Με τις κόρες της και αγαπημένα της πρόσωπα επέλεξε να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μοιράζοντας με τους followers της μια σειρά από ιδιαίτερα οικογενειακά στιγμιότυπα.

Η παρουσιάστρια, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχωρίζουν εκείνες στις οποίες ποζάρει μαζί με τις κόρες της, σε ένα όμορφο κυκλαδίτικο σκηνικό.

Σε μία από τις πιο γλυκές εικόνες, τα κορίτσια σχηματίζουν με τα χέρια τους μια καρδιά πάνω από τη μητέρα τους, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο γεμάτο τρυφερότητα και οικογενειακή αγάπη.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε παράλληλα να στείλει τις δικές της ευχές για τη σημερινή ημέρα, αναφερόμενη και στις γυναίκες της οικογένειάς της που γιορτάζουν. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά με υγεία και την ευλογία της Παναγίας μας. Σήμερα γιορτάζει η «μισή» καρδιά μου. Χρόνια πολλά στα κορίτσια μας, τη μαμά μου, την πεθερά μου και την αδελφούλα μου. Κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες τραβήχτηκαν πριν από χρόνια αλλά είναι από τις αγαπημένες μου».

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας αποτυπώνει με τον πιο όμορφο τρόπο τη σημασία που έχει για εκείνη η οικογένεια, αλλά και τον ιδιαίτερο συμβολισμό της ημέρας. Μέσα από παλιότερες και νεότερες φωτογραφίες, η Σταματίνα Τσιμτσιλή κράτησε ζωντανές αγαπημένες αναμνήσεις και μοιράστηκε με το κοινό της ένα πιο προσωπικό κομμάτι της ζωής της.

Ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί, άλλωστε, μια ιδιαίτερη ημέρα για την ίδια, καθώς ανάμεσα στα αγαπημένα της πρόσωπα που γιορτάζουν βρίσκονται οι κόρες της, η μητέρα της, η πεθερά της και η αδελφή της. Οι ευχές της ήταν γεμάτες αγάπη, ευγνωμοσύνη και, πάνω απ' όλα, την ευχή για υγεία και την ευλογία της Παναγίας.