Σήμερα στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Καφε. Ο Χρήστος Μοίρας, έχει ετοιμάσει μία συνταγή με μεγάλο πρωταγωνιστή τον αγαπημένο espresso.
Συνταγή cinnamon roll: Ετοιμαστείτε για γλυκό και γευστικό Σαββατοκύριακο
Espresso brookie
Για το Brownie:
- 230 γρ. βούτυρο
- 190 γρ. σταγόνες σοκολάτας
- 120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 15 γρ. κακάο
- 10 γρ. espresso σε σκόνη
- 3 γρ. αλάτι
- 250 γρ. ζάχαρη
- 3 αυγά
- 8 γρ. εκχύλισμα βανίλιας
Για το cookie :
- 115 γρ βούτυρο
- 100 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη
- 110 γρ. καστανή ζάχαρη
- 2 αυγά
- 2,5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας
- 160 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
- 10 γρ. στιγμιαίος espresso σε σκόνη
- 3,5 γρ. μαγειρική σόδα
- 1,5 γρ. αλάτι
- 170 γρ. σταγόνες λευκής σοκολάτας
Εκτέλεση
Brownie
- Λιώνουμε το βούτυρο με τη σοκολάτα.
- Προσθέτουμε τη ζάχαρη, τα αυγά και τη βανίλια και ανακατεύουμε.
- Ενσωματώνουμε αλεύρι, κακάο, espresso και αλάτι.
Cookie
- Χτυπάμε το βούτυρο με τις δύο ζάχαρες.
- Προσθέτουμε τα αυγά και τη βανίλια.
- Ενσωματώνουμε αλεύρι, espresso, σόδα και αλάτι και τέλος τις σταγόνες λευκής σοκολάτας.
Σύνθεση
- Σε ταψί με λαδόκολλα απλώνουμε πρώτα μία στρώση από το μείγμα cookie, από πάνω το μείγμα brownie και τέλος σκορπάμε στην επιφάνεια κομμάτια από το υπόλοιπο μείγμα cookie και σταγόνες σοκολάτας.
- Ψήνουμε στους 170°C για 30–35 λεπτά.
- Αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν κόψουμε.
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