Πώς θα λειτουργεί το Medwatch - Νέα πλατφόρμα για έλεγχο ιδιωτικών ιατρείων

Όσα διευκρίνισε ο υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (18/9/2026)

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Σε συνέντευξη Τύπου του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη μαζί με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, Γιώργο Πατούλη και την την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη παρουσιάστηκε το Medwatch. Πρόκειται για το νέο AI εργαλείο που θα βοηθήσει στον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων για τυχόν παραβάσεις. 

Το νέο εργαλείο θα αποτρέψει διαφημίσεις για «θαυματουργές θεραπείες» για τις οποίες τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καν άδεια και θα αποτρέψει φαινόμενα σαν κι αυτά που - όπως φαίνεται - οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. 

Μαζί με την πλατφόρμα, έρχεται και εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα που θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν και να αξιολογούν το ιατρείο που επισκέπτονται, ακόμη και να κάνουν κάποια καταγγελία.  

Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα ο υπουργός, είναι πρακτικά αδύνατο να ελέγχονται συστηματικά 245.000 ιατρεία σε όλη την Ελλάδα και έτσι στο «παιχνίδι» μπαίνουν και οι πολίτες που θα μπορούν να βλέπουν ανά πάσα ώρα και στιγμή αν ένα ιατρείο έχει άδεια και τι θεραπείες μπορούν να πραγματοποιούνται σε αυτό.

AI agents ερευνούν ήδη social media και ιστοσελίδες ιατρείων για τον εντοπισμό τυχών παράνομων διαφημίσεων και άλλων παραβάσεων. 

Πώς θα λειτουργεί το Medwatch 

Πώς θα λειτουργεί το Medwatch - Νέα πλατφόρμα για έλεγχο ιδιωτικών ιατρείων

Μιλώντας για το πώς θα λειτουργεί το Med Watch ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η πλατφόρμα συγκεντρώνει στοιχεία από το σύνολο των ιατρείων που είναι εγγεγραμμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ). Το επόμενο διάστημα, το σύστημα πρόκειτα να επεκταθεί και εκτός Αττικής, σε όλη την Ελλάδα.

Η εφαρμογή θα λειτουργήσει σε έναν μήνα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός προανήγγειλε τη συγκρότηση επιτροπής με αντικείμενο την Αναγεννητική Ιατρική, η οποία θα εξετάσει το ζήτημα και θα καταθέσει προτάσεις προς το υπουργείο Υγείας. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Ελεγκτών Υγείας, διευκρίνισε ότι δεν έχει καταργηθεί, αλλά έχει μεταφερθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. 

 

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ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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ΙΑΤΡΕΙΑ
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
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ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
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