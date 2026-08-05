Από την Κύπρο στη Ρόδο: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της Φαίης Σκορδά!

Η επίσκεψη στη Σύμη και το προσκύνημα στην Ιερά Μονή Πανορμίτη

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Το βίντεο που πόσταρε η παρουσιάστρια από την άφιξή της στον κόλπο του Πανορμίτη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, μετά την Πάφο, στη Ρόδο.
  • Πραγματοποίησε μονοήμερη εξόρμηση στη Σύμη, μοιράζοντας φωτογραφίες στο Instagram.
  • Επισκέφθηκε την Ιερά Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη, ένα σημαντικό προσκύνημα του Αιγαίου.
  • Ανέβασε βίντεο από την άφιξή της στη μονή και φωτογραφήθηκε με κομψό καφτάνι.
  • Απόλαυσε τοπικές λιχουδιές με φόντο το καμπαναριό του μοναστηριού.

Συνεχίζεται το καλοκαιρινό οδοιπορικό για τη Φαίη Σκορδά!

Φαίη Σκορδά: Εικόνες από τις οικογενειακές της διακοπές στην Πάφο!

Μετά τις οικογενειακές διακοπές στην Πάφο με τους γιους της, η δημοφιλής παρουσιάστρια μεταφέρθηκε στα Δωδεκάνησα, κάνοντας στάση στη Ρόδο.

Η ίδια, μάλιστα, εκμεταλλεύτηκε τη μικρή απόσταση και πραγματοποίησε μια μονοήμερη εξόρμηση στη γραφική Σύμη, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram πανέμορφα στιγμιότυπα. 

Το προσκύνημα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ

Ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχώρισαν ήταν η επισκέψή της στην ιστορική Ιερά Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη, ένα από τα πιο σημαντικά προσκυνήματα του Αιγαίου.

Η Φαίη Σκορδά ανέβασε ένα μαγευτικό βίντεο φτάνοντας με το σκάφος στον κόλπο του Πανορμίτη, γράφοντας με συγκίνηση «Επιτέλους 🙏🤍», ενώ αργότερα πόζαρε στην επιβλητική πύλη της μονής με κομψό, ριγέ καφτάνι, στέλνοντας τις ευχές της στους ακολούθους της.

Στα Δωδεκάνησα συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Φαίη Σκορδά!

Στα Δωδεκάνησα συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Φαίη Σκορδά!

Φυσικά, από την απόδρασή της δεν έλειψαν και οι τοπικές λιχουδιές, με την ίδια να φωτογραφίζει ένα πιάτο με λαχταριστά παραδοσιακά πιτάκια με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά και το εντυπωσιακό καμπαναριό του μοναστηριού.

Η παρουσιάστρια δοκιμάζει τις παραδοσιακές νοστιμιές της Σύμης με φόντο το απέραντο γαλάζιο

Η παρουσιάστρια δοκιμάζει τις παραδοσιακές νοστιμιές της Σύμης με φόντο το απέραντο γαλάζιο

Η παρουσιάστρια δείχνει να γεμίζει τις μπαταρίες της, συνδυάζοντας τη γαλήνη των διακοπών με στιγμές πνευματικής ανάτασης και ξεγνοιασιάς!

 

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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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