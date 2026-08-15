Πολλαπλά μηνύματα για τον σημερινό εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έστειλε ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στην Παναγία Σουμελά, στην Ημαθία, και αναφέρθηκε στον Ποντιακό ελληνισμό, ενώ ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στα Χανιά και τόνισε ότι η σκέψη μας αυτές τις μέρες είναι σε όσους δίνουν αγώνα με τις φωτιές.

Κ. Τασούλας από Βέρμιο: Να αναγνωρίσει και η Τουρκία τη Γενοκτονία των Ποντίων

Από την Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο Ημαθίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας κάλεσε την Τουρκία να αναγνωρίσει και εκείνη την Γενοκτονία των Ποντίων.

Ο κ. Τασούλας είπε ότι ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι από τα πιο δυναμικά και δημιουργικά κομμάτια του Ελληνισμού και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τον Ελληνισμό όπου Γης.

«Για τον ελληνικό λαό η Παναγία ήταν πάντα ο στυλοβάτης του, ιδίως στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας του, και η Παναγία εξακολουθεί τον ίδιο λαό να σκέπει ως πηγή δύναμης, παρηγοριάς και ελπίδας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και συνέχισε: «Ιδιαίτερα εδώ στις πλαγιές του Βερμίου, στην Παναγία Σουμελά, στο Ιερό αυτό Προσκύνημα, τιμούμε και γιορτάζουμε την Παντάνασσα του Ποντιακού Ελληνισμού, σε ένα τοπίο το οποίο επελέγη ακριβώς γιατί θυμίζει τις ποντιακές άλπεις της αλησμόνητης Τραπεζούντας. Για τον Ποντιακό μας Ελληνισμό η Παναγία είναι το καταφύγιο και το ιερό του σύμβολο. Ευρισκόμενοι, λοιπόν, εδώ, στην Παναγία Σουμελά, και τιμώντας αυτή τη γιορτή δεν μπορούμε παρά να αντιληφθούμε πως ο Ποντιακός Ελληνισμός έχει καταφέρει, παρά τη στυγερή Γενοκτονία που υπέστη, να αναγεννιέται σε κάθε γενιά.

Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει η Παναγία Σουμελά και εν ονόματι αυτού του Ελληνισμού και της δοκιμασίας του καθενός και της καθεμιάς και προπαντός εμείς, η Πολιτεία, είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να ασπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της Γενοκτονίας που υπέστη ο Ποντιακός Ελληνισμός.

Να αναγνωρίσει αυτή τη Γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στυγερής και αποτρόπαιας εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο. Όπως ελέχθη, ο Ποντιακός Ελληνισμός είναι ένα από τα πιο δυναμικά και δημιουργικά κομμάτια του σύγχρονου Ελληνισμού. Μια από τις πιο δημιουργικές και δυναμικές του κοινότητες. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω πως όπου έζησε, μεγαλούργησε και πρόκοψε ο Ελληνισμός και όπου επί αιώνες ακουγόταν η ελληνική γλώσσα, σε εκείνα τα σημεία, όπως είναι και η Τραπεζούντα, σε εκείνα ακριβώς τα σημεία το ελληνικό αποτύπωμα παραμένει όχι μόνο ανεξίτηλο, αλλά και καθοριστικό για εκείνο τον τόπο», ανέφερε.

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας είναι σε όδους δίνουν αγώνα με τις φωτιές

Στα Χανιά παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για την Κοίμηση της Θεοτόκου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε σε όσους μάχονται αυτές τις μέρες με τις πυρκαγιές.

«Είναι πάντα μία ευκαιρία άναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές είτε αφορούν τη χώρα είτε προσωπικά. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης που και φέτος δίνουνε αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι, για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες δεν υπάρχουν γιορτές.

Βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Σήμερα δεν είναι μέρα για πολλά λόγια, είναι μία ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο θεός και να αντλησουμε δύναμη ώστε να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις ελληνίδες σε όλους τους έλληνες απανταχού της γης», ανέφερε στη δήλωσή του.



«Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Με ελπίδα και ενότητα, μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη» ήταν το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε πως «Ο ποντιακός ελληνισμός είναι ένα τεράστιο δέντρο. Τα φύλλα και τα κλαδιά είναι σε όλο τον πλανήτη. Ο κορμός είναι εδώ πίσω μας στην Παναγία Σουμελά».

«Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τη συλλογική μνήμη του λαού μας» δήλωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ενώ ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός τόνισε: «Να πιάσουμε την Παναγία από το φουστάνι, να τη φωνάξουμε, μάνα είναι, θα σπεύσει για να μας βοηθήσει».



«Να είμαστε δυνατοί και δυνατές, για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διαφυλάξουμε» ανέφερε σε ανάρτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Από την Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έστειλε μήνυμα ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς όπου εκφράζονται και αυταρχικές απόψεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο απόγειο της ισχύος της, τόνισε από την Παναγία της Τήνου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.