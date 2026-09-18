Θλίψη στον κόσμο του ΝΒΑ προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο του Μάικλ Σουίτνι, σε ηλικία 43 ετών, από άγνωστη -μέχρι στιγμής- αιτία.

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Ο εκλιπών αγωνίσθηκε ως φόργουορντ, στους Νιου Γιορκ Νικς (2003-2005) και στους Σικάγο Μπουλς (2000-2007), ενώ σε 233 αναμετρήσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ της υφηλίου, είχε μέσο όρο 6,5 πόντους και 4,5 ριμπάουντ, σε 15.5 λεπτά συμμετοχής. Το καλοκαίρι του 2009 επιχείρησε να επιστρέψει, φορώντας την φανέλα των Σέλτικς, αγωνιζόμενος στο Summer League του Λας Βέγκας.

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις για την απώλεια του Αμεικανού πρώην μπασκετμπολίστα, εξέδωσαν οι διοικήσεις των «Ταύρων» και των Νικς της Νέας Υόρκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ