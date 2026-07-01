Υρώ Μανέ: Με την κούκλα κόρη της, Φαίδρα στο θέατρο

Μητέρα και κόρη πόζαραν αγκαλιασμένες και χαμογελαστές

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Υ. Μανέ: «Η συνεργασία με την κόρη μου ήταν μια παράξενη εμπειρία - Το συναίσθημα ήταν ιδιαίτερο»/ Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Υρώ Μανέ παρακολούθησε την παράσταση 'Ρωμαίος και Ιουλιέτα' με την κόρη της, Φαίδρα, στο θέατρο Βράχων στον Βύρωνα.
  • Η παράσταση είναι σκηνοθετημένη από τον Νικορέστη Χανιωτάκη και περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα.
  • Η Φαίδρα Νταΐόγλου, χορεύτρια, φόρεσε ασπρόμαυρο σύνολο για την εκδήλωση, ενώ η μητέρα της ντύθηκε στα λευκά.
  • Η Υρώ Μανέ είναι παντρεμένη με τον Τάσο Νταϊόγλου από το 1998 και έχει μιλήσει για την ισορροπία καριέρας και οικογένειας.
  • Η Υρώ ήξερε ότι η κόρη της θα ασχοληθεί με την τέχνη και την υποστήριξε στην εκπαίδευσή της.

Το θεατρικό έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ! σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη παρακολούθησε η Φαίδρα Νταΐόγλου για να καμαρώσει τη μητέρα της, Υρώ Μανέ επί σκηνής. Η παράσταση περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και δεν είναι απλώς μια κωμωδία, αλλά ένα γλωσσικό και κοινωνικό φαινόμενο.

Υρώ Μανέ: Η κόρη της, Φαίδρα στο νέο videoclip δημοφιλούς καλλιτέχνη

Την Τρίτη, 30 Ιουνίου το έργο ανέβηκε στο θέατρο Βράχων στον Βύρωνα. Εκεί ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Υρώ Μανέ με την κόρη της, αγκαλιασμένες και χαμογελαστές.

Υρώ Μανέ: Με την κούκλα κόρη της, Φαίδρα στο θέατρο

Υρώ Μανέ: Με την κούκλα κόρη της, Φαίδρα στο θέατρο/ NDP

Υρώ Μανέ: Με την κούκλα κόρη της, Φαίδρα στο θέατρο

Υρώ Μανέ: Με την κούκλα κόρη της, Φαίδρα στο θέατρο/ NDP


Η Φαίδρα Νταϊόγλου, που ασχολείται με τον χορό, επέλεξε ένα ασπρόμαυρο σύνολο για την καλοκαιρινή βραδιά, συνδυάζοντας ένα λευκό, denim παντελόνι με μαύρο top και μαύρα πέδιλα. Η μητέρα της, ήταν ντυμένη στα λευκά.

 

 

H Yρώ Μανέ είναι παντρεμένη με τον Τάσο Νταϊόγλου από το 1998. Η αγαπημένη ηθοποιός έχει αναφέρει σε τηλεοπτική της συνέντευξη παλαιότερα για τη στιγμή που ξεκίνησε η οικογένειά της: «Στο πικ της επιτυχίας γιατί είχαμε το Θέατρο Αποθήκη και τα Εγκλήματα, πιο επιτυχία δεν υπάρχει και το ξέρετε -το λέω έτσι με ταπεινότητα, το έχει δείξει και ο χρόνος- συνέπεσε να φτιάξω την οικογένειά μου και να έχω και τη Φαίδρα. Ήθελα μια ισορροπία», ενώ για την κόρη της, με την οποία μοιάζει αρκετά, έχει πει: «Δεν ευχόμουν να γίνει ηθοποιός, αλλά ήξερα θα ασχοληθεί με την τέχνη. Έβλεπα κι εγώ στα 4 της τι θέλει και την οδήγησα σε σχολή χορού και τώρα είναι και στο Πάντειο. Όταν η Φαίδρα τελείωνε το δημοτικό είχα την ανάγκη να την υποστηρίξω. Δεν είχα και καμία σοβαρή πρόταση τότε. Δεν άφησα την καριέρα μου. Πήραν την πορεία τους τα πράγματα».

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