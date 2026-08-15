Τα βασικά κομμάτια της capsule καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας

Επένδυσε σωστά, και φτιάξε μία ντουλάπα που θα έχει όλα όσα χρειάζεσαι

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Ολοκλήρωσε το απόλυτο summer look, με τις σωστές πινελιές

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Το καλοκαιρινό dressing έχει τη δική του απλότητα: Λιγότερα layers, πιο ανάλαφρες υφές και κομμάτια που μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Τα βασικά κομμάτια της capsule καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας

Η σωστά οργανωμένη κι ενημερωμένη γκαρνταρόμπα δεν χρειάζεται αμέτρητες επιλογές, αλλά μια σειρά από ευέλικτα κομμάτια που λειτουργούν ως βάση για διαφορετικά looks και αφήνουν χώρο στο styling να κάνει τη διαφορά.

Welcome August: 3 μοδάτα looks για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού

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Αυτά είναι τα essentials που αξίζει να αποτελούν τον πυρήνα της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας σου.

Το tank top

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Δείτε όλα τα κομμάτια της capsule καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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TANK TOP
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ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
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BLACK DRESS
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DENIM SHORTS
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