Μάρα Ζαχαρέα: Στην Τήνο για τον Δεκαπενταύγουστο-Το μήνυμα με τις ευχές της

Η φωτογραφία με τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσόπουλο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα γιόρτασε τον Δεκαπενταύγουστο στην Τήνο, επισκεπτόμενη τον Ιερό Ναό της Παναγίας.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παρουσία της στο νησί μέσω Instagram, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα της ημέρας.
  • Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ποζάρει με τον σύζυγό της και έναν ιερέα στον προαύλιο χώρο του ναού.
  • Στις ευχές της, τόνισε την ανάγκη για υγεία και ηρεμία, ευχόμενη χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
  • Η ανάρτησή της αναδεικνύει την κατανυκτική ατμόσφαιρα της γιορτής.

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και σε κλίμα συγκίνησης γιόρτασε τον Δεκαπενταύγουστο η Μάρα Ζαχαρέα, επιλέγοντας να βρεθεί στην Τήνο και να επισκεφθεί τον Ιερό Ναό της Παναγίας, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την παρουσία της στο νησί, μεταφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της ημέρας.

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Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχωρίζει εκείνη στην οποία ποζάρει χαμογελαστή στον φωτισμένο προαύλιο χώρο του ναού, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσόπουλο, αλλά και έναν ιερέα. Πίσω τους δεσπόζει ο επιβλητικός ναός, ενώ το φωτισμένο καμπαναριό και ο σημαιοστολισμένος χώρος δημιουργούν ένα ιδιαίτερα κατανυκτικό σκηνικό.

Η Μάρα Ζαχαρέα θέλησε, μάλιστα, να στείλει μέσα από την ανάρτησή της τις δικές της ευχές για τη μεγάλη γιορτή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην υγεία και την ηρεμία που, όπως σημείωσε, έχουν ανάγκη όλοι.

«Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα μας και στους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Με τη Χάρη και την Ευλογία Της ας πορευόμαστε. Υγεία και ηρεμία στις καρδιές», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της.

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