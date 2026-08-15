Κόρινθος: Άγνωστος πυρπόλησε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα Παρασκευής (14/8/2026) σε περιοχή της Κορίνθου, όταν ένας άγνωστος πυρπόλησε δυο αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα δίπλα σε πολυκατοικίες.

Ο δράστης, όπως φαίνεται και στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, πλησιάζει τα αυτοκίνητα στην περιοχή Καλάμια της Κορίνθου έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Αρχικά, ρίχνει πάνω στα οχήματα εύφλεκτο υγρό. Απομακρύνεται, και στη συνέχεια χρησιμοποιεί καπνογόνο και μια φωτοβολίδα προκειμένου να προκαλέσει ανάφλεξη.

Στα αυτοκίνητα προκλήθηκαν υλικές ζημιές αλλά ευτυχώς δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ο άγνωστος, μετά την πράξη του, τράπηκε σε φυγή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι αρχές συνέλλεξαν τα στοιχεία, έχουν στα χέρια τους και το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας και ερευνούν αν το κίνητρο είχε να κάνει με κάποια προσωπική διαφορά του δράστη με τους ιδιοκτήτες ή αν έχουν να κάνουν με άτομο που, ενδεχομένως, έχει κάποια ψυχική διαταραχή.

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