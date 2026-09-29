Γεωργιάδης για Πατούλη: Όλες οι καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

«Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε» – Τι είπε για το medwatch

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Πολιτικη
Δηλώσεις του Α. Γεωργιάδη για την αποστολή όλων των καταγγελιών για τα ιατρεία στην ΕΑΔ (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το υπουργείο Υγείας διαβίβασε καταγγελίες κατά του Γιώργου Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για έλεγχο.
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι η παρέμβαση είναι θεσμική και δεν αμφισβητεί την εντιμότητα του Πατούλη.
  • Ο Πατούλης συμφώνησε με την παραπομπή των ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ζήτησε πλήρη έλεγχο.
  • Ο Γεωργιάδης ανακοίνωσε τη σύσταση επιτροπής για την ευεξία και την αναγεννητική ιατρική.
  • Διευκρίνισε ότι δεν θα γενικεύεται η κριτική κατά των γιατρών, καθώς οι παραβάτες είναι ελάχιστοι.

Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάζει το υπουργείο Υγείας τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, μετά την αποστολή του σχετικού υλικού από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθαρίζοντας ότι η παρέμβαση γίνεται σε θεσμικό επίπεδο, ώστε να ελεγχθούν όσα έχουν προκαλέσει δημόσια συζήτηση.

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Οι δηλώσεις έγιναν κατά την παρουσίαση του υπουργείου Υγείας για τις δέκα ημέρες λειτουργίας του Μedwatch. Εκεί ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι η διαδικασία ξεκίνησε αφού, όπως είπε, «χθες μου διαβίβασε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, που είναι προϊστάμενη αρχή και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όλες τις σχετικές καταγγελίες, βάσει δημοσιευμάτων, για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, κ. Πατούλη».

Μεταφέροντας την απόφαση του υπουργείου, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «όλα όσα έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη και έχουν δημοσιοποιηθεί τα διαβιβάσαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο για όλες τις σχετικές καταγγελίες».


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Τι είπε ο Γεωργιάδης για τον έλεγχο στον Γιώργο Πατούλη

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η αποστολή του φακέλου δεν συνιστά προσωπική αμφισβήτηση προς τον Γιώργο Πατούλη. Όπως δήλωσε, «Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί θέτω υπό αμφισβήτηση την εντιμότητα του κ. Πατούλη, είναι πολύ καλός μου φίλος. Όμως, θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε».

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Στο ίδιο θέμα πρόσθεσε ότι «εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς τη νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει, εάν είναι όλα σύννομα, είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας».

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Σε ανακοίνωσή του ο Γιώργος Πατούλης, την οποία ανάρτησε και στα social media, αναφέρει:   


«Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.

Ζήτησα ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου.

Ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια».

 

Επιτροπή για το πλαίσιο στην ευεξία και την αναγεννητική ιατρική

Ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε ακόμη ότι υπέγραψε σήμερα τη σύσταση επιτροπής για το θέμα του πλαισίου για την ευεξία. Επικεφαλής της επιτροπής είναι η γ.γ. Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Όπως εξήγησε, ο στόχος δεν είναι να εξαιρεθεί η Ελλάδα από την αναγεννητική ιατρική, αλλά να τεθούν σαφείς κανόνες λειτουργίας. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Θέλω η Ελλάδα να είναι παρούσα σε αυτή την πλευρά της ιατρικής, αλλά να υπάρχει και πλαίσιο για την ασφάλεια των πολιτών».

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας πήρε θέση για τη συνολική εικόνα του ιατρικού κλάδου, επιμένοντας ότι δεν μπορεί να γενικεύεται η κριτική σε βάρος όλων των γιατρών. Όπως είπε, δεν πρόκειται να δεχθεί την απαξίωση του ιατρικού κόσμου που, όπως ανέφερε, έχει ενισχυθεί από τη δημόσια υπερβολή.

Στο σημείο αυτό δήλωσε: «Ούτε όλοι οι γιατροί είναι απατεώνες ούτε παραβάτες. Να μην παίρνει η μπάλα το σύνολο του ιατρικού κόσμου. Φαίνεται ότι αυτοί που παραβατούν είναι στο 1%». Συμπλήρωσε επίσης ότι «εγώ δεν διατάσσω ελέγχους, ενημερώνω όμως τους ελεγκτικούς μηχανισμούς κι αυτοί κρίνουν πού θα κάνουν ή όχι τους ελέγχους».

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 Τι ανέφερε για τη Μαρία Καρυστιανού και το medwatch

Κατά τη διάρκεια των ίδιων δηλώσεων, ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε και για την πρόεδρο του φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τον εντοπισμό του ιατρείου της από το medwatch σε ό,τι αφορά την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοανάδρασης.

Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι και αυτή η περίπτωση θα ελεγχθεί, όπως συμβαίνει με όλες τις υπόλοιπες, καθώς το σύστημα την κατέταξε στο κίτρινο. Διευκρίνισε ακόμη ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και ότι οι αρμόδιοι θα εξετάσουν και τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Για τη στάση του απέναντι στους ελεγχόμενους, τόνισε: «Για μένα όλοι είναι αθώοι έως ότου αποφασίσουν οι αρμόδιοι φορείς». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν ευσταθούν όσα λέγονται περί κβαντικής ιατρικής.

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