«Παναγιά μου σ’ ευχαριστώ»: Η συγκινητική ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη

Μαζί με τη μητέρα και την κόρη της σε μια ξεχωριστή στιγμή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου
15.08.26 , 23:30 Καλαμαριά: 26χρονη καταγγέλλει ότι την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ
15.08.26 , 23:00 Σαλαμίνα: Eίχε κάνει αποθήκη ναρκωτικών το σπίτι της μητέρας του
15.08.26 , 22:01 Σίβηρη Χαλκιδικής: To σημείο «μηδέν» που ξέσπασε η φωτιά
15.08.26 , 20:41 Χάος στη Μάνη: Χείμαρροι οι δρόμοι, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό σε ΙΧ
15.08.26 , 20:00 Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο για μια θέση στάθμευσης
15.08.26 , 18:45 Ολλανδία: Όλο το γήπεδο θρήνησε για τον χαμό του βρέφους ποδοσφαιριστή
15.08.26 , 18:30 Φωτιά στη Σκύρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
15.08.26 , 18:09 Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες
15.08.26 , 18:07 Ford Ranger PHEV: Σας...«μαγειρεύει»
15.08.26 , 17:54 Κόρινθος: Άγνωστος πυρπόλησε σταθμευμένα αυτοκίνητα
15.08.26 , 17:48 Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της
15.08.26 , 17:33 Madonna: Στα Μετέωρα η «βασίλισσα της pop»
15.08.26 , 17:07 Μπέττυ Μαγγίρα: Το χιουμοριστικό βίντεο για τη διπλή γιορτή της
15.08.26 , 16:47 Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Δεκαπενταύγουστος στην Ιθάκη
Τίνα Μεσσαροπούλου: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» στην Παναγία από την Πάρο
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Χάος στη Μάνη: Χείμαρροι οι δρόμοι, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό σε ΙΧ
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ελένη Τσολάκη μιλά για τη μητρότητα / Απόσπασμα από τη συνέντευξή της παρουσιάστριας στο περιοδικό ΟΚ!, όπως προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Τσολάκη γιόρτασε τον Δεκαπενταύγουστο με τη μητέρα και την κόρη της.
  • Δημοσίευσε τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία στο Instagram, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη.
  • Η ημέρα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για την παρουσιάστρια, που ευχήθηκε υγεία σε όλους.
  • Συνόδευσε την ανάρτηση με το τραγούδι «Μαρία, Μαράκι, Μαριώ» του Στέλιου Ρόκκου.
  • Ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και προστασία για τις οικογένειές τους.

Με τη μητέρα της και την κόρη της στο πλευρό της θέλησε να υποδεχτεί τον Δεκαπενταύγουστο η Ελένη Τσολάκη, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο.

Ελένη Τσολάκη: Άδραξε την ευκαιρία να γυμναστεί όσο η κόρη της κοιμόταν!

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που αποπνέει χαρά, αγάπη και οικογενειακή θαλπωρή. Οι τρεις τους ποζάρουν μαζί, με την Ελένη Τσολάκη να δείχνει εμφανώς ευτυχισμένη έχοντας κοντά της δύο από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής της.

Ελένη Τσολάκη: Νέες φωτογραφίες από τη Σύρο με τη 14 μηνών κόρη της

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by elenitsolaki (@elenitsolaki)

Η συγκεκριμένη ημέρα έχει ξεχωριστό συμβολισμό για την παρουσιάστρια, η οποία θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει στη ζωή της. Για να συνοδεύσει τη φωτογραφία επέλεξε το τραγούδι «Μαρία, Μαράκι, Μαριώ» του Στέλιου Ρόκκου, δίνοντας ακόμη πιο γιορτινό χαρακτήρα στην ανάρτησή της.

Η Ελένη Τσολάκη συνόδευσε το στιγμιότυπο με ένα μήνυμα γεμάτο πίστη και συναίσθημα, ευχόμενη παράλληλα σε όλους υγεία και προστασία για τις οικογένειές τους.

«Σήμερα για μένα γιορτάζει όλος ο κόσμος!! Παναγιά μου σ ευχαριστώ που μου χάρισες απλόχερα τα δώρα σου!!! Με τη Χάρη σου να προστατεύεις κάθε σπίτι! Μαρίες μου, σας λατρεύω. Χρόνια πολλά σε όλους».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by elenitsolaki (@elenitsolaki)

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες
Μάρα Ζαχαρέα
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της
Madonna
Celebrities & Gossip Νεα
Madonna: Στα Μετέωρα η «βασίλισσα της pop»
Μπέττυ Μαγγίρα
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέττυ Μαγγίρα: Το χιουμοριστικό βίντεο για τη διπλή γιορτή της
Μαρία Αντωνά
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος
Celebrities & Gossip Νεα
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Δεκαπενταύγουστος στην Ιθάκη
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η όμορφη στιγμή με τον γιο της δίπλα στη θάλασσα
Τίνα Μεσσαροπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Τίνα Μεσσαροπούλου: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» στην Παναγία από την Πάρο
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top