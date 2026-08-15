Στην Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Παροικία της Πάρου βρέθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου ανήμερα της γιορτής της Παναγίας, κάνοντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό προσκύνημα.

Η δημοσιογράφος επισκέφθηκε τον ιστορικό ναό και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία με την εικόνα της Παναγίας. Συνοδεύοντας το στιγμιότυπο, έγραψε ένα λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα: «Παναγιά μου σε ευχαριστούμε».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μετά τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που πέρασε ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, ακολουθώντας την απαραίτητη θεραπεία.

Σήμερα, ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει αφήσει πίσω του τη δύσκολη αυτή δοκιμασία και έχει επιστρέψει σταδιακά στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής του.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου δεν έλειψε στιγμή από το πλευρό του σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, έχοντας περάσει μαζί του όλες τις αγωνιώδεις στιγμές.

Μετά από αυτή τη δύσκολη περίοδο, το ζευγάρι βρίσκεται και πάλι μαζί στην Πάρο, απολαμβάνοντας ήρεμες και ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί.