Δεκαπενταύγουστος: «Τσουχτερό» το γιορτινό τραπέζι - Ακριβό το κρέας

Στα ύψη οι τιμές

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Οικονομια
Δεκαπενταύγουστος: «Τσουχτερό» το γιορτινό τραπέζι
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι τιμές του κρέατος αυξάνονται ενόψει Δεκαπενταύγουστου, με το αρνί και κατσίκι να κοστίζουν 9-14 ευρώ ανά κιλό και το μοσχάρι έως 18 ευρώ.
  • Οι τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις περιλαμβάνουν πιάτα όπως το στιφάδο της Παναγίας και το αντικρυστό της Κρήτης.
  • Η ακρίβεια επηρεάζει τα νοικοκυριά, καθώς αυξάνονται οι τιμές και για σαλατικά, τυριά, ποτά, φρούτα και γλυκά.
  • Η γιορτή της Παναγίας διατηρεί ισχυρή παρουσία στις τοπικές γεύσεις και παραδόσεις.

Το κρέας παραμένει στο επίκεντρο του τραπεζιού τον Δεκαπενταύγουστο, όμως οι τιμές του αυξάνουν τη δαπάνη για τα νοικοκυριά. Αρνί και κατσίκι κοστίζουν από 9 έως 14 ευρώ το κιλό, ενώ το μοσχάρι μπορεί να φτάσει έως και τα 18 ευρώ, ανάλογα με την προέλευση, την ποιότητα και την κοπή.

Οι τοπικές γαστρονομικές συνήθειες διατηρούν ισχυρή παρουσία στη γιορτή της Παναγίας, από τον λαμπριανό της Αστυπάλαιας και το στιφάδο της Παναγίας στην Εύβοια έως το αντικρυστό της Κρήτης. Στα γιορτινά τραπέζια περιλαμβάνονται επίσης γίδα, προβατίνα, κόκορας, χοιρινό και μοσχάρι.

Η ακρίβεια, ωστόσο, περιορίζει τα περιθώρια των καταναλωτών, καθώς πέρα από το κρέας αυξάνεται το συνολικό κόστος για σαλατικά, τυριά, ποτά, φρούτα και γλυκά.

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