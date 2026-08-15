Τίνα Μεσσαροπούλου: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» στην Παναγία από την Πάρο

Mετά τη δύσκολη περιπέτεια υγείας του συζύγου της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου
15.08.26 , 23:30 Καλαμαριά: 26χρονη καταγγέλλει ότι την κλείδωσαν σε κτίριο του ΕΟΠΥΥ
15.08.26 , 23:00 Σαλαμίνα: Eίχε κάνει αποθήκη ναρκωτικών το σπίτι της μητέρας του
15.08.26 , 22:01 Σίβηρη Χαλκιδικής: To σημείο «μηδέν» που ξέσπασε η φωτιά
15.08.26 , 20:41 Χάος στη Μάνη: Χείμαρροι οι δρόμοι, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό σε ΙΧ
15.08.26 , 20:00 Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο για μια θέση στάθμευσης
15.08.26 , 18:45 Ολλανδία: Όλο το γήπεδο θρήνησε για τον χαμό του βρέφους ποδοσφαιριστή
15.08.26 , 18:30 Φωτιά στη Σκύρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
15.08.26 , 18:09 Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες
15.08.26 , 18:07 Ford Ranger PHEV: Σας...«μαγειρεύει»
15.08.26 , 17:54 Κόρινθος: Άγνωστος πυρπόλησε σταθμευμένα αυτοκίνητα
15.08.26 , 17:48 Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της
15.08.26 , 17:33 Madonna: Στα Μετέωρα η «βασίλισσα της pop»
15.08.26 , 17:07 Μπέττυ Μαγγίρα: Το χιουμοριστικό βίντεο για τη διπλή γιορτή της
15.08.26 , 16:47 Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Δεκαπενταύγουστος στην Ιθάκη
Τίνα Μεσσαροπούλου: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» στην Παναγία από την Πάρο
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Χάος στη Μάνη: Χείμαρροι οι δρόμοι, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό σε ΙΧ
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά
Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες
Χρήστος Μάστορας: Ξεκαθαρίζει για τη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Παροικία της Πάρου βρέθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου ανήμερα της γιορτής της Παναγίας, κάνοντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό προσκύνημα.

Η δημοσιογράφος επισκέφθηκε τον ιστορικό ναό και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία με την εικόνα της Παναγίας. Συνοδεύοντας το στιγμιότυπο, έγραψε ένα λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα: «Παναγιά μου σε ευχαριστούμε».

Μάρα Ζαχαρέα: Το πρωινό της στην Πάρο με την καλύτερη παρέα!

Τίνα Μεσσαροπούλου: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» στην Παναγία από την Πάρο

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μετά τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που πέρασε ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, ακολουθώντας την απαραίτητη θεραπεία.

Τίνα Μεσσαροπούλου - Γιώργος Μυλωνάκης: Η λαμπερή εμφάνιση σε γάμο!

Σήμερα, ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει αφήσει πίσω του τη δύσκολη αυτή δοκιμασία και έχει επιστρέψει σταδιακά στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής του.

Τίνα Μεσσαροπούλου: Το συγκινητικό «ευχαριστώ» στην Παναγία από την Πάρο

 Η Τίνα Μεσσαροπούλου δεν έλειψε στιγμή από το πλευρό του σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, έχοντας περάσει μαζί του όλες τις αγωνιώδεις στιγμές.

Μετά από αυτή τη δύσκολη περίοδο, το ζευγάρι βρίσκεται και πάλι μαζί στην Πάρο, απολαμβάνοντας ήρεμες και ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες
Μάρα Ζαχαρέα
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της
Madonna
Celebrities & Gossip Νεα
Madonna: Στα Μετέωρα η «βασίλισσα της pop»
Μπέττυ Μαγγίρα
Celebrities & Gossip Νεα
Μπέττυ Μαγγίρα: Το χιουμοριστικό βίντεο για τη διπλή γιορτή της
Μαρία Αντωνά
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος
Celebrities & Gossip Νεα
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Δεκαπενταύγουστος στην Ιθάκη
Ελένη Τσολάκη
Celebrities & Gossip Νεα
«Παναγιά μου σ’ ευχαριστώ»: Η συγκινητική ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η όμορφη στιγμή με τον γιο της δίπλα στη θάλασσα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top