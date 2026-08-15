Θαλαμηγός προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στην Αίγινα

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβάτη - Υλικές ζημιές στα σκάφη

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Θαλαμηγός προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη στην Αίγινα
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Υλικές ζημιές σε ελλιμενισμένα σκάφη προκάλεσε θαλαμηγός στο λιμάνι της Αίγινας, όταν προσέκρουσε πάνω τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να αποπλεύσει.

Στο σκάφος, που έφερε ελληνική σημαία, επέβαιναν συνολικά εννέα άτομα. Από την πρόσκρουση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβάτη, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα σκάφη που βρίσκονταν ελλιμενισμένα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Λιμενική Αρχή, η οποία έχει ξεκινήσει προανάκριση, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση.

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ΑΙΓΙΝΑ
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ΘΑΛΑΜΗΓΟΣ
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