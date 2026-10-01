Συνταγή για Espresso Brookie αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Καφέ

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Σήμερα στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Καφε. Ο Χρήστος Μοίρας, έχει ετοιμάσει μία συνταγή με μεγάλο πρωταγωνιστή τον αγαπημένο espresso. 

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Espresso brookie

Συνταγή για Espresso Brookie αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Καφέ

Για το Brownie:

  • 230  γρ. βούτυρο 
  • 190 γρ. σταγόνες σοκολάτας 
  • 120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 15 γρ. κακάο 
  • 10 γρ. espresso σε σκόνη 
  • 3 γρ. αλάτι
  • 250 γρ. ζάχαρη
  • 3 αυγά 
  • 8 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

Συνταγή για Espresso Brookie αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Καφέ

Για το cookie :

  • 115 γρ βούτυρο
  • 100 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη
  • 110 γρ. καστανή ζάχαρη
  • 2 αυγά 
  • 2,5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 160 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 10 γρ. στιγμιαίος espresso σε σκόνη
  • 3,5 γρ. μαγειρική σόδα
  • 1,5 γρ. αλάτι
  • 170 γρ. σταγόνες λευκής  σοκολάτας

Εκτέλεση

Συνταγή για Espresso Brookie αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Καφέ

Brownie

  • Λιώνουμε το βούτυρο με τη σοκολάτα.
  • Προσθέτουμε τη ζάχαρη, τα αυγά και τη βανίλια και ανακατεύουμε.
  • Ενσωματώνουμε αλεύρι, κακάο, espresso και αλάτι.

Cookie

  • Χτυπάμε το βούτυρο με τις δύο ζάχαρες.
  • Προσθέτουμε τα αυγά και τη βανίλια.
  • Ενσωματώνουμε αλεύρι, espresso, σόδα και αλάτι και τέλος τις σταγόνες λευκής σοκολάτας.

Σύνθεση

  • Σε ταψί με λαδόκολλα απλώνουμε πρώτα μία στρώση από το μείγμα cookie, από πάνω το μείγμα brownie και τέλος σκορπάμε στην επιφάνεια κομμάτια από το υπόλοιπο μείγμα cookie και σταγόνες σοκολάτας.
  • Ψήνουμε στους 170°C για 30–35 λεπτά.
  • Αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν κόψουμε.

 

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