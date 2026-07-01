Υ. Μανέ: «Η συνεργασία με την κόρη μου ήταν μια παράξενη εμπειρία - Το συναίσθημα ήταν ιδιαίτερο»/ Super Κατερίνα

Το θεατρικό έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ! σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη παρακολούθησε η Φαίδρα Νταΐόγλου για να καμαρώσει τη μητέρα της, Υρώ Μανέ επί σκηνής. Η παράσταση περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και δεν είναι απλώς μια κωμωδία, αλλά ένα γλωσσικό και κοινωνικό φαινόμενο.

Την Τρίτη, 30 Ιουνίου το έργο ανέβηκε στο θέατρο Βράχων στον Βύρωνα. Εκεί ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Υρώ Μανέ με την κόρη της, αγκαλιασμένες και χαμογελαστές.

Υρώ Μανέ: Με την κούκλα κόρη της, Φαίδρα στο θέατρο/ NDP

Υρώ Μανέ: Με την κούκλα κόρη της, Φαίδρα στο θέατρο/ NDP



Η Φαίδρα Νταϊόγλου, που ασχολείται με τον χορό, επέλεξε ένα ασπρόμαυρο σύνολο για την καλοκαιρινή βραδιά, συνδυάζοντας ένα λευκό, denim παντελόνι με μαύρο top και μαύρα πέδιλα. Η μητέρα της, ήταν ντυμένη στα λευκά.

H Yρώ Μανέ είναι παντρεμένη με τον Τάσο Νταϊόγλου από το 1998. Η αγαπημένη ηθοποιός έχει αναφέρει σε τηλεοπτική της συνέντευξη παλαιότερα για τη στιγμή που ξεκίνησε η οικογένειά της: «Στο πικ της επιτυχίας γιατί είχαμε το Θέατρο Αποθήκη και τα Εγκλήματα, πιο επιτυχία δεν υπάρχει και το ξέρετε -το λέω έτσι με ταπεινότητα, το έχει δείξει και ο χρόνος- συνέπεσε να φτιάξω την οικογένειά μου και να έχω και τη Φαίδρα. Ήθελα μια ισορροπία», ενώ για την κόρη της, με την οποία μοιάζει αρκετά, έχει πει: «Δεν ευχόμουν να γίνει ηθοποιός, αλλά ήξερα θα ασχοληθεί με την τέχνη. Έβλεπα κι εγώ στα 4 της τι θέλει και την οδήγησα σε σχολή χορού και τώρα είναι και στο Πάντειο. Όταν η Φαίδρα τελείωνε το δημοτικό είχα την ανάγκη να την υποστηρίξω. Δεν είχα και καμία σοβαρή πρόταση τότε. Δεν άφησα την καριέρα μου. Πήραν την πορεία τους τα πράγματα».