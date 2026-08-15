Οι συναυλίες της Εμμανουέλας Νινιράκη στην Κρήτη

Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2026

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Εμμανουέλα Νινιράκη
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Η ερμηνεύτρια και δημιουργός Εμμανουέλα Νινιράκη συνεχίζει τις εμφανίσεις της συμμετέχοντας σε συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα εμφανίσεων είναι το εξής:

 

Δευτέρα 17 Αυγούστου: Βιάννος, Πνευματικό Κέντρο Βιάννου “Περικλής Βλαχάκης”

Τρίτη 18 Αυγούστου: Κάτω Βάθεια

Τετάρτη 19 Αυγούστου: Τυμπάκι, Πλατεία Αγίου Πνεύματος

Πέμπτη 20 Αυγούστου: Μοίρες

Κυριακή 23 Αυγούστου: Θεατράκι Νέας Αλικαρνασσού

Δευτέρα 24 Αυγούστου: Θέατρο Βράχων, Γέργερη Ηρακλείου

Παρασκευή 28 Αυγούστου: Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης (με τον Γιάννη Κασσωτάκη)

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου: Ανοιχτό Θέατρο «Ερωφίλη» Ρέθυμνο

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου: Θέατρο Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος, Χουδέτσι

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου: Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις», Ηράκλειο (με τους Παντελή Θαλασσινό και Γιώργο Καζαντζή)

 

Αναλυτικά πληροφορίες για την κάθε παράσταση

 

17, 18, 19 & 20 Αυγούστου

Μουσικοαφηγηματική παράσταση: Μέχρι να γίνω φως

Η ερμηνεύτρια και δημιουργός Εμμανουέλα Νινιράκη αφηγείται και τραγουδά ένα πρωτότυπο έργο των Βασίλη Γιασλακιώτη και Κώστα Μιχαήλ Μαρή.
Συντελεστές:

Κώστας Μιχαήλ Μαρής: Ποίηση

Βασίλης Γιασλακιώτης: Επιμέλεια κειμένου, συνθέσεις, λύρα λαούτο μαντολίνο,

Νίκος Βογιατζάκης: Ηλεκτρική κιθάρα, αυτοσχεδιασμοί

Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης | ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ | Έναρξη 21:00

 

23 & 24 Αυγούστου
Συναυλία με την Εμμανουέλα Νινιράκη στο πλαίσιο του “ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΥΝΑΙΚΕΣ”

 

Η Εμμανουέλα Νινιράκη παρουσιάζει μια μουσική παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στη σύγχρονη δημιουργία και την ελληνική μουσική παράδοση, φωτίζοντας ιστορίες αγάπης, μνήμης και ελευθερίας. Με τη ζεστή και εκφραστική φωνή της, ερμηνεύει τραγούδια από τη δισκογραφική της πορεία, καθώς και αγαπημένες δημιουργίες σημαντικών Ελλήνων συνθετών, μέσα από μια προσωπική και ευαίσθητη καλλιτεχνική προσέγγιση.

Η συναυλία αναδεικνύει τη γυναικεία ματιά στη μουσική δημιουργία και την αφήγηση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα οικειότητας και συγκίνησης, όπου το παραδοσιακό και το σύγχρονο συνυπάρχουν αρμονικά, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αυθεντικότητα.

 

Συντελεστές:

Τραγούδι – Καλλιτεχνική επιμέλεια: Εμμανουέλα Νινιράκη

Ακουστική κιθάρα – Συνθέσεις – Loops: Χάρης Μανουσάκης

Ηλεκτρική κιθάρα: Νίκος Βογιατζάκης

Βιολί: Επίκουρος Τριανταφυλλίδης

Τύμπανα: Βασίλης Γιασλακιώτης

Ηχοληψία: Νίκος Μπαμπούλης

Με την υποστήριξη της Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού

Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης | ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ | Έναρξη 21:00

 

28 Αυγούστου

Συναυλία με την Εμμανουέλα Νινιράκη και τον Γιάννη Κασσωτάκη

Μελοποιημένη Αντιπολεμική ποίηση

 

Συντελεστές:

Πιάνο: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Μπουζούκι: Γιώργης Κοντογιάννης – Κρής

Κλασική Κιθάρα: Δημήτρης Καρβέλης

Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης και Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης | ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ | Έναρξη 21:00

 

8 & 9 Σεπτεμβρίου
Θεατρική παράσταση: ΛΟΥΗΣ ΤΙΚΑΣ - Ο βασιλιάς της Ασίνης

 

Η μορφή του Κρητικού μετανάστη που θυσιάστηκε στο Κολοράντο το 1914, υπενθυμίζει ότι η «χάρις» του ανθρώπου πηγάζει από την αλληλεγγύη και την ιστορική μνήμη. Μέσα από μια δραματοποιημένη αφήγηση και ζωντανή μουσική, αναδεικνύεται η προσωπικότητα και η ζωή του Κρητικού Ηλία Σπαντιδάκη που μετουσιώνει το τραύμα σε αξιοπρέπεια δρώντας ως συλλογικό όν.

 

Ο Νίκος Ορφανός ενσαρκώνει τον Λούη Τίκα στην πρώτη σκηνική του παρουσίαση στην Ελλάδα σε έναν μονόλογο βασισμένο στην «ανθρωπιά» και στην αλήθεια. Μέσα από πραγματικά γεγονότα – τα λίγα σωζόμενα στοιχεία του παρελθόντος του. Ο ίδιος μετατρέπεται σε έναν αγωγό μνήμης εκπροσωπώντας εκείνους που γοητεύτηκαν από τον «Νέο Κόσμο» αλλά δεν εγκατέλειψαν ποτέ τον «Παλιό». Πρόκειται για μια δραματοποιημένη αφήγηση ως μία ελάσσων Ιλιάδα από την πλευρά των ανθρώπων που ζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον. Με μια ερμηνεία που ακροβατεί ανάμεσα στην ανθρωπιά και την ένταση του αγώνα για ένα καλύτερο αύριο.

 

Οι συναυλίες της Εμμανουέλας Νινιράκη στην Κρήτη

 

Συντελεστές της παράστασης:

Δραματουργία, σκηνοθεσία, σκηνικός χώρος: Αντώνης Διαμαντής

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Κατερίνα Χάσκα

Στο ρόλο του Λούη Τίκα: ο Νίκος Ορφανός

Μανώλης Περακάκης / Λοχαγός Καρλ Λίντερφελντ: Γρηγόρης Τζανακόπουλος

 

Πρωτότυπη μουσική παράστασης και μουσικοί επί σκηνής:

Εμμανουέλα Νινιράκη & Χάρης Μανουσάκης

Στη παράσταση παίρνει μέρος ο Πολιτιστικός & Εκπαιδευτικός Όμιλος «Ερφαλής» Υπεύθυνος χορευτικής ομάδας: Μιχάλης Κορναράκης

Με την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνου

 

20 Σεπτεμβρίου
Συναυλία: “Εκείνη στην έρωτα”

Ο Παντελής Θαλασσινός και η Εμμανουέλα Νινιράκη τραγουδούν Γιώργο Καζαντζή

 

Ο σπουδαίος συνθέτης Γιώργος Καζαντζής συναντά επί σκηνής τον αγαπημένο τραγουδοποιό και ερμηνευτή Παντελή Θαλασσινό και τη νέα ερμηνεύτρια και δημιουργό Εμμανουέλα Νινιράκη, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη του ελληνικού τραγουδιού και της ποίησης.

Η συναυλία περιλαμβάνει αγαπημένες δημιουργίες του Γιώργου Καζαντζή, όπως οι «Μέλισσες», ο «Χειμωνανθός» και το «Ήτανε αέρας», καθώς και τραγούδια από τους νέους του δίσκους «Αινίγματα» και «Blue». Παράλληλα, οι δύο ερμηνευτές παρουσιάζουν επιλογές από τη δική τους δισκογραφική πορεία, συνθέτοντας μια μουσική αφήγηση γεμάτη λυρισμό, ευαισθησία και βαθιά συγκίνηση. Η συνάντηση τριών σημαντικών δημιουργών επί σκηνής αναδεικνύει τη διαχρονική αξία του ελληνικού τραγουδιού και τη δύναμή του να αφηγείται ιστορίες αγάπης, μνήμης και ανθρώπινης εμπειρίας.

 

Συντελεστές

Ερμηνεία: Παντελής Θαλασσινός

Ερμηνεία: Εμμανουέλα Νινιράκη

Πιάνο – Συνθέσεις: Γιώργος Καζαντζής

Μπουζούκι – Λαούτο: Νίκος Μέρμηγκας

Κιθάρα: Χάρης Μανουσάκης

Τσέλο: Εύη Καζαντζή

Κανονάκι: Μανώλης Κανακάκης

Ηχοληψία: Βαγγέλης Τζαγκαράκης

Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης | ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ | Έναρξη 21:00

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