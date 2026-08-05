Μυστράς: Πινακίδες, αλυσίδες και κάμερες στο ξενοδοχείο του 55χρονου

Απαγόρευε την είσοδο για να μη γίνει αντιληπτή η σορός του πατέρα του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.08.26 , 13:28 ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο μεταβιβάσεις ακινήτων για το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
05.08.26 , 13:23 Σπανούλης - Χοψονίδου: Σπάνιες φωτογραφίες από τα 11α γενέθλια της Αιμιλίας
05.08.26 , 13:08 Κυψέλη: «Έδωσα τη βαλίτσα με τη σορό της Ελίζαμπεθ σε έναν ηλικιωμένο»
05.08.26 , 13:06 Φωτιά τώρα στο Νεοχώρι Μεσσηνίας - Επιχειρούν εναέρια μέσα
05.08.26 , 13:06 Σαλάχ - Καραγκούνης - Γκομπέρ - Πουαριέ σε στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο
05.08.26 , 13:04 Η Μέγκαν Μαρκλ έγινε 45! Ο ξέφρενος χορός με τιάρα μέσα στο σπίτι της
05.08.26 , 12:25 Μυστράς: Πινακίδες, αλυσίδες και κάμερες στο ξενοδοχείο του 55χρονου
05.08.26 , 12:11 Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Τα κριτήρια
05.08.26 , 12:03 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με boho style και Chanel mules στις διακοπές της
05.08.26 , 12:00 Banded Glute Bridges: Η top άσκηση για στρογγυλούς γλουτούς!
05.08.26 , 11:46 Σαμοθράκη: Ο 22χρονος έπεσε σε καυτό νερό που ξεπερνούσε τους 60°C
05.08.26 , 11:42 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πρωινό - έκπληξη που ετοίμασε η κόρη της στην Πάρο
05.08.26 , 11:31 Πώς προστατευόμαστε από τις επιπτώσεις της φωτιάς - Οδηγίες του ΠΙΣ
05.08.26 , 11:16 Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης: Η αινιγματική ανάρτηση και οι φήμες χωρισμού
05.08.26 , 11:00 Έναρξη περιοδείας για τις «Τρωάδες», μετά τον θρίαμβο στην Επίδαυρο
Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Τα κριτήρια
Κυψέλη: «Έδωσα τη βαλίτσα με τη σορό της Ελίζαμπεθ σε έναν ηλικιωμένο»
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Ρούλα Ρέβη: Απαθανατίζει τον Αποστόλη Τότσικα αγκαλιά με τον γιο τους
Πότε η εφορία ελέγχει τις καταθέσεις σε μετρητά στην τράπεζα
Σαμοθράκη: Ο 22χρονος έπεσε σε καυτό νερό που ξεπερνούσε τους 60°C
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης: Η αινιγματική ανάρτηση και οι φήμες χωρισμού
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πρωινό - έκπληξη που ετοίμασε η κόρη της στην Πάρο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Φρούριο» είχε κάνει το ξενοδοχείο του ο 55χρονος στον Μυστρά, με πινακίδες απαγόρευσης, αλυσίδες, κώνους και κάμερες ασφαλείας, ενώ απαγόρευε την είσοδο σε όλους ακόμα και σε συνεργεία κοινής ωφέλειας, ώστε να μην καταλάβουν ότι είχε κρυμμένη μέσα σε καταψύκτη τη σορό του 90χρονου πατέρα του. 

Μυστράς: Δύο συντάξεις από τους νεκρούς γονείς του έπαιρνε ο 55χρονος

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που επικαλείται το notospress.gr, ο 55χρονος είχε μετατρέψει την επιχείρησή του, στην είσοδο του νέου Μυστρά, σε έναν απομονωμένο και αυστηρά ελεγχόμενο χώρο.

Το ξενοδοχείο, όπου έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη ο 55χρονος - notospress.gr

Το ξενοδοχείο, όπου έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη ο 55χρονος - notospress.gr

Οι κάτοικοι περιγράφουν ότι υπήρχαν συνεχώς κλειστές πόρτες, αλυσίδες, κώνοι και προειδοποιητικές πινακίδες, ενώ ο χώρος ήταν πλήρως «θωρακισμένος» με κάμερες ασφαλείας.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, ο 55χρονος απαγόρευε την είσοδο σε οποιονδήποτε, ακόμη και σε τεχνικούς της ΔΕΗ και άλλων υπηρεσιών, δημιουργώντας την εικόνα ενός εγκαταλελειμμένου αλλά απόλυτα ελεγχόμενου ξενοδοχείου.

Μυστράς: Κρατούσε για χρόνια τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη ξενοδοχείου

Μυστράς: Το ξενοδοχείο «φάντασμα» και η εξαφάνιση του ηλικιωμένου

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι είχαν να δουν τον 90χρονο για αρκετά χρόνια. Όπως λένε, αρχικά δεν είχαν θεωρήσει ιδιαίτερα ύποπτη την απουσία του, καθώς γνώριζαν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας.

Ο 55χρονος δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει μέσα στο ξενοδοχείο του - laconiatv.gr

Ο 55χρονος δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει μέσα στο ξενοδοχείο του - laconiatv.gr

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμα, πως ο 55χρονος δεν άφηνε ούτε την ίδια του την αδελφή να επικοινωνήσει με τον πατέρα τους, λέγοντάς της μόνο πως η κατάσταση της υγείας του ήταν σταθερή.

Ωστόσο, η μακρόχρονη εξαφάνισή του αποτέλεσε τελικά την αφορμή για να φτάσει στις Αρχές καταγγελία σχετικά με το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος δεν είχε εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο δεν λειτουργούσε πλέον και χρησιμοποιούνταν ως κατοικία.

Μυστρά: Η σορός βρέθηκε σε επαγγελματικό καταψύκτη

Κατά την έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο υπόγειο του ξενοδοχείου έναν επαγγελματικό καταψύκτη, μέσα στον οποίο βρισκόταν η σορός άνδρα.

Ο 55χρονος που έκρυβε τη σορό του του πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του - laconiatv.gr

Ο 55χρονος που έκρυβε τη σορό του του πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του - laconiatv.gr

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, η σορός ανήκε στον 90χρονο πατέρα του συλληφθέντος.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθη, την Τρίτη (4/8/2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθης διεξοδικής αστυνομικής έρευνας, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του».

Η Αστυνομία ανέφερε επίσης ότι κατά την έρευνα κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι.

Μυστράς: Ο 55χρονος ισχυρίζεται ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια

Κατά την ομολογία του στους αστυνομικούς, ο 55χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν από περίπου δυόμισι χρόνια από φυσικά αίτια.

O 55χρονος ομολόγησε ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από 2,5 χρόνια από φυσικά αίτια και τον έκρυψε για να παίρνει τη σύνταξή του - Laconiatv.gr

O 55χρονος ομολόγησε ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από 2,5 χρόνια από φυσικά αίτια και τον έκρυψε για να παίρνει τη σύνταξή του - Laconiatv.gr

Όπως φέρεται να είπε, τοποθέτησε τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του, χωρίς να δηλώσει τον θάνατό του στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να παραδέχθηκε, λάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας του, η οποία είχε αποβιώσει νωρίτερα και η οποία καταβαλλόταν στον σύζυγό της ως δικαιούχο.

Το μεγάλο ερώτημα: Πότε πέθανε ο 90χρονος

Το βασικό σημείο που καλούνται πλέον να ξεκαθαρίσουν οι Αρχές είναι ο ακριβής χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου.

Ο 55χρονος υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από δύο έως δυόμισι χρόνια. Ωστόσο, κάτοικοι του Μυστρά αναφέρουν ότι είχαν να τον δουν ακόμη και τέσσερα ή πέντε χρόνια.

Η απόκλιση αυτή αναμένεται να εξεταστεί από τον ιατροδικαστή, καθώς η νεκροψία - νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη θα επιχειρήσουν να προσδιορίσουν τόσο τον χρόνο όσο και τα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός δεν έφερε εμφανή εξωτερικά τραύματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς η πολύχρονη παραμονή της σορού σε συνθήκες κατάψυξης καθιστά αναγκαία την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Σε βάρος του 55χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για:

  • ψευδή κατάθεση,
  • απάτη κατ’ εξακολούθηση,
  • παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποτελέσει το σημαντικότερο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΥΣΤΡΑΣ
 |
ΠΑΤΕΡΑΣ
 |
ΣΟΡΟΣ
 |
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΗ
 |
ΓΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυψέλη: Οι Ισχυρισμοί Του 26χρονου Για Τη Δολοφονία Της Λίζι
Ελλαδα
Κυψέλη: «Έδωσα τη βαλίτσα με τη σορό της Ελίζαμπεθ σε έναν ηλικιωμένο»
Φωτιά Τώρα Στο Νεοχώρι Μεσσηνίας
Ελλαδα
Φωτιά τώρα στο Νεοχώρι Μεσσηνίας - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σαμοθράκη: Σε Καυτό Νερό 60◦c Έπεσε Ο 22χρονος
Ελλαδα
Σαμοθράκη: Ο 22χρονος έπεσε σε καυτό νερό που ξεπερνούσε τους 60°C
Δολοφονία Κυψέλη: Το Παρελθόν Του 26χρονου Και Η Απολογία
Ελλαδα
Κυψέλη: Από το ντοκιμαντέρ του Ερυθρού Σταυρού, στο θρίλερ με την 38χρονη
5+1 κορυφαίες παραλίες της Κορινθίας
Ελλαδα
Κορινθία: Παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά μία «ανάσα» από την Αθήνα
Πότε Ανοίγουν Τα Σχολεία: Οι Αργίες 2026 - 2027
Ελλαδα
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Καιρός: Έρχονται 40αρια - Red Code Για Την Αττική
Ελλαδα
Καιρός: 40αρια το Σαββατοκύριακο και σε Red Code η Αττική
Αττικοβοιωτία: Η Έκθεση Της ΔΑΕΕ Για Τα Αίτια Της Φωτιάς
Ελλαδα
Φωτιά Αττικοβοιωτία: Πώς ξεκίνησε; Τι έδειξε η αυτοψία της ΔΑΕΕ
Μυστράς: Η Oμολογία 55χρονου Για Τον Πατέρα Στον Καταψύκτη
Ελλαδα
Μυστράς: Δύο συντάξεις από τους νεκρούς γονείς του έπαιρνε ο 55χρονος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top