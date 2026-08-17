Travel Smart: Η έξυπνη βαλίτσα 9 κομματιών κι ο viral τρόπος πακεταρίσματος

Η νέα εποχή στην προετοιμασία θέλει λίγα κομμάτια και πολλούς συνδυασμούς

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Όταν έρχεται η στιγμή να ετοιμάσεις τη βαλίτσα για τις διακοπές του Αυγούστου, ο πειρασμός είναι πάντα ο ίδιος: «Ας πάρω κι αυτό, μπορεί να χρειαστεί». Και κάπως έτσι, λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση, το πάτωμα γεμίζει με ρούχα, η βαλίτσα δεν κλείνει και τελικά πολλά από όσα πήρες μαζί σου επιστρέφουν ακριβώς όπως έφυγαν. Αφόρετα!

Travel Smart: Η έξυπνη βαλίτσα 9 κομματιών κι ο viral τρόπος πακεταρίσματος

Αν δεν ξέρεις τη μέθοδο 3-3-3 ή Sudoku ήρθε η ώρα να τη μάθεις. Έγινε viral μέσα από το TikTok και βασίζεται στη λογική της capsule γκαρνταρόμπας: Λιγότερες επιλογές, περισσότερη ευελιξία και πιο συνειδητό styling. Και είναι ιδανική για τον Αύγουστο, όταν θέλεις να ταξιδεύεις light χωρίς να αισθάνεσαι ότι θυσιάζεις το προσωπικό σου στιλ.

Οι «it bags» της σεζόν που προτιμώ για τις urban καλοκαιρινές εμφανίσεις

Το concept είναι απλό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό. Χτίζεις την γκαρνταρόμπα των διακοπών γύρω από εννέα κομμάτια - τρία tops, τρία bottoms και τρία ζευγάρια παπούτσια - με τα οποία μπορείς να δημιουργήσεις 18 συνδυασμούς.

Travel Smart: Η έξυπνη βαλίτσα 9 κομματιών κι ο viral τρόπος πακεταρίσματος

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η έξυπνη ιδέα της μεθόδου. Δεν σου ζητά να περιορίσεις το στιλ σου, αλλά να κάνεις καλύτερο styling. Αν ταξιδεύεις με συγκεκριμένο όριο κιλών ή απλώς θέλεις να αποφύγεις το overpacking, η ιδέα μιας μικρής, ευέλικτης γκαρνταρόμπας είναι η λύση που αναζητάς.

Άλλωστε, το να έχεις περισσότερα ρούχα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις περισσότερα outfits.

Τρία τοπ

Travel Smart: Η έξυπνη βαλίτσα 9 κομματιών κι ο viral τρόπος πακεταρίσματος

Η βάση ξεκινά από τα tops που μπορούν να μεταμορφωθούν ανάλογα με το styling. Ένα διαχρονικό λευκό T-shirt, ένα tank top και ένα πιο θηλυκό τοπ όπως μια boho μπλούζα ή ένα halter top θα σε οδηγήσουν από την πρωινή βόλτα και την παραλία μέχρι το δείπνο και το βραδινό ποτό. Προτίμησε ελαφριά υφάσματα και κομμάτια που δεν τσαλακώνονται εύκολα.

Τρία bottoms

Travel Smart: Η έξυπνη βαλίτσα 9 κομματιών κι ο viral τρόπος πακεταρίσματος

Τα bottoms πρέπει να είναι εξίσου ευέλικτα. Ένα τζιν, ένα λινό παντελόνι ή σορτ και μια φούστα δημιουργούν διαφορετικές βάσεις για τα tops σου και μπορούν να μετακινηθούν εύκολα από casual σε πιο polished εμφανίσεις. Φρόντισε ώστε κάθε επιλογή να λειτουργεί με περισσότερα από ένα κομμάτια της βαλίτσας.

Δες ολόκληρο το περιεχόμενο της ...έξυπνης βαλίτσας, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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