναίων συνεχίζουν τις αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη διπλανή πολυκατοικία, όπου έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στη βάση του κτιρίου, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για πιθανή υποχώρηση του εδάφους.

Η πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα πήρε κλίση και πολύ γρήγορα έγινε συντρίμμια

Οι μηχανικοί πραγματοποιούν συνεχείς μετρήσεις με ειδικά όργανα προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποιο από τα όμορα κτίρια έχει παρουσιάσει μετακινήσεις ή επικίνδυνη κλίση. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων θα αποφασιστεί εάν οι πολυκατοικίες θα παραμείνουν εκκενωμένες ή αν οι κάτοικοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας θα δοθεί βοήθημα, ύψους 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό στους ενοίκους της πολυκατοικίας που έχασαν τα πάντα, ώστε να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

Πετράλωνα: Το σαθρό έδαφος και η βαθιά εκσκαφή

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η βαθιά εκσκαφή για την ανέγερση νέας πενταώροφης οικοδομής ενδέχεται να προκάλεσε υποχώρηση του υπεδάφους. Το έδαφος στην περιοχή χαρακτηρίζεται από ειδικούς ως σχετικά σαθρό, γεγονός που πιθανόν επέτεινε τις συνέπειες της εκσκαφής και επηρέασε τη θεμελίωση του τετραώροφου κτιρίου.

Γίνονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μια σωστά κατασκευασμένη πολυκατοικία δεν θα έπρεπε να καταρρεύσει αποκλειστικά λόγω εργασιών σε γειτονικό οικόπεδο. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται εάν υπήρχαν προϋπάρχουσες στατικές αδυναμίες, κακοτεχνίες ή ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στην κατάρρευση.

Ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα αφορά πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τεχνικό κλιμάκιο είχε εισηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες την εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος για την ενίσχυση των πρανών της εκσκαφής. Η λύση αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα να διερευνάται εάν η συγκεκριμένη παράλειψη συνέβαλε στην εξέλιξη του περιστατικού.

Ευτυχώς οι ένοικοι της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα κατάφεραν να βγουν έγκαιρα από το κτίριο

Πετράλωνα: Οι πέντε συλλήψεις και η δικογραφία

Παράλληλα, πέντε άτομα έχουν πλέον συλληφθεί για την υπόθεση. Πρόκειται για τους δύο ιδιοκτήτες του οικοπέδου και μετόχους της εταιρείας που υλοποιούσε το έργο, δύο υπεύθυνους πολιτικούς μηχανικούς και τον μηχανικό που είχε αναλάβει τη στατική μελέτη της νέας οικοδομής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας.

Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις για την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα

Η δικογραφία αφορά παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής, σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ποινικού Κώδικα. Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνούνται κάθε ευθύνη και φέρονται να αποδίδουν την κατάρρευση σε προϋπάρχον πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι πιθανή διαρροή αγωγού τις προηγούμενες ημέρες αποσάθρωσε το έδαφος κάτω από την εκσκαφή. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Πετράλωνα: Οι μαρτυρίες των ενοίκων και η επόμενη μέρα

Από την πλευρά τους, οι ένοικοι που έχασαν μέσα σε λίγα λεπτά τα σπίτια και τις περιουσίες τους δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά. Όπως κατέθεσαν στις Αρχές, εκτός από τις κατοικίες τους, έχασαν χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα μεγάλης συναισθηματικής αξίας.

Πυροσβέστες έψαχναν για ώρα για εγκλωβισμένους μέσα στα συντρίμμια της πολυκατοικίας

Τις οριστικές απαντήσεις για τα αίτια της κατάρρευσης αναμένεται να δώσουν η πραγματογνωμοσύνη, οι τεχνικές εκθέσεις των μηχανικών και τα αποτελέσματα των αυτοψιών, τα οποία θα κρίνουν εάν η τραγωδία οφείλεται σε κατασκευαστικές παραλείψεις, σε ελλιπή μέτρα αντιστήριξης, στις εκσκαφές ή σε συνδυασμό όλων των παραπάνω παραγόντων.