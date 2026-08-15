Μπέττυ Μαγγίρα: Το χιουμοριστικό βίντεο για τη διπλή γιορτή της

«Πόσο;;;; Ε… τόσο!»

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Η γιορτινή ανάρτηση και η τηλεοπτική επιστροφή που έρχεται

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπέττυ Μαγγίρα γιορτάζει διπλά σήμερα, καθώς έχει τα γενέθλιά της και την ονομαστική της εορτή.
  • Δημοσίευσε χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram για να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Από τον Σεπτέμβριο, θα συμμετάσχει ως μέλος της κριτικής επιτροπής στο GNTM, ενισχύοντας την τηλεοπτική της καριέρα.
  • Η ανάρτησή της συγκέντρωσε πολλές ευχές από φίλους και followers, δείχνοντας τη θετική της διάθεση.
  • Η νέα τηλεοπτική σεζόν αναμένεται να είναι γεμάτη αλλαγές και προκλήσεις για την παρουσιάστρια.

Με διπλή αφορμή για γιορτή είναι η σημερινή ημέρα για την Μπέττυ Μαγγίρα, καθώς ο Δεκαπενταύγουστος δεν είναι μόνο μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή, αλλά και μια ξεχωριστή ημερομηνία για την ίδια. Η παρουσιάστρια έχει την ονομαστική της εορτή, αλλά και τα γενέθλιά της, γεγονός που, όπως φαίνεται και από την ανάρτησή της, αντιμετωπίζει με το γνώριμο χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό της.

Η Μπέττυ Μαγγίρα θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από ένα απολαυστικό βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μπέττυ Μαγγίρα: Το χιουμοριστικό βίντεο για τη διπλή γιορτή της

Με το δικό της ξεχωριστό στιλ, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη και έστειλε τις ευχές της για τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, χωρίς φυσικά να αφήσει ασχολίαστη την ηλικία της.

«ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥ ΠΟΛΛΑ!!! ΠΟΣΟ;;;;; Ε…. ΤΟΣΟ!!!! Να μαστε καλά και να περνάμε καλύτερα !!!!! Καλό Δεκαπενταύγουστο».

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε γρήγορα ευχές από φίλους και followers, με τη Μπέττυ Μαγγίρα να απολαμβάνει τη διπλή γιορτή της μέσα σε ένα ιδιαίτερα όμορφο και χαλαρό καλοκαίρι.

Από τον Σεπτέμβριο επιστρέφει στην τηλεόραση

Η φετινή περίοδος, μάλιστα, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και σε επαγγελματικό επίπεδο για τη Μπέττυ Μαγγίρα. Από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να τη δούμε στον νέο κύκλο του GNTM, αυτή τη φορά από τη θέση του μέλους της κριτικής επιτροπής.

Η συμμετοχή της στον διαγωνισμό ομορφιάς του Star αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην τηλεοπτική της πορεία και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η παρουσία της, το χιούμορ και η αυθεντικότητά της αναμένεται να δώσουν τη δική τους ξεχωριστή νότα στον νέο κύκλο.

Έτσι, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και τις οικογενειακές στιγμές χαλάρωσης, η Μπέττυ Μαγγίρα ετοιμάζεται για μια νέα τηλεοπτική σεζόν γεμάτη αλλαγές και νέες προκλήσεις.

Μπέττυ Μαγγίρα: Διακοπές στη Σέριφο λίγο πριν την απολαύσουμε στο GNTM!

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