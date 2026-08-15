Τα βασικά κομμάτια της capsule καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας

Το καλοκαιρινό dressing έχει τη δική του απλότητα: Λιγότερα layers, πιο ανάλαφρες υφές και κομμάτια που μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Η σωστά οργανωμένη κι ενημερωμένη γκαρνταρόμπα δεν χρειάζεται αμέτρητες επιλογές, αλλά μια σειρά από ευέλικτα κομμάτια που λειτουργούν ως βάση για διαφορετικά looks και αφήνουν χώρο στο styling να κάνει τη διαφορά.

Ένα λινό πουκάμισο, ένα καλοκαιρινό φόρεμα, ένα ντένιμ σορτ ή ένα αέρινο παντελόνι μπορούν να αλλάξουν χαρακτήρα ανάλογα με τα παπούτσια και τα αξεσουάρ που τα συνοδεύουν.

Αυτά είναι τα essentials που αξίζει να αποτελούν τον πυρήνα της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας σου.

Το tank top

Το απόλυτο καλοκαιρινό basic που φοράς ξανά και ξανά. Λευκό, μαύρο ή σε μία από τις αποχρώσεις της σεζόν, το tank top λειτουργεί ως βάση για σχεδόν κάθε εμφάνιση. Με denim shorts για χαλαρές ημέρες, με tailored παντελόνι για πιο polished αποτέλεσμα ή κάτω από ένα ανοιχτό πουκάμισο.

Τα τζιν σορτς

Η καλοκαιρινή βερσιόν του αγαπημένου σου ντένιμ παντελονιού. Σε μίνι γραμμή ή πιο μακρύ, σε σκούρο μπλε ή πιο ξεβαμμένο, ταιριάζει με όλα και με τα κατάλληλα παπούτσια μεταμορφώνεται και παίρνει τον ρόλο του casual ή του elevated dressing.

Δείτε όλα τα κομμάτια της capsule καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου