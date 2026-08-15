Κροατία: Πύρινος εφιάλτης στις Δαλματικές ακτές

Μία νεκρή και 40 τραυματίες

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Κροατία: Πύρινος εφιάλτης στις Δαλματικές ακτές/ Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στις Δαλματικές ακτές της Κροατίας, προκαλώντας εκκενώσεις και καταστροφές.
  • Μία γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της και περίπου 40 άτομα έχουν τραυματιστεί, με 14 να νοσηλεύονται.
  • Πάνω από 2.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί και φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής.
  • Η φωτιά χαρακτηρίζεται ως μία από τις χειρότερες στην Κροατία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες λόγω των ανέμων.
  • Οι ελληνες τουρίστες στην περιοχή είναι ασφαλείς.

Χάος επικρατεί στην Κροατία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στις Δαλματικές ακτές, σε μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας, προκαλώντας καταστροφές και αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες να εγκαταλείψουν τις περιοχές που απειλούνται από τις φλόγες.

Όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του Star, Τασούλα Παπανικολάου, οι Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή είναι ασφαλείς. Η φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη και πολύ γρήγορα έφτασε σε κατοικημένες περιοχές στις κροατικές ακτές της Αδριατικής, όπου αυτή την περίοδο βρίσκονται χιλιάδες τουρίστες.

κροατια

Από την πυρκαγιά έχει χάσει τη ζωή της μία γυναίκα, ενώ περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Από αυτούς, οι 14 παραμένουν για νοσηλεία. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και δύο τουρίστες, μία Γερμανίδα και ένας Πολωνός.

Εκκενώθηκαν περιοχές – Πάνω από 2.000 άνθρωποι σε κέντρα υποδοχής

Οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές, με σπίτια και περιουσίες να παραδίδονται στις φλόγες. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που βρίσκονταν σε κίνδυνο, καθώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με τον Κροατικό Ερυθρό Σταυρό, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής, έχοντας απομακρυνθεί από τις περιοχές που επλήγησαν.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής χαρακτήρισε την πυρκαγιά «μία από τις χειρότερες πυρκαγιές στην Κροατία», υπογραμμίζοντας τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το έργο της κατάσβεσης γίνεται ακόμη πιο δύσκολο εξαιτίας των ανέμων, οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, δυσχεραίνοντας τον έλεγχο του πύρινου μετώπου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την προστασία των κατοίκων και των χιλιάδων τουριστών που βρίσκονται στην περιοχή.

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