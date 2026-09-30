Οικογένεια Μαζωνάκη: «Πονάμε για το παιδί μας - Ευχαριστούμε τον κόσμο»

Το μήνυμά τους μέσω του Star

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Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Σταματιάδου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (30/9/2026)

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Συντετριμμένη παρακολουθεί τις εξελίξεις η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τα όσα καθημερινά αποκαλύπτονται. 

Μαζωνάκης: Υπερασπιστικό «διαζύγιο» - «Αδειάζει» τη σύζυγό του ο γιατρός

Η Άννα Σταματιάδου έχει το ρεπορτάζ στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως τόνισε η δικαστική συντάκτρια του Star, έχουν περάσει είκοσι μία ημέρες, και το σοκ για την οικογένεια του καλλιτέχνη όπως και ο πόνος παραμένει πολύ μεγάλος. Τα «γιατί» είναι αμέτρητα, ενώ παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα όλες τις εξελίξεις.

Για ελάχιστα λεπτά μίλησε με τους γονείς του τραγουδιστή σήμερα η Άννα Σταματιάδου, αφού οι άνθρωποι δεν έχουν διάθεση ούτε για συνεντεύξεις ούτε για δηλώσεις.

Βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο τους, κ. Χαράλαμπο Λυκούδη, ο οποίος έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι όποιος λέει ψέματα σε αυτή την ιστορία θα μηνυθεί.

Το μήνυμα της οικογένειας Μαζωνάκη μέσω του Star

Μέσα στον πόνο της, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλησε να μεταφέρει κάποια λόγια μέσω του Star, ειδικά για τον κόσμο:

«Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για το ενδιαφέρον. Είμαστε συντετριμμένοι. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, τα πάντα. Δεν υπάρχουν λόγια, τι να πούμε... Δεν έχουμε δύναμη για λόγια. Πονάμε για το παιδί μας, για τη λατρεία μας... Και συγκινούμαστε με την τεράστια αγάπη του κόσμου στον Γιώργο μας».

Συντετριμμένη παρακολουθεί τις εξελίξεις η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγγενείς και φίλοι δε θα αφήσουν να ξεχαστεί η μνήμη του

Τέλος, σχετικά με μια πληροφορία που είχε κυκλοφορήσει, ότι το σπίτι που έμενε ο αγαπημένος τραγουδιστής στη Βούλα θα γινόταν ένα είδος μουσείου, δεν ισχύει. Όπως τόνισε η Άννα Σταματιάδου, ο χώρος δεν άνηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη αφού το ενοικίαζε.

«Βεβαίως, υπάρχουν εκεί τα προσωπικά του αντικείμενα. Θα δούμε σε δεύτερο χρόνο τι θα γίνει με αυτά. Είναι πολύ νωρίς, γιατί οι άνθρωποί του πενθούν. Το σίγουρο είναι ότι συγγενείς και φίλοι του, δε θα αφήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη να ξεχαστεί», σημείωσε.

 

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