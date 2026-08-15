Η Ελένη Τσολάκη μιλά για τη μητρότητα / Απόσπασμα από τη συνέντευξή της παρουσιάστριας στο περιοδικό ΟΚ!, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day

Με τη μητέρα της και την κόρη της στο πλευρό της θέλησε να υποδεχτεί τον Δεκαπενταύγουστο η Ελένη Τσολάκη, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που αποπνέει χαρά, αγάπη και οικογενειακή θαλπωρή. Οι τρεις τους ποζάρουν μαζί, με την Ελένη Τσολάκη να δείχνει εμφανώς ευτυχισμένη έχοντας κοντά της δύο από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής της.

Η συγκεκριμένη ημέρα έχει ξεχωριστό συμβολισμό για την παρουσιάστρια, η οποία θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει στη ζωή της. Για να συνοδεύσει τη φωτογραφία επέλεξε το τραγούδι «Μαρία, Μαράκι, Μαριώ» του Στέλιου Ρόκκου, δίνοντας ακόμη πιο γιορτινό χαρακτήρα στην ανάρτησή της.

Η Ελένη Τσολάκη συνόδευσε το στιγμιότυπο με ένα μήνυμα γεμάτο πίστη και συναίσθημα, ευχόμενη παράλληλα σε όλους υγεία και προστασία για τις οικογένειές τους.

«Σήμερα για μένα γιορτάζει όλος ο κόσμος!! Παναγιά μου σ ευχαριστώ που μου χάρισες απλόχερα τα δώρα σου!!! Με τη Χάρη σου να προστατεύεις κάθε σπίτι! Μαρίες μου, σας λατρεύω. Χρόνια πολλά σε όλους».