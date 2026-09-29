Το ρεπορτάζ του Star για την τοποθέτηση του Ν. Δένδια στις Βρυξέλλες και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα

«Η Ελλάδα έχει τη γειτονική μας Τουρκία, η οποία συνιστά απειλή για εμάς», έναν γείτονα με τον οποίο η συνύπαρξη είναι πολύ δύσκολη», ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη συζήτησης που συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στις Βρυξέλλες με θέμα τη Στρατιωτική Κινητικότητα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Connecting Europe Days - Europe's Mobility and Transport Flagship Event».

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες της εκδήλωσης άνοιξαν με χαιρετισμούς της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα.

Στη συζήτηση συμμετείχαν, επίσης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την 'Αμυνα και το Διάστημα, Andrius Kubilius, και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδιος για τη Στρατιωτική Κινητικότητα, Roberts Zile.

Στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Connecting Europe Days – η οποία άνοιξε με την ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @vonderleyen - συμμετείχα σε συζήτηση για τη Στρατιωτική Κινητικότητα με τους Επιτρόπους @tzitzikostas και @KubiliusA, καθώς και τον Αντιπρόεδρο… pic.twitter.com/LTLJ666YPF — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2026

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε στην αναφορά του για τις απειλές, ότι «το Ιράν βρίσκεται πολύ πιο κοντά μας. Το Σαχέλ, που σήμερα αποτελεί καταφύγιο τρομοκρατών, βρίσκεται πολύ πιο κοντά μας. Η Λιβύη, ένα αποτυχημένο κράτος, βρίσκεται πολύ πιο κοντά μας. Η Συρία ήταν, μέχρι πολύ πρόσφατα, ένα αποτυχημένο κράτος και δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η πορεία της. Ο Λίβανος βρίσκεται, επίσης, πολύ κοντά».

Δένδιας: Τι είπε για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Με βάση αυτή την εικόνα, ο υπουργός περιέγραψε την περιοχή ως «μια εξαιρετικά δύσκολη γειτονιά» και παρουσίασε το ελληνικό σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα», ένα σύστημα συνολικής άμυνας που καλύπτει, όπως εξήγησε, πέντε επίπεδα: την ξηρά, τη θάλασσα, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο και το Διάστημα.

Ο κ. Δένδιας υποστήριξε ότι η λογική αυτή θα πρέπει να αποκτήσει πανευρωπαϊκή διάσταση. Έθεσε, μάλιστα, το ερώτημα ποιος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια βαλλιστική απειλή εναντίον μιας μικρής ευρωπαϊκής χώρας, όπως η Κύπρος, εάν το συγκεκριμένο κράτος δεν διαθέτει μόνο του τις απαιτούμενες αντιβαλλιστικές δυνατότητες.

«Πρέπει να το κάνουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος», τόνισε.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε επ΄σιης την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας και να δημιουργήσει πανευρωπαϊκές υποδομές και δυνατότητες που θα μπορούν να προστατευθούν σε περίπτωση κρίσης.

«Η Ευρώπη έχει καθυστερήσει - Χρειαζόμαστε πανευρωπαϊκή Άμυνα»

Όπως υπογράμμισε, η Ευρώπη έχει καθυστερήσει και «πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα», ενώ έθεσε ως ευρύτερο στόχο τη δημιουργία μιας «πανευρωπαϊκής άμυνας».

Ερωτηθείς, εάν η Ευρώπη βρίσκεται στο σημείο που πρέπει ως προς τη στρατιωτική κινητικότητα και την άμυνα, ο Νίκος Δένδιας αφού, αρχικά, ευχαρίστησε τον Έλληνα Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, και τον Επίτροπο για την 'Αμυνα και το Διάστημα κ. Andrius Kubilius για την πρωτοβουλία έκανε μια σύντομη ιστορική αναδρομή, σημειώνοντας ότι κατά τη δεκαετία του 1980 η Ευρώπη θεωρούσε πως την άμυνά της θα την αναλάμβανε το ΝΑΤΟ και, στην πράξη, οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, όπως πρόσθεσε, επικράτησε η αντίληψη του «τέλους της Ιστορίας» και η πεποίθηση ότι η Ευρώπη δεν χρειαζόταν να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Κατά τον ίδιο, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτέλεσε «σήμα συναγερμού», επαναφέροντας την Ευρώπη στην πραγματικότητα. Η νέα κατάσταση, όπως ανέφερε, επιβάλλει την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού χώρου, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη δυνατότητα ταχείας μετακίνησης δυνάμεων και μέσων.