Μάρα Ζαχαρέα: Καλοκαιρινές στιγμές στην Πάρο – Η έξοδος με τις φίλες της

«Καλοκαίρι χωρίς φίλες δε λέει…»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.08.26 , 16:23 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η χιουμοριστική ανάρτηση με τη βαμμένη ρίζα!
05.08.26 , 16:01 Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα χειριστή
05.08.26 , 15:29 Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
05.08.26 , 15:22 Η έκθεση αυτοψίας για τη φωτιά σε Βοιωτία & Αττική- Φωτογραφίες ντοκουμέντα
05.08.26 , 15:19 Από την Κύπρο στη Ρόδο: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της Φαίης Σκορδά!
05.08.26 , 14:57 Μάρα Ζαχαρέα: Καλοκαιρινές στιγμές στην Πάρο – Η έξοδος με τις φίλες της
05.08.26 , 14:26 Ακριβή μου ξαπλώστρα: Πόσο κοστίζει μια ημέρα στην παραλία
05.08.26 , 14:18 Φωτιά Δυτική Αττική: Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους
05.08.26 , 14:12 Στράτος Τζώρτζογλου: Γιορτάζει τα γενέθλιά του με ανοιχτές αγκάλες
05.08.26 , 14:06 Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Ήχησε το 112
05.08.26 , 14:00 Eventationship: Είσαι single; Έτσι θα επιβιώσεις στην εποχή των γάμων
05.08.26 , 13:28 ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο μεταβιβάσεις ακινήτων για το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
05.08.26 , 13:23 Σπανούλης - Χοψονίδου: Φωτογραφίες από το πάρτι της κόρης τους, Αιμιλίας
05.08.26 , 13:08 Κυψέλη: «Έδωσα τη βαλίτσα με τη σορό της Ελίζαμπεθ σε έναν ηλικιωμένο»
05.08.26 , 13:06 Φωτιά στο Νεοχώρι Μεσσηνίας - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Τα κριτήρια
Ρούλα Ρέβη: Απαθανατίζει τον Αποστόλη Τότσικα αγκαλιά με τον γιο τους
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Μυστράς: Πινακίδες, αλυσίδες και κάμερες στο ξενοδοχείο του 55χρονου
Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Ήχησε το 112
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα χειριστή
Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
Κυψέλη: «Έδωσα τη βαλίτσα με τη σορό της Ελίζαμπεθ σε έναν ηλικιωμένο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρα Ζαχαρέα: Η προσφώνησή της στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων για τη φετινή σεζόν

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές στην Πάρο, αφήνοντας πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Η δημοσιογράφος μοιράζεται στιγμές με φίλες της, όπως η Τίνα Μεσσαροπούλου, σε παραθαλάσσιο εστιατόριο.
  • Η Ζαχαρέα επισημαίνει τη σημασία των φίλων στις διακοπές της με τη φράση: «Καλοκαίρι χωρίς φίλες δε λέει…».
  • Η Πάρος είναι αγαπημένος προορισμός της οικογένειάς της, όπου περνά χρόνο με τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσόπουλο.
  • Η καθημερινότητά της περιλαμβάνει βόλτες, δείπνα και ηλιοβασιλέματα στο νησί.

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τη Μάρα Ζαχαρέα να απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης στην αγαπημένη της Πάρο, αφήνοντας για λίγο πίσω τις απαιτητικές υποχρεώσεις της ενημέρωσης.

Η διευθύντρια ειδήσεων του Star, μετά από μια ακόμη απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στις μικρές απολαύσεις που χαρίζει το ελληνικό καλοκαίρι.

Μάρα Ζαχαρέα: Το ultimate beach look με γεωμετρικό μπικίνι & λινό cover- up

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mara Zacharea (@marazaharea)

Η δημοσιογράφος, που κάθε χρόνο επιλέγει τις Κυκλάδες για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις, δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο τη χαλαρή καθημερινότητα του νησιού. Βόλτες στα γραφικά σοκάκια, δείπνα δίπλα στη θάλασσα, μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα συνθέτουν το σκηνικό των φετινών της διακοπών.

Αυτή τη φορά, η Μάρα Ζαχαρέα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο στιγμιότυπο από βραδινή έξοδό της σε παραθαλάσσιο εστιατόριο της Πάρου.

Μάρα Ζαχαρέα: Το πρωινό που απολαμβάνει στις διακοπές της στην Πάρο

Κομψή, χαμογελαστή και με απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση, πόζαρε μαζί με την παρέα της, ανάμεσα στην οποία βρισκόταν και η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου.

Την ανάρτησή της συνόδευσε με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση: «Καλοκαίρι χωρίς φίλες δε λέει…», αποδεικνύοντας πως για εκείνη οι πιο όμορφες στιγμές των διακοπών είναι εκείνες που μοιράζεται με ανθρώπους που αγαπά.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mara Zacharea (@marazaharea)

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μάρα Ζαχαρέα δημοσιεύει εικόνες από την Πάρο.

Το νησί αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της οικογένειάς της, καθώς εκεί περνά κάθε χρόνο μέρος των διακοπών της μαζί με τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσόπουλο, απολαμβάνοντας την ηρεμία, τις παραλίες και τις ομορφιές των Κυκλάδων.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ντορέττα Παπαδημητρίου
Celebrities & Gossip Νεα
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η χιουμοριστική ανάρτηση με τη βαμμένη ρίζα!
Σάκης Ρουβάς- Κάτια Ζυγούλη: Διακοπές Στην Ελούντα
Celebrities & Gossip Νεα
Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
Φαίη Σκόρδα
Celebrities & Gossip Νεα
Από την Κύπρο στη Ρόδο: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της Φαίης Σκορδά!
Στράτος Τζώρτζογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Στράτος Τζώρτζογλου: Γιορτάζει τα γενέθλιά του με ανοιχτές αγκάλες
Βασίλης Σπανούλης - Ολυμπία Χοψονιδου
Celebrities & Gossip Νεα
Σπανούλης - Χοψονίδου: Φωτογραφίες από το πάρτι της κόρης τους, Αιμιλίας
Μέγκαν Μαρκλ
Celebrities & Gossip Νεα
Η Μέγκαν Μαρκλ έγινε 45! Ο ξέφρενος χορός με τιάρα μέσα στο σπίτι της
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με boho style και Chanel mules στις διακοπές της
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πρωινό - έκπληξη που ετοίμασε η κόρη της στην Πάρο
Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης: Η αινιγματική ανάρτηση και οι φήμες χωρισμού
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top