Αιμιλιανός Σταματάκης: Η ηλικία, οι σπουδές και η συνεργασία με τη Βίσση

Το βιογραφικό του ηθοποιού που παίζει φέτος στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

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STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 30.09.26, 11:45
Αιμιλιανός Σταματάκης: Απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην εκπομπή Νωρίς νωρίς της ΕΡΤ, τον Φεβρουάριο του 2026

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Ο Αιμιλιανός Σταματάκης είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και ξεχωριστούς ηθοποιούς της γενιάς του.

Αιμιλιανός Σταματάκης-Σωτήρης Χατζάκης στην παρουσίαση προγράμματος του Θεάτρου Αργώ, το 2023/  NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Αιμιλιανός Σταματάκης-Σωτήρης Χατζάκης στην παρουσίαση προγράμματος του Θεάτρου Αργώ, το 2023/  NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μετρώντας σημαντικές επιτυχίες στο θέατρο και το μιούζικαλ, φέτος υποδύεται τον Φίλιππο Σκαρφαλάκη στην τηλεοπτική σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα». 

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης στον ρόλο του Φίλιππου Σκαρφαλάκη στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης στον ρόλο του Φίλιππου Σκαρφαλάκη στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

Αιμιλιανός Σταματάκης: Το βιογραφικό του ηθοποιού 

  • Γεννήθηκε στην  Αθήνα 
  • Μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη 
  • Είναι 36 ετών 
  • Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, το 2014 
  • Είναι επίσης πτυχιούχος Θεατρικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, η μουσική και η υποκριτική ήταν πάντα αναπόσπαστα κομμάτια του.

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης στη συναυλία του Δημήτρη Παπαδημητρίου "Έξω από το κάδρο", στο Ηρώδειο, τον Ιούνιο του 2022/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης στη συναυλία του Δημήτρη Παπαδημητρίου "Έξω από το κάδρο", στο Ηρώδειο, τον Ιούνιο του 2022/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
  • Στα εφηβικά του χρόνια ασχολήθηκε ενεργά με τον αθλητισμό (στίβο, 100 μέτρα και άλμα εις μήκος)
  • Έχει περισσότερες από 20 συμμετοχές από το 2017. Έχει παίξει  σε παραστάσεις: «Ο ρινόκερος» (2021), «Συμπτώματα από την έλλειψη βάρους» (2023), «Ορέστης» (2021) κ.ά.
  • Οι φωνητικές και ερμηνευτικές του ικανότητες τον οδήγησαν και στο μιούζικαλ με επίσης σημαντικές συμμετοχές στις παραστάσεις: «Moby Dick (σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα)», «Jesus Christ Superstar», «Hair», «Sweeney Todd». «Tick, Tick… Boom!».
  • Το 2023 μπήκε στο cast της τηλεοπτικής σειράς της ΕΡΤ «Ηλέκτρα», υποδυόμενος τον Σταύρο. Νωρίτερα, είχε συμμετοχές στις τηλεοπτικές σειρές «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» και τη σειρά «Γλυκάνισος»

«Δεν σνομπάρω την τηλεόραση. Επειδή έχω αφιερωθεί τόσο πολύ στο θέατρο, συχνά δεν υπήρχε ο χρόνος. Πέρασαν δέκα χρόνια για να πω με μεγαλύτερη άνεση τι θέλω και τι δε θέλω να κάνω. Αν θέλω να υπάρξω κάπου, πηγαίνω σε οντισιόν. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στη ζωή μου πλην από οντισιόν», είχε πει στην εκπομπή Buongiorno, τον Ιούνιο του 2026.

Αιμιλιανός Σταματάκης: H συνεργασία του με την Άννα Βίσση, το 2015

Η πρώτη του πολύ μεγάλη εμφάνιση έγινε στο ροκ μιούζικαλ του Νίκου Καρβέλα «Οι Καμπάνες του Edelweiss» το 2015, στο οποίο συμπρωταγωνίστησε με την Άννα Βίσση.

Άννα Βίσση -Αιμιλιανός Σταματάκης στην πρεμιέρα «Οι Καμπάνες του Edelweiss», το 2015/ NDP

Άννα Βίσση -Αιμιλιανός Σταματάκης στην πρεμιέρα «Οι Καμπάνες του Edelweiss», το 2015/ NDP

Ο τότε νεοεμφανιζόμενος ηθοποιός υποδύθηκε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τζούλιαν (του γιου της κεντρικής ηρωίδας που υποδυόταν η Άννα Βίσση), έναν ρόλο για τον οποίο πέρασε από οντισιόν και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές.

Γιάννης Σιαμσιάρης-Άννα Βίσση-Αιμιλιανός Σταματάκης στην πρεμιέρα  «Οι Καμπάνες του Edelweiss», το 2015/ NDP 

Γιάννης Σιαμσιάρης-Άννα Βίσση-Αιμιλιανός Σταματάκης στην πρεμιέρα  «Οι Καμπάνες του Edelweiss», το 2015/ NDP 

Αιμιλιανός Σταματάκης: Ο ρόλος του Νίκου Ξυλούρη στην παράσταση για τη ζωή του

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης ενσάρκωσε με τεράστια επιτυχία τον «Αρχάγγελο της Κρήτης» στη μουσικοθεατρική παράσταση για τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. 

Νίκος Ξυλούρης: H σύζυγος & η κόρη στην πρεμιέρα του έργου για τη ζωή του

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης στην πρεμιέρα «Νίκος Ξυλούρης - Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», τον Δεκέμβριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης στην πρεμιέρα «Νίκος Ξυλούρης - Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», τον Δεκέμβριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Ο Ξυλούρης έχει μία ιεροσύνη. Φοβήθηκα να τον υποδυθώ, φοβόμουν εάν θα τιμηθεί αυτό το πρόσωπο. Εξ αρχής δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε μίμηση. Δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε συγκρίσεις. Το πιο ωραίο σχόλιο που έχω λάβει ήρθε από τη γυναίκα του, που με φωνάζει "Ψαρονίκο"», είχε πει σε άλλη συνέντευξή του στην εκπομπή Buongiorno, τον Δεκέμβριο του 2025.

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