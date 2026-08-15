Πέθανε ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος

Σε ηλικία 87 ετών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών στις 15 Αυγούστου.
  • Διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και υπουργός Περιβάλλοντος.
  • Ήταν ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.
  • Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος εξέφρασε συλλυπητήρια και αναγνώρισε την πολιτική του παρακαταθήκη.
  • Γεννήθηκε στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 1939, γιος χειρουργού και επιχειρηματία.

Πέθανε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, όπως έγινε γνωστό το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου..

Ο Στέφανος Μάνος, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.

«Να ασχολείσαι με την πολιτική χωρίς να επιδιώκεις να είσαι αρεστός αλλά διαρκώς χρήσιμος ως ενεργός και ορθολογικός πολίτης. Αυτή είναι για εμένα η πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό, θλίψη αλλά και ευγνωμοσύνη για τη διακριτή τροχιά που χάραξε στα δημόσια πράγματα έως το τέλος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του» επισήμανε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε ανάρτησή του στο Facebook.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 1939. Ήταν γιος του Αλέξανδρου Μάνου, χειρουργού και πρώην διευθυντή του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”, και της Μαριέττας Πανούτσου, επιχειρηματία και κόρης του πρώην προέδρου του ΣΕΒ.

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