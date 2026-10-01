Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Καταγγέλλει ότι χτύπησαν τον γιο της σε παιδότοπο

«Σήμερα ένιωσα την καρδιά μου να σπάει…»

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Νυφούλα η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου - Βίντεο από τον γάμο της

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Ένα περιστατικό που την αναστάτωσε έντονα καταγγέλλει μέσα από τα social media η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, περιγράφοντας όσα φέρεται να συνέβησαν σε παιδότοπο όπου βρισκόταν μαζί με τον μικρό της γιο, Δημήτρη.

Η πρώην παίκτρια του Survivor αποκάλυψε πως ένα άλλο παιδάκι φέρεται να χτύπησε τον γιο της στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, συνέχισε να τους πετά μπάλες με δύναμη.

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου αναζήτησε τη μητέρα του παιδιού και της ανέφερε τι είχε συμβεί. Όπως υποστηρίζει, η μητέρα τής είπε πως το παιδί είχε χτυπήσει και άλλα παιδιά στον παιδότοπο. Εκείνο που φαίνεται πως την ενόχλησε περισσότερο, ωστόσο, ήταν η στάση που ακολούθησε στη συνέχεια.

«Σήμερα ένιωσα την καρδιά μου να σπάει… Ήμασταν μαζί στον παιδότοπο και καθόμασταν με τον Δημήτρη μου όπου ένα παιδάκι πήρε φόρα και του έδωσε μπουνιά στο κεφάλι.

Έψαξα να βρω την μητέρα του, της εξήγησα… όπως μου είπε και άλλες μανούλες χτύπησε τα δικά τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η καθόλου προσοχή στο παιδί της. Τα παιδάκια αποχώρησαν με τις μανούλες τους και εμείς μετά αλλά όσο καθίσαμε καμία οπτική επαφή έστω με το παιδί. Το παιδί ήρθε ξανά κ μας έριχνε μπάλες με βία… η μαμά είχε πιάσει κουβέντα με την φίλη της», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια, μάλιστα, παραδέχτηκε πως δυσκολεύτηκε να διατηρήσει την ψυχραιμία της, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν θεωρεί υπεύθυνο για όσα έγιναν το μικρό παιδί.

«Απορώ που βρήκα τόση υπομονή διότι προφανώς το 2-3 ετών παιδί δεν μου φταίει σε κάτι… την επόμενη φορά είμαι σίγουρη θα αντιδράσω κ είμαι βέβαιη όχι με ψυχραιμία», πρόσθεσε.

Δες την ανάρτησή της:

ευρυδικη παπαδοπουλου

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον Νοέμβριο του 2024 και από τότε ο γιος της αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της. Μέσα από τα social media, η ίδια, μοιράζεται επιλεκτικά στιγμές από τη ζωή τους, αλλά και προσωπικούς προβληματισμούς που αφορούν τη μητρότητα.

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ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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