Μάρα Ζαχαρέα: H συνέντευξή της στην εκπομπή "Πρώτος Καφές με τη Ζήνα" στις 24/9/26

Σε ένα απολαυστικό βίντεο, η Μάρα Ζαχαρέα κλήθηκε να απαντήσει τι σημαίνουν επτά λέξεις που χρησιμοποιεί η Gen Z. «Θα κοπώ στα προφορικά, εντάξει», ακούγεται να λέει στην αρχή του βίντεο η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων, με χιουμοριστική διάθεση.

Οι λέξεις που κλήθηκε να περιγράψει την ερμηνεία τους ήταν: «Cringe, Slay, Delulu, Ghosting, Ick, No cap, flex» και από ότι φάνηκε τα πήγε μια χαρά, δίνοντας σωστές απαντήσεις για τις τέσσερις από τις επτά λέξεις - φράσεις.

«Η αγαπημένη μου @georginagn_ με εξέτασε στα προφορικά και μάλλον πήρα απλώς τη βάση!😂», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Ειδικότερα, βρήκε σωστά τις ερμηνείες για τις λέξεις:

Cringe

«Είναι κάτι άβολο, κάτι που δεν είναι ωραίο τέλος πάντων»

Slay

«Κάτι καλό, κάτι ωραίο»

Delulu

«A ναι, είναι κάτι που είναι λίγο τρελούτσικο; Τα λένε τα παιδιά μου αυτά», είπε γελώντας

Ghosting

«Είναι όταν την κάνεις από ένα φλερτ κτλ που έχεις ξεκινήσει και αντί να δώσεις την εξήγηση που πρέπει, εξαφανίζεσαι»

Φάνηκε να τη «δυσκόλεψαν» όμως οι λέξεις Ick, No cap και flex. Έτσι, για την ιστορία η λέξη Ick χρησιμοποιείται από τη Gen Z για να περιγράψει κάτι που προκαλεί αποστροφή για κάποιον, η φράση No cap σημαίνει αλήθεια χωρίς ψέματα ή υπερβολές. «Πρώτη φορά το ακούω αυτό», σχολίασε η Μάρα Ζαχαρέα. Τέλος, flex είναι όταν κάποιος επιδεικνύει κάτι για να εντυπωσιάσει.