Υρώ Μανέ: Βαρύ πένθος για την ηθοποιό - Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Η αφιέρωση στην κυρά Γεωργία

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Υρώς Μανέ στην Κατερίνα Καινούργιου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Υρώ Μανέ θρηνεί την απώλεια της μητέρας της, ενώ βρίσκεται με τον θίασο της παράστασης 'Ρωμαίος και Ιουλιέτα' στη Χίο.
  • Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανακοίνωσε την είδηση μέσω social media, αναφέροντας ότι η παράσταση θα αφιερωθεί στη μνήμη της μητέρας της Υρώς.
  • Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά την απώλεια, ως φόρος τιμής στη μητέρα της ηθοποιού.
  • Συλλυπητήρια μηνύματα εκφράζονται από φίλους και συνεργάτες της Υρώς Μανέ, προσφέροντας στήριξη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Βαρύ πένθος για την Υρώ Μανέ, καθώς πέθανε η μητέρα της, ενώ η ηθοποιός βρίσκεται με τον θίασο της παράστασης Ρωμαίος και Ιουλιέτα στη Χίο.

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Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος ανέφερε ότι η προγραμματισμένη παράσταση θα πραγματοποιηθεί κανονικά και θα αφιερωθεί στη μνήμη της μητέρας της ηθοποιού. 

Υρώ Μανέ: Βαρύ πένθος για την ηθοποιό - Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Η απώλεια έγινε γνωστή την ημέρα που ο θίασος βρίσκεται στη Χίο για τη μοναδική προγραμματισμένη παρουσίαση της παράστασης στο νησί. Όπως προκύπτει από την ανάρτηση, η απόφαση είναι η βραδινή εμφάνιση να ανέβει κανονικά, ως φόρος τιμής στη μητέρα της Υρώς Μανέ.

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Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για την Υρώ Μανέ

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε: «Σήμερα παίζουμε την παράστασή μας μαζί με ένα ανθρώπινο βαρύ πένθος. Όντας ο θίασός μας στη Χίο, έφυγε από τη ζωή η μητέρα της αγαπημένης μου φίλης Υρώς Μανέ και σήμερα θα παίξουμε, αφιερώνοντας την παράστασή μας “Ρωμαίος και Ιουλιέτα” στη μνήμη της Χιώτισσας κυρά Γεωργίας… Αυτή είναι η πιο δύσκολη περίσταση για έναν ηθοποιό που σέβεται και το κοινό, για τη μοναδική προγραμματισμένη παράστασή μας στη Χίο. Κουράγιο, Υρώ… Είμαστε όλοι πλάι σου… Καλό ταξίδι στην αγαπημένη σου μητέρα, που θα μας βλέπει από τον ουρανό και θα χαμογελά…».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Στην ίδια ανάρτηση καταγράφεται και η αφιέρωση της παράστασης στη μνήμη της κυράς Γεωργίας, την οποία ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρει ως Χιώτισσα, συνδέοντας έτσι την απώλεια με τον τόπο όπου βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο θίασος.

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Συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλεια

Η δημοσιοποίηση της είδησης μέσω social media προκάλεσε συγκίνηση, με διαδικτυακούς φίλους του Σπύρου Μπιμπίλα να εκφράζουν συλλυπητήρια προς την Υρώ Μανέ και την οικογένειά της για την απώλεια.

Υρώ Μανέ: Βαρύ πένθος για την ηθοποιό - Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Η ηθοποιός περνά δύσκολες ώρες μετά τον θάνατο της μητέρας της, με τον θίασο και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της να της στέλνουν δημόσια μηνύματα στήριξης από τη Χίο.

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