Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος πήρε προσθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Αρνείται κάθε εμπλοκή στην ανθρωποκτονία και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επαναλάβει όσα είχε ισχυριστεί και κατά την κατάθεσή του στους αστυνομικούς το περασμένο Σάββατο, ότι δηλαδή δε σκότωσε την 38χρονη, αλλά τη βρήκε ήδη νεκρή.

Κυψέλη: «Δεν έκανα ποτέ κακό σε κανέναν»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 26χρονος φέρεται να ξεκίνησε την κατάθεσή του λέγοντας στους αστυνομικούς πως δεν έχει βλάψει ποτέ άνθρωπο και όλες οι κινήσεις του μετά τον θάνατο της 38χρονης έγιναν επειδή βρισκόταν σε κατάσταση πανικού.

Στη συνέχεια φέρεται να αναφέρθηκε στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή, λέγοντας ότι είναι παντρεμένος, έχει ένα μικρό παιδί και ότι μαζί με τη σύζυγό του συμμετέχουν σε εθελοντικές και φιλανθρωπικές δράσεις ως μέλη της Ευαγγελικής Εκκλησίας.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, το διαμέρισμα όπου φιλοξενούνταν προσωρινά η Βρετανίδα χρησιμοποιούταν από φιλανθρωπική οργάνωση για άτομα που είχαν ανάγκη στέγης.

Κυψέλη: Ο ισχυρισμός ότι βρήκε τη 38χρονη νεκρή στο μπάνιο

Περιγράφοντας όσα -κατά τον ίδιο- συνέβησαν το βράδυ της 15ης Ιουλίου, ο 26χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι επέστρεψε στο διαμέρισμα και κατευθύνθηκε προς το μπάνιο, όπου αντίκρισε την 38χρονη πεσμένη στο πάτωμα.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, η γυναίκα δεν αντιδρούσε όταν της μίλησε, ενώ έβγαζε υγρά από το στόμα. Υποστήριξε ακόμα ότι σοκαρίστηκε από το θέαμα, πανικοβλήθηκε και έφυγε από το σπίτι χωρίς να καλέσει ασθενοφόρο ή την αστυνομία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο φόβος ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατό της ήταν εκείνος που καθόρισε τις κινήσεις του τις επόμενες ώρες.

Κυψέλη: Η αναφορά σε έναν άγνωστο ηλικιωμένο άνδρα

Το πιο αμφιλεγόμενο σημείο της κατάθεσής του αφορά σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον των αστυνομικών ότι συνάντησε σε στάση λεωφορείου αμέσως μετά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι του περιέγραψε πως υπήρχε ένας νεκρός μέσα στο σπίτι και ότι ο ηλικιωμένος του είπε πως είχε εργαστεί σε νοσοκομεία και ότι πρέπει να απομακρύνει τη σορό ώστε να μη βρεθεί μπλεγμένος με τις Αρχές.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του, σκέφτηκε για ώρες όσα του είπε ο άγνωστος άνδρας και τελικά αποφάσισε να ακολουθήσει τη συμβουλή του.

Κυψέλη: Τι φέρεται να είπε για τη βαλίτσα, τη μεταφορά της σορού και τις αναλήψεις

Ο 26χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην κατάθεσή του ότι επέστρεψε την επόμενη ημέρα στο διαμέρισμα, τοποθέτησε τη σορό της 38χρονης μέσα σε μία μαύρη βαλίτσα και τη μετέφερε με αυτοκίνητο που, όπως είπε, ανήκει στη σύζυγό του.

Φέρεται να υποστήριξε ακόμη ότι άφησε τη βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο απέναντι από τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, όπου - κατά τους ισχυρισμούς του - συνάντησε ξανά τον ηλικιωμένο άνδρα. Όπως ανέφερε, εκείνος του ζήτησε χρήματα προκειμένου να του αφήσει τη βαλίτσα και να «αναλάβει» εκείνος να την κρύψει.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε επίσης ότι πήρε το κινητό τηλέφωνο και τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης. Ισχυρίστηκε ότι έστειλε μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της για να πιστέψουν πως ήταν καλά, ενώ προχώρησε και σε αναλήψεις χρημάτων από τους λογαριασμούς της.

Κατά τον ίδιο, τα χρήματα αυτά κατέληξαν στον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φέρεται να τον εκβίαζε ότι θα ενημερώσει την αστυνομία για όσα είχαν συμβεί. Τέλος, υποστήριξε ότι πέταξε τόσο το κινητό τηλέφωνο όσο και τις τραπεζικές κάρτες της Βρετανίδας σε κάδο απορριμμάτων.

Κυψέλη: Η θέση των αστυνομικών

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, δεν φαίνεται να υιοθετούν την εκδοχή του κατηγορουμένου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ηλικιωμένος άνδρας που περιγράφει στην κατάθεσή του δεν προκύπτει μέχρι στιγμής από την έρευνα και εκτιμάται ότι αποτελεί έναν ισχυρισμό με στόχο να αποδώσει μέρος της ευθύνης σε τρίτο πρόσωπο.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, ενώ οι δικαστικές Αρχές θα αξιολογήσουν τόσο την απολογία του 26χρονου όσο και το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη.