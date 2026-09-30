Κρήτη: Νεκρός 36χρονος που έπεσε σε πηγάδι βάθους 20 μέτρων

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

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Πηγή: neakriti.gr
Κρήτη: Νεκρός 36χρονος Που Έπεσε Σε Πηγάδι Βάθους 20 Μέτρων
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός 36χρονος άνδρας στον Πύργο Μονοφατσίου, Κρήτης, μετά από πτώση σε πηγάδι βάθους 20 μέτρων.
  • Ο άνδρας είχε πάει για αγροτικές εργασίες και έπεσε όταν υποχώρησε η μεταλλική κάλυψη του πηγαδιού.
  • Αναζητούνταν από την Τρίτη, εντοπίστηκε από φίλο του το πρωί της Τετάρτης.
  • Η επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε, αλλά ο 36χρονος είχε ήδη χάσει τη ζωή του.
  • Η σορός του μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία-νεκροτομή.

Τραγικό τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 36χρονου στον Πύργο Μονοφατσίου στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πηγάδι

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο άνδρας, που κατοικούσε στο γειτονικό Ροτάσι, είχε μεταβεί το πρωί της Τρίτης στην περιοχή με το τρακτέρ του για αγροτικές εργασίες. 

Κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, πλησίασε το πηγάδι και, όταν πάτησε στη μεταλλική κάλυψή του, εκείνη φέρεται να υποχώρησε. Έπεσε μέσα στο πηγάδι βάθους 20 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. 

Οι οικείου του τον αναζητούσαν από την Τρίτη, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Το πρωί της Τετάρτης, φίλος του εντόπισε το σημείο όπου βρισκόταν και ενημέρωσε τις Αρχές. 

Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση από τις αρμόδιες Αρχές για την ανάσυρσή του. Όταν, όμως, οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ο 36χρονος, είχε ήδη χάσει τη ζωή του. 

Η σορός του μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. 

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