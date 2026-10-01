Ακινητοποιήθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου πλοίο με 777 επιβάτες

Υπήρξε εμπλοκή στον κάβο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (αρχείου)
Ακινητοποιήθηκε Στο Λιμάνι Ηρακλείου Πλοίο Με 777 επιβάτες
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ακινητοποιήθηκε το ταχύπλοο «EUROCHAMPION JET» στο λιμάνι του Ηρακλείου με 777 επιβάτες.
  • Η ακινητοποίηση οφείλεται σε εμπλοκή κάβου στο σύστημα πρόωσης του πλοίου κατά την διάρκεια απόπλου.
  • Το πλοίο είχε προγραμματισμένο δρομολόγιο για Θήρα, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο και Πειραιά.
  • Γίνονται προσπάθειες απεμπλοκής του κάβου με τη βοήθεια ιδιώτη δύτη.
  • Στόχος είναι η αποκατάσταση του προβλήματος και η ασφαλής αναχώρηση του πλοίου.

To ταχύπλοο επιβατηγό-οχηματαγωγό (Τ/Χ-Ε/Γ-Ο/Γ) «EUROCHAMPION JET», σημαίας Κύπρου, ακινητοποιήθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου της Κρήτης με 777 επιβάτες, λόγω εμπλοκής κάβου στο σύστημα πρόωσης του πλοίου, κατά την διάρκεια απόπλου του.

Στο πλοίο που έχει προγραμματισμένο δρομολόγιο για Θήρα, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Σύρο και Πειραιά, γίνονται προσπάθειες για την απεμπλοκή του κάβου με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να επιτραπεί η ασφαλής αναχώρηση του πλοίου για τον προορισμό του.

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