Δεκαπενταύγουστος: «Τσουχτερό» το γιορτινό τραπέζι

Το κρέας παραμένει στο επίκεντρο του τραπεζιού τον Δεκαπενταύγουστο, όμως οι τιμές του αυξάνουν τη δαπάνη για τα νοικοκυριά. Αρνί και κατσίκι κοστίζουν από 9 έως 14 ευρώ το κιλό, ενώ το μοσχάρι μπορεί να φτάσει έως και τα 18 ευρώ, ανάλογα με την προέλευση, την ποιότητα και την κοπή.

Οι τοπικές γαστρονομικές συνήθειες διατηρούν ισχυρή παρουσία στη γιορτή της Παναγίας, από τον λαμπριανό της Αστυπάλαιας και το στιφάδο της Παναγίας στην Εύβοια έως το αντικρυστό της Κρήτης. Στα γιορτινά τραπέζια περιλαμβάνονται επίσης γίδα, προβατίνα, κόκορας, χοιρινό και μοσχάρι.

Η ακρίβεια, ωστόσο, περιορίζει τα περιθώρια των καταναλωτών, καθώς πέρα από το κρέας αυξάνεται το συνολικό κόστος για σαλατικά, τυριά, ποτά, φρούτα και γλυκά.

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