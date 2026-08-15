Τραγικό τέλος είχε η διαδρομή μιας 74χρονης γυναίκας στον Βαρνάβα, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και κατέληξε σε βαθύ ρέμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30, σε έναν στενό επαρχιακό δρόμο της περιοχής. Σύμφωνα με κατοίκους, η άτυχη γυναίκα γνώριζε τον δρόμο και είχε περάσει από το συγκεκριμένο σημείο και στο παρελθόν.

Για τις δραματικές προσπάθειες διάσωσης της γυναίκας, ο δημοσιογράφος του Star Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο. Στα πλάνα καταγράφονται εθελοντές και διασώστες να κατεβαίνουν στο ρέμα και να επιχειρούν να απεγκλωβίσουν την 74χρονη, γνωρίζοντας ότι κάθε δευτερόλεπτο ήταν κρίσιμο.

Οι εθελοντές έφτασαν πρώτοι στο σημείο. Όπως περιγράφει ο Θανάσης Κατσίκης, εθελοντής της ομάδας Βαρνάβα, όταν έφτασαν στο σημείο είδαν το αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο μέσα στο ρέμα.

«Είδαμε το αμάξι εδώ τουμπαρισμένο. Κατεβήκανε δύο συνάδελφοι κάτω και είδαν ότι η κυρία είχε λίγο σφυγμό, δεν είχε φύγει από τη ζωή εκείνη την ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πρώτοι που έσπευσαν για βοήθεια ήταν εθελοντές πυροσβέστες από τις ομάδες Γραμματικού και Βαρνάβα. Κατέβηκαν στο δύσβατο σημείο και προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα.

Όπως περιγράφει ο εθελοντής της ομάδας Βαρνάβα, Μαρίνος Μισόκαλος, η γυναίκα βρισκόταν ανάποδα μέσα στο αυτοκίνητο και χωρίς τις αισθήσεις της.

«Κατεβήκαμε κάτω, ήταν δεμένη μια κυρία ανάποδα και δεν είχε τις αισθήσεις της. Προσπαθήσαμε να μπούμε μέσα, αλλά δεν μπορέσαμε. Σε πέντε λεπτά ήρθε και η Πυροσβεστική και άλλες εθελοντικές ομάδες και σιγά-σιγά ήρθε το ασθενοφόρο και την πήρε», ανέφερε.

Κανείς δεν γνωρίζει τι προκάλεσε την εκτροπή Το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και κατέληξε στο ρέμα, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε την εκτροπή. Οι κάτοικοι και οι εθελοντές κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα στενό και επικίνδυνο δρόμο.

«Δεν ξέρουμε αν έπαθε κάτι, αν δεν ένιωθε καλά, αν γύρισε το τιμόνι. Δυστυχώς, δεν το γνωρίζουμε», ανέφερε η Βασιλική Μάγγανα, εθελόντρια της ομάδας Βαρνάβα.