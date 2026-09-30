First Dates: Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο – Οι ατάκες των singles

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο την Τετάρτη 30/9/26

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First Dates: Αποκλειστικό Απόσπασμα Από Το Επεισόδιο 30/09

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του First Dates προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».
  • Οι singles προσπαθούν να σπάσουν τον πάγο με χιούμορ και αυθόρμητες ατάκες.
  • Η Αδαμάντια δήλωσε ότι ζητάει ο άντρας να είναι ψηλότερος και μίλησε ανοιχτά για το σώμα της.
  • Ένας συμμετέχων αναγνώρισε τη Μαρία από τα social media, δημιουργώντας αμήχανη στιγμή.
  • Το First Dates προβάλλεται απόψε στις 21.00 στο Star.

Ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του First Dates προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», δίνοντας μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε το βράδυ στο Star.

Στο απόσπασμα, οι νέοι singles κάθονται απέναντι από το ταίρι τους και προσπαθούν να σπάσουν τον πάγο, με το χιούμορ και τις αυθόρμητες ατάκες να έχουν την τιμητική τους.

First Dates: Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο – Οι ατάκες των singles

Μάλιστα, η συζήτηση πέρασε γρήγορα στην εμφάνιση, με την Αδαμάντια να αποκαλύπτει πως το μόνο που είχε ζητήσει ήταν ο άντρας να είναι ψηλότερος από εκείνη.

«Με νοιάζει πολύ να μπορούμε και να επικοινωνούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μίλησε ακόμη ανοιχτά για το σώμα της, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει με χιούμορ τα παραπάνω κιλά της: «Κάνω και πολύ χιούμορ και με το σώμα μου και με τα πάντα. Απλά κάποιοι άλλοι το βλέπουν με άλλον τρόπο».

First Dates: Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο – Οι ατάκες των singles

Σε άλλο στιγμιότυπο, ένας συμμετέχων αναγνώρισε τη Μαρία από τα social media, λέγοντας πως την έχει δει σε stories και πως γνωρίζει ότι είναι από τα Γιάννενα, προκαλώντας μια αυθόρμητη και αρκετά αμήχανη στιγμή.

Το First Dates έρχεται απόψε στις 21.00 στο Star με νέες γνωριμίες, φλερτ, χιούμορ και απρόβλεπτες συναντήσεις.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
 

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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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