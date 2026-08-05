Το βίντεο που πόσταρε η παρουσιάστρια από την άφιξή της στον κόλπο του Πανορμίτη

Συνεχίζεται το καλοκαιρινό οδοιπορικό για τη Φαίη Σκορδά!

Μετά τις οικογενειακές διακοπές στην Πάφο με τους γιους της, η δημοφιλής παρουσιάστρια μεταφέρθηκε στα Δωδεκάνησα, κάνοντας στάση στη Ρόδο.

Η ίδια, μάλιστα, εκμεταλλεύτηκε τη μικρή απόσταση και πραγματοποίησε μια μονοήμερη εξόρμηση στη γραφική Σύμη, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram πανέμορφα στιγμιότυπα.

Το προσκύνημα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ

Ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχώρισαν ήταν η επισκέψή της στην ιστορική Ιερά Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη, ένα από τα πιο σημαντικά προσκυνήματα του Αιγαίου.

Η Φαίη Σκορδά ανέβασε ένα μαγευτικό βίντεο φτάνοντας με το σκάφος στον κόλπο του Πανορμίτη, γράφοντας με συγκίνηση «Επιτέλους 🙏🤍», ενώ αργότερα πόζαρε στην επιβλητική πύλη της μονής με κομψό, ριγέ καφτάνι, στέλνοντας τις ευχές της στους ακολούθους της.

Στα Δωδεκάνησα συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Φαίη Σκορδά!

Φυσικά, από την απόδρασή της δεν έλειψαν και οι τοπικές λιχουδιές, με την ίδια να φωτογραφίζει ένα πιάτο με λαχταριστά παραδοσιακά πιτάκια με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά και το εντυπωσιακό καμπαναριό του μοναστηριού.

Η παρουσιάστρια δοκιμάζει τις παραδοσιακές νοστιμιές της Σύμης με φόντο το απέραντο γαλάζιο

Η παρουσιάστρια δείχνει να γεμίζει τις μπαταρίες της, συνδυάζοντας τη γαλήνη των διακοπών με στιγμές πνευματικής ανάτασης και ξεγνοιασιάς!