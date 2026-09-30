Η Μάρα Ζαχαρέα προσπάθησε να μαντέψει τι σημαίνουν 7 λέξεις της Gen Z

Ξέρει τι είναι Cringe, Slay, Ghosting - Δείτε το απολαυστικό βίντεο

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 30.09.26, 15:38
Μάρα Ζαχαρέα: H συνέντευξή της στην εκπομπή "Πρώτος Καφές με τη Ζήνα" στις 24/9/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα συμμετείχε σε βίντεο όπου προσπαθεί να ερμηνεύσει επτά λέξεις της Gen Z.
  • Διατύπωσε σωστές απαντήσεις για τέσσερις από τις επτά λέξεις: Cringe, Slay, Delulu, Ghosting.
  • Δυσκολεύτηκε με τις λέξεις Ick, No cap και flex, που δεν γνώριζε.
  • Η λέξη Ick σημαίνει αποστροφή, No cap αναφέρεται στην αλήθεια και το flex στην επίδειξη.
  • Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram με χιουμοριστική διάθεση από τη Ζαχαρέα.

Σε ένα απολαυστικό βίντεο, η Μάρα Ζαχαρέα κλήθηκε να απαντήσει τι σημαίνουν επτά λέξεις που χρησιμοποιεί η Gen Z«Θα κοπώ στα προφορικά, εντάξει», ακούγεται να λέει στην αρχή του βίντεο η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων, με χιουμοριστική διάθεση.

Οι λέξεις που κλήθηκε να περιγράψει την ερμηνεία τους ήταν: «Cringe, Slay, Delulu, Ghosting, Ick, No cap, flex» και από ότι φάνηκε τα πήγε μια χαρά, δίνοντας σωστές απαντήσεις για τις τέσσερις από τις επτά λέξεις - φράσεις.

Ζαχαρέα: «Δεν πήγα ποτέ στο αεροδρόμιο όταν έφευγαν τα παιδιά. Δεν άντεχα»

Η Μάρα Ζαχαρέα προσπάθησε να μαντέψει τι σημαίνουν 7 λέξεις της Gen Z

«Η αγαπημένη μου @georginagn_ με εξέτασε στα προφορικά και μάλλον πήρα απλώς τη βάση!😂», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram. 

Ειδικότερα, βρήκε σωστά τις ερμηνείες για τις λέξεις:

  • Cringe 

«Είναι κάτι άβολο, κάτι που δεν είναι ωραίο τέλος πάντων»

  • Slay 

«Κάτι καλό, κάτι ωραίο»

Η Μάρα Ζαχαρέα προσπάθησε να μαντέψει τι σημαίνουν 7 λέξεις της Gen Z

  • Delulu 

«A ναι, είναι κάτι που είναι λίγο τρελούτσικο; Τα λένε τα παιδιά μου αυτά», είπε γελώντας

  • Ghosting 

«Είναι όταν την κάνεις από ένα φλερτ κτλ που έχεις ξεκινήσει και αντί να δώσεις την εξήγηση που πρέπει, εξαφανίζεσαι»

Η Μάρα Ζαχαρέα προσπάθησε να μαντέψει τι σημαίνουν 7 λέξεις της Gen Z

Φάνηκε να τη «δυσκόλεψαν» όμως οι λέξεις Ick, No cap και flex. Έτσι, για την ιστορία η λέξη Ick χρησιμοποιείται από τη Gen Z για να περιγράψει κάτι που προκαλεί αποστροφή για κάποιον, η φράση No cap σημαίνει αλήθεια χωρίς ψέματα ή υπερβολές. «Πρώτη φορά το ακούω αυτό», σχολίασε η Μάρα Ζαχαρέα. Τέλος, flex είναι όταν κάποιος επιδεικνύει κάτι για να εντυπωσιάσει.

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