«Φρούριο» είχε κάνει το ξενοδοχείο του ο 55χρονος στον Μυστρά, με πινακίδες απαγόρευσης, αλυσίδες, κώνους και κάμερες ασφαλείας, ενώ απαγόρευε την είσοδο σε όλους ακόμα και σε συνεργεία κοινής ωφέλειας, ώστε να μην καταλάβουν ότι είχε κρυμμένη μέσα σε καταψύκτη τη σορό του 90χρονου πατέρα του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που επικαλείται το notospress.gr, ο 55χρονος είχε μετατρέψει την επιχείρησή του, στην είσοδο του νέου Μυστρά, σε έναν απομονωμένο και αυστηρά ελεγχόμενο χώρο.

Το ξενοδοχείο, όπου έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη ο 55χρονος - notospress.gr

Οι κάτοικοι περιγράφουν ότι υπήρχαν συνεχώς κλειστές πόρτες, αλυσίδες, κώνοι και προειδοποιητικές πινακίδες, ενώ ο χώρος ήταν πλήρως «θωρακισμένος» με κάμερες ασφαλείας.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, ο 55χρονος απαγόρευε την είσοδο σε οποιονδήποτε, ακόμη και σε τεχνικούς της ΔΕΗ και άλλων υπηρεσιών, δημιουργώντας την εικόνα ενός εγκαταλελειμμένου αλλά απόλυτα ελεγχόμενου ξενοδοχείου.

Μυστράς: Το ξενοδοχείο «φάντασμα» και η εξαφάνιση του ηλικιωμένου

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι είχαν να δουν τον 90χρονο για αρκετά χρόνια. Όπως λένε, αρχικά δεν είχαν θεωρήσει ιδιαίτερα ύποπτη την απουσία του, καθώς γνώριζαν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας.

Ο 55χρονος δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει μέσα στο ξενοδοχείο του - laconiatv.gr

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμα, πως ο 55χρονος δεν άφηνε ούτε την ίδια του την αδελφή να επικοινωνήσει με τον πατέρα τους, λέγοντάς της μόνο πως η κατάσταση της υγείας του ήταν σταθερή.

Ωστόσο, η μακρόχρονη εξαφάνισή του αποτέλεσε τελικά την αφορμή για να φτάσει στις Αρχές καταγγελία σχετικά με το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος δεν είχε εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο δεν λειτουργούσε πλέον και χρησιμοποιούνταν ως κατοικία.

Μυστρά: Η σορός βρέθηκε σε επαγγελματικό καταψύκτη

Κατά την έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο υπόγειο του ξενοδοχείου έναν επαγγελματικό καταψύκτη, μέσα στον οποίο βρισκόταν η σορός άνδρα.

Ο 55χρονος που έκρυβε τη σορό του του πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του - laconiatv.gr

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, η σορός ανήκε στον 90χρονο πατέρα του συλληφθέντος.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθη, την Τρίτη (4/8/2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθης διεξοδικής αστυνομικής έρευνας, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του».

Η Αστυνομία ανέφερε επίσης ότι κατά την έρευνα κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι.

Μυστράς: Ο 55χρονος ισχυρίζεται ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια

Κατά την ομολογία του στους αστυνομικούς, ο 55χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν από περίπου δυόμισι χρόνια από φυσικά αίτια.

O 55χρονος ομολόγησε ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από 2,5 χρόνια από φυσικά αίτια και τον έκρυψε για να παίρνει τη σύνταξή του - Laconiatv.gr

Όπως φέρεται να είπε, τοποθέτησε τη σορό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του, χωρίς να δηλώσει τον θάνατό του στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να παραδέχθηκε, λάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας του, η οποία είχε αποβιώσει νωρίτερα και η οποία καταβαλλόταν στον σύζυγό της ως δικαιούχο.

Το μεγάλο ερώτημα: Πότε πέθανε ο 90χρονος

Το βασικό σημείο που καλούνται πλέον να ξεκαθαρίσουν οι Αρχές είναι ο ακριβής χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου.

Ο 55χρονος υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από δύο έως δυόμισι χρόνια. Ωστόσο, κάτοικοι του Μυστρά αναφέρουν ότι είχαν να τον δουν ακόμη και τέσσερα ή πέντε χρόνια.

Η απόκλιση αυτή αναμένεται να εξεταστεί από τον ιατροδικαστή, καθώς η νεκροψία - νεκροτομή και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη θα επιχειρήσουν να προσδιορίσουν τόσο τον χρόνο όσο και τα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός δεν έφερε εμφανή εξωτερικά τραύματα που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς η πολύχρονη παραμονή της σορού σε συνθήκες κατάψυξης καθιστά αναγκαία την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών πριν εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Σε βάρος του 55χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για:

ψευδή κατάθεση,

απάτη κατ’ εξακολούθηση,

παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποτελέσει το σημαντικότερο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.