Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε

Ποζάρει άκρως ανανεωμένη στον φωτογραφικό φακό

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Η ανάρτηση για τη γιορτή της

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Από τις εξωτικές Σεϋχέλλες επέλεξε να γιορτάσει τη σημερινή ημέρα η Μαρία Αντωνά, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους όμορφα καλοκαιρινά στιγμιότυπα και ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και θετική ενέργεια.

Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, με αφορμή την ονομαστική της εορτή, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι της. Χαμογελαστή και εμφανώς ευδιάθετη, ποζάρει σε ένα ειδυλλιακό καλοκαιρινό σκηνικό, απολαμβάνοντας τις στιγμές της μακριά από την καθημερινότητα.

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Οι φωτογραφίες δεν άργησαν να γεμίσουν με ευχές από φίλους και followers, με τη Μαρία Αντωνά να επιλέγει να απαντήσει μέσα από μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση.

Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε

Η ίδια μίλησε για όσα θεωρεί πραγματικά σημαντικά στη ζωή, δίνοντας έμφαση στα ταξίδια, στην αγάπη και στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας. Στη λεζάντα της έγραψε:

«Σήμερα η ευχή μου είναι μία .. Να γεμίζουμε τη ζωή μας ταξίδια, αγάπη και στιγμές με τους ανθρώπους της καρδιάς μας… γιατί αυτές είναι οι αναμνήσεις που μένουν για πάντα. Και μια ευχή από καρδιάς για όλους… να έχουμε υγεία, αγάπη και ανθρώπους που μας αγαπούν αληθινά. Να βρίσκουμε πάντα μικρούς λόγους να χαμογελάμε, όμορφες στιγμές να κρατάμε στην ψυχή μας και όνειρα που μας ταξιδεύουν. Να είναι η ζωή όλων μας γεμάτη φως, καλοσύνη και αγάπη».

 

Με αυτόν τον τρόπο, η Μαρία Αντωνά θέλησε να μετατρέψει τη δική της γιορτή σε μια αφορμή για να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα στους ανθρώπους που την ακολουθούν.

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ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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