Από το Μαρούσι ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης (30/6) την καλοκαιρινή της περιοδεία η Έλλη Κοκκίνου, η οποία παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Breakfast@Star και στη Λιάνα Ζημάλη.

Η τραγουδίστρια μίλησε για το «Don't Forget The Lyrics», που ρίχνει αυλαία αύριο, Πέμπτη (2/7), αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί για δεύτερη σεζόν στον ΑΝΤ1.

Το μουσικό τηλεπαιχνίδι ήταν η πρώτη απόπειρα της Έλλης Κοκκίνου στην παρουσίαση

«Ολοκληρώνεται, λοιπόν, αυτός ο κύκλος. Για μένα ήταν καταπληκτικός. Μου έδωσαν πάρα πολύ θάρρος, γιατί στην αρχή, εννοείται, ήταν κάτι εντελώς καινούργιο για μένα η παρουσίαση και θα το ξανάκανα οπωσδήποτε», δήλωσε αρχικά, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια πως συζητά και άλλα projects με το κανάλι:

«Συζητάμε για ένα, δύο πράγματα γενικότερα με τον ΑΝΤ1. Θα δούμε τελικά αν και τι θα γίνει, και αν γίνει».

Η αινιγματική απάντηση της τραγουδίστριας για το μέλλον του «Don't Forget The Lyrics

Ενώ, σχετικά με την επόμενη μέρα του μουσικού τηλεπαιχνιδιού, το οποίο παρουσιάζει, δήλωσε: «Ποιος είπε ότι δε θα συνεχιστεί; Είπα πριν, δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Εγώ αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο. Και ο ΑΝΤ1 το αφήνει. Θα δούμε. Είναι λίγο νωρίς».

Η ίδια παραδέχτηκε πως το κεφάλαιο «γάμος» δεν έχει κλείσει ακόμα για εκείνη: «Δε λέω μεγάλες κουβέντες ποτέ. Δεν κλείνω κύκλους. Κλείνω κύκλο στο να κάνω άλλο παιδί. Δε μ' αρέσει να κλείνω κύκλους».

Λίγο νωρίτερα, πάντως, η Τίνα Μεσσαροπούλου έκανε μια δυσοίωνη αποκάλυψη για το μέλλον του Don't Forget The Lyrics με παρουσιάστρια την Έλλη Κοκκίνου:

«Εγώ, παιδιά, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχει ξεστηθεί το πλατό. Τώρα, αν θα μπουν στη διαδικασία να το ξαναστήσουν, δεν ξέρω. Δύσκολο πάντως, άμα ξεστήνεται κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Happy Day, επικαλούμενη το δικό της τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

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