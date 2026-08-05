Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στη Σαμοθράκη, στην περιοχή των Θέρμων, με θύμα έναν 22χρονο τουρίστα, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση με νερό υψηλής θερμοκρασίας και υπέστη σοβαρά εγκαύματα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται για την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων του. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο Δήμος Σαμοθράκης, η ζωή του δε διατρέχει κίνδυνο, ενώ η νοσηλεία του θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειαστεί για την αποκατάστασή του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα εγκαύματα που υπέστη καλύπτουν περίπου το 49% του σώματός του, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να χρειαστεί και πλαστική αποκατάσταση.

Πώς έγινε το ατύχημα στη Σαμοθράκη

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο 22χρονος βρισκόταν στην περιοχή των Θέρμων, κοντά στα ιαματικά λουτρά, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς του νησιού, που προσελκύει επισκέπτες λόγω της φυσικής ομορφιάς και του εναλλακτικού τουρισμού.

Ο νεαρός δε βρισκόταν μέσα στα ιαματικά λουτρά, αλλά έκανε βόλτα στην ευρύτερη περιοχή, όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του έπεσε σε φρεάτιο που οδηγούσε σε γεώτρηση. Στο σημείο αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νερό είχε θερμοκρασία που ξεπερνούσε τους 60 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα, κυρίως από τη μέση και κάτω.

Όπως διευκρινίστηκε, το ατύχημα δε σημειώθηκε στις πισίνες ή τις εγκαταστάσεις όπου οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τα ιαματικά νερά, αλλά σε σημείο κοντά σε υποδομή που σχετίζεται με τη μεταφορά του νερού.

Δήμαρχος Σαμοθράκης: «Η ζωή του δε διατρέχει κίνδυνο»

Ο δήμαρχος Σαμοθράκης, Αθανάσιος Βίτσας, σε ανακοίνωσή του αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του 22χρονου:

«Σχετικά με το ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή των ιαματικών λουτρών στα Θέρμα Σαμοθράκης, εκφράζουμε καταρχάς τις θερμότερες ευχές μας για την ταχεία ανάρρωση του νεαρού που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων του. Κατόπιν επικοινωνίας που είχα προκειμένου να ενημερωθώ για την κατάσταση της υγείας του, πληροφορήθηκα ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβα, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ η νοσηλεία του θα συνεχιστεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του».

Σαμοθράκη: Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του 22χρονου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο Δήμος Σαμοθράκης αναφέρει ότι συνεργάζεται από την πρώτη στιγμή με τις Αρχές, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της σήμανσης στο σημείο της γεώτρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμος υποστηρίζει ότι υπήρχε σήμανση ασφαλείας, ωστόσο εξετάζεται αν αυτή είχε τοποθετηθεί στο κατάλληλο σημείο ώστε να είναι επαρκώς ορατή.

Σαμοθράκη: Η έκκληση του Δήμου προς κατοίκους και επισκέπτες

Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Σαμοθράκης απηύθυνε έκκληση για αυξημένη προσοχή σε όλους όσοι επισκέπτονται την περιοχή.

«Με αφορμή το περιστατικό, καλούμε για ακόμη μία φορά κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να τηρούν τις σχετικές σημάνσεις ασφαλείας, να αποφεύγουν την πρόσβαση σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες και να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή, με γνώμονα την προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας», δήλωσε ο δήμαρχος.