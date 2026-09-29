Η Άννα διαθέτει απίστευτη ενέργεια, την οποία μετέδωσε αμέσως στους κριτές.

Η 18χρονη διαγωνιζόμενη είναι μια πολυσχιδής προσωπικότητα. Στην audition της απέδειξε πως είναι γεννημένη performer, αφού χόρευε με την ίδια άνεση που πόζαρε!

«Έχεις τεράστιο ενδιαφέρον, τόσο σαν προσωπικότητα όσο και σαν εμφάνιση. Το σώμα σου είναι καταπληκτικό», σχολίασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

GNTM 2026: Η Άννα είναι γεννημένη μοντέλο και performer!

«Τρομερή, απίστευτη, μου αρέσει πάρα πολύ», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς, λίγο πριν τη δει με μαγιό.

Η επιλογή της να κάνει πασαρέλα φορώντας ολόσωμο μαγιό ενθουσίασε επίσης την κριτική επιτροπή. «Από μένα είναι ένα τεράστιο "ναι"», της είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, ωστόσο, της ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να διακρίνει το μοντέλο σε εκείνη: «Είσαι μια βόμβα ενέργειας. Όμως, για μένα, το πρόσωπό σου δεν μου κάνει για μοντέλο. Θεωρώ ότι είσαι performer, αλλά το μοντέλο, λυπάμαι, δεν το βλέπω», τόνισε.

GNTM 2026: Η 18χρονη Άννα έχει ρίζες από την Ιταλία

Ο Άγγελος Μπράτης και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου της έδωσαν τις θετικές ψήφους που χρειαζόταν για να περάσει στην επόμενη φάση, με τον Λάκη Γαβαλά να βάζει το «κερασάκι στην τούρτα» με τη δική του έγκριση.

«Ξέρεις τι μου αρέσει; Ότι δεν είσαι ένα κορίτσι-μοντέλο "καμβάς", αλλά είσαι ένα μοντέλο "μούσα"», σημείωσε ο Άγγελος Μπράτης.

Η αέρινη Άννα στενοχωρήθηκε που δεν πήρε την έγκριση της Μπέττυς Μαγγίρα, όμως είναι αποφασισμένη να φροντίσει μέσα από την πορεία της να κάνει την κριτή του GNTM να αναθεωρήσει:

«Τέσσερα "ναι". Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εντάξει, ήθελα να πάρω πέντε "ναι", αλλά δεν πειράζει. Στενοχωρήθηκα λίγο με το "όχι" της κυρίας Μπέττυς. Φυσικά και θα πάρουμε το "ναι" της Μπέττυς στο bootcamp, και μετά ευελπιστώ στο σπίτι να την πείσω και να αποδείξω ότι η απόφαση των κριτών ήταν σωστή», ανέφερε χαρακτηριστικά.