Είναι Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και χορεύτρια με διεθνή καλλιτεχνική πορεία στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, ενώ φέτος την απολαμβάνουμε στη νέα δραματική σειρά του Alpha, με τίτλο «Μία γυναίκα».
Ο λόγος για τη Δανάη Βασιλοπούλου, η οποία έχει σπουδάσει υποκριτική και ψυχολογία στη Νέα Υόρκη.
Δανάη Παππά: Η ηλικία, το ύψος, η καταγωγή & το βιογραφικό της ηθοποιού
Γνωρίζοντας τη Δανάη Βασιλοπούλου - Το βιογραφικό της ηθοποιού
- Γεννήθηκε το 2001, είναι 25 χρόνων και ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @danaevas
- Είναι ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και χορεύτρια με διεθνή καλλιτεχνική πορεία στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες
- Αποφοίτησε το 2020 από το New York University (Tisch – NYU), όπου ολοκλήρωσε Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) στη Δραματική Τέχνη μέσω του New Studio on Broadway και Bachelor of Arts (B.A.) στην Ψυχολογία. Παράλληλα υπήρξε μέλος της ομάδας Physical Acting του πανεπιστημίου
- Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, οι γονείς της ήταν εκείνοι που τη στήριξαν ώστε να καταφέρει να ασχοληθεί με αυτό που τόσο αγαπάει
- Σε ηλικία 12 χρόνων έπαιξε τον επώνυμο ρόλο στο «Annie», ενώ στα 16 της είχε υποδυθεί στο θέατρο την Ιουλιέτα
- Στη Νέα Υόρκη συμμετείχε στην παράσταση Laughter Therapy στο New York Theater Festival, ερμηνεύοντας τον ρόλο της Laffie.
- Σε πανεπιστημιακές παραγωγές του NYU υποδύθηκε την Elinor στο Sense and Sensibility, τη Siobhan στο The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, την Our Lady of the Spa στο Nine, τη Mattie στο Stage Door, ενώ συμμετείχε και στο ensemble της παράστασης This Is a _Story
- Στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες και κορυφαίους θεατρικούς οργανισμούς ερμηνεύοντας την Suzan και όλους των γυναικείους ρόλους στο Tick, Tick… Boom!, τον ομώνυμο ρόλο στο Annie, την Ιουλιέτα στο Ρωμαίος και Ιουλιέτα, τη Louisa στη Μελωδία της Ευτυχίας, την Bielke στο Βιολιστής στη Στέγη και συμμετείχε στο ensemble και στο μπαλέτο της παράστασης Billy Elliot
- Έχει τραγουδήσει ως σολίστ στο The Lullaby Project στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το El Sistema Greece και το Carnegie Hall.
- Στον κινηματογράφο έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες A Few Hours in Athens, The Painter, Hypnotized, Ground Zero και Outlanders. Για την ερμηνεία της στην ταινία A Few Hours in Athens απέσπασε το βραβείο Best Actress STORYTELLA Award στο DOC LA – Los Angeles Documentary Film Festival
- Παράλληλα με την ερμηνευτική της πορεία, έχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη και βοηθός διδασκαλίας στο New York University, συμμετέχοντας στην προετοιμασία παραστάσεων και στην εκπαίδευση φοιτητών στην υποκριτική μέσω σωματικής έκφρασης, καθώς και στο μπαλέτο, την τζαζ και το σαιξπηρικό θέατρο. Επιπλέον, ολοκλήρωσε το εξειδικευμένο πρόγραμμα Commedia dell’Arte του NYU στη Φλωρεντία της Ιταλίας
- Παίζει πιάνο, γιουκαλίλι και κιθάρα, ενώ διαθέτει εμπειρία στη διδασκαλία και τη χορογραφία, στο σωματικό θέατρο, στο έργο των Σαίξπηρ και Τσέχωφ
- Φέτος την απολαμβάνουμε στη δραματική σειρά του Αlpha «Μία Γυναίκα», ενώ προετοιμάζεται και για τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Γκλόρια».
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