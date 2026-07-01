Μεσσαροπούλου: «Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι το πλατό έχει ξεστηθεί»

Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 και το ρεπορτάζ

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Η Έλλη Κοκκίνου απαντά για το μέλλον του «Don't Forget The Lyrics» / Βίντεο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλλη Κοκκίνου ξεκίνησε την καλοκαιρινή της περιοδεία από το Μαρούσι και μίλησε για το τηλεπαιχνίδι "Don't Forget The Lyrics".
  • Η Κοκκίνου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για δεύτερη σεζόν του παιχνιδιού στον ΑΝΤ1, αναφέροντας ότι είναι νωρίς για αποφάσεις.
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε ότι το πλατό του τηλεπαιχνιδιού έχει ξεστηθεί, γεγονός που εγείρει αμφιβολίες για τη συνέχεια του προγράμματος.
  • Η Κοκκίνου δήλωσε ότι δεν κλείνει το κεφάλαιο του γάμου και ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κάνει άλλο παιδί.

Από το Μαρούσι ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης (30/6) την καλοκαιρινή της περιοδεία η Έλλη Κοκκίνου, η οποία παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Breakfast@Star και στη Λιάνα Ζημάλη.

Κοκκίνου: Η αποκάλυψη για την κρυφή σχέση που είχε στο παρελθόν

Η τραγουδίστρια μίλησε για το «Don't Forget The Lyrics», που ρίχνει αυλαία αύριο, Πέμπτη (2/7), αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί για δεύτερη σεζόν στον ΑΝΤ1.

Το μουσικό τηλεπαιχνίδι ήταν η πρώτη απόπειρα της Έλλης Κοκκίνου στην παρουσίαση

Το μουσικό τηλεπαιχνίδι ήταν η πρώτη απόπειρα της Έλλης Κοκκίνου στην παρουσίαση

«Ολοκληρώνεται, λοιπόν, αυτός ο κύκλος. Για μένα ήταν καταπληκτικός. Μου έδωσαν πάρα πολύ θάρρος, γιατί στην αρχή, εννοείται, ήταν κάτι εντελώς καινούργιο για μένα η παρουσίαση και θα το ξανάκανα οπωσδήποτε», δήλωσε αρχικά, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια πως συζητά και άλλα projects με το κανάλι:

Η Έλλη Κοκκίνου απαντά για το Lyrics: «Να σου δώσω το τηλέφωνο του ΑΝΤ1;»

«Συζητάμε για ένα, δύο πράγματα γενικότερα με τον ΑΝΤ1. Θα δούμε τελικά αν και τι θα γίνει, και αν γίνει».

Η αινιγματική απάντηση της Έλλης Κοκκίνου για το μέλλον του «Don't Forget The Lyrics

Η αινιγματική απάντηση της τραγουδίστριας για το μέλλον του «Don't Forget The Lyrics

Ενώ, σχετικά με την επόμενη μέρα του μουσικού τηλεπαιχνιδιού, το οποίο παρουσιάζει, δήλωσε: «Ποιος είπε ότι δε θα συνεχιστεί; Είπα πριν, δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Εγώ αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο. Και ο ΑΝΤ1 το αφήνει. Θα δούμε. Είναι λίγο νωρίς».

Η ίδια παραδέχτηκε πως το κεφάλαιο «γάμος» δεν έχει κλείσει ακόμα για εκείνη: «Δε λέω μεγάλες κουβέντες ποτέ. Δεν κλείνω κύκλους. Κλείνω κύκλο στο να κάνω άλλο παιδί. Δε μ' αρέσει να κλείνω κύκλους».

Λίγο νωρίτερα, πάντως, η Τίνα Μεσσαροπούλου έκανε μια δυσοίωνη αποκάλυψη για το μέλλον του Don't Forget The Lyrics με παρουσιάστρια την Έλλη Κοκκίνου:

«Εγώ, παιδιά, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχει ξεστηθεί το πλατό. Τώρα, αν θα μπουν στη διαδικασία να το ξαναστήσουν, δεν ξέρω. Δύσκολο πάντως, άμα ξεστήνεται κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Happy Day, επικαλούμενη το δικό της τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

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‘ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
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DON’T FORGET THE LYRICS
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ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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