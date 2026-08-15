Φωτιά στη Σκύρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία evima.gr
Πρώτη Δημοσίευση: 15.08.26, 17:00
Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκύρο - Εστάλη 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά / EΡΤ

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Μαίνεται η φωτιά στη Σκύρο που ξέσπασε το μεσημέρι ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα. Αρχικά η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε με 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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Στις 16:41 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Φωκά προς Αχερούνες.

Φωτιά στη Σκύρο: Νέο μήνυμα από το 112

Λίγο πριν τις 18.30 εστάλη νέο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Σκύρου εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.

«Αν βρίσκεστε στη περιοχή Πεύκο, απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς Χώρα Σκύρου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το νέο μήνυμα του 112.

Φωτιά στη Σκύρο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν πλέον μέρος 53 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) Αττικής, έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας, τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Αρτοποιός για φωτιά στη Σκύρο: «Πρόκειται για μια δύσκολη πυρκαγιά, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι»

Ο  αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι «οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ».

Ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά που εξελίσσεται στο δυτικό κομμάτι του νησιού. Όπως τόνισε, «στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες παραθεριστικές οικίες. Αυτήν την ώρα η φωτιά είναι γύρω στο ένα χιλιόμετρο από την παραλία του Αγίου Φωκά».

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