Μάρα Ζαχαρέα: Η προσφώνησή της στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων για τη φετινή σεζόν

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τη Μάρα Ζαχαρέα να απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης στην αγαπημένη της Πάρο, αφήνοντας για λίγο πίσω τις απαιτητικές υποχρεώσεις της ενημέρωσης.

Η διευθύντρια ειδήσεων του Star, μετά από μια ακόμη απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, αφιερώνει χρόνο στον εαυτό της, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στις μικρές απολαύσεις που χαρίζει το ελληνικό καλοκαίρι.

Η δημοσιογράφος, που κάθε χρόνο επιλέγει τις Κυκλάδες για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις, δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο τη χαλαρή καθημερινότητα του νησιού. Βόλτες στα γραφικά σοκάκια, δείπνα δίπλα στη θάλασσα, μαγευτικά ηλιοβασιλέματα και όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα συνθέτουν το σκηνικό των φετινών της διακοπών.

Αυτή τη φορά, η Μάρα Ζαχαρέα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο στιγμιότυπο από βραδινή έξοδό της σε παραθαλάσσιο εστιατόριο της Πάρου.

Κομψή, χαμογελαστή και με απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση, πόζαρε μαζί με την παρέα της, ανάμεσα στην οποία βρισκόταν και η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου.

Την ανάρτησή της συνόδευσε με τη λιτή αλλά γεμάτη νόημα φράση: «Καλοκαίρι χωρίς φίλες δε λέει…», αποδεικνύοντας πως για εκείνη οι πιο όμορφες στιγμές των διακοπών είναι εκείνες που μοιράζεται με ανθρώπους που αγαπά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μάρα Ζαχαρέα δημοσιεύει εικόνες από την Πάρο.

Το νησί αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της οικογένειάς της, καθώς εκεί περνά κάθε χρόνο μέρος των διακοπών της μαζί με τον σύζυγό της, Θεόδωρο Ρουσόπουλο, απολαμβάνοντας την ηρεμία, τις παραλίες και τις ομορφιές των Κυκλάδων.