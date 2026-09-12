Καραλής: «Πέταξε» στα 6,15μ στο Ultimate Championship & κέρδισε τη 2η θέση

Ο Ντουπλάντις υποκλίθηκε στον Έλληνα πρωταθλητή

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: INTIME
«Πετάει» ο Manolo | Ο πήχης κάνει την χάρη στον Καραλή στα 6.15μ και ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει να πιέζει τον Ντουπλάντις! / ERT 2 SPORTS

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Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση απέναντι στον Μόντο Ντουπλάντις πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στη Βουδαπέστη, καθώς με άλμα στα 6,15μ. κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό του επί κοντώ στο World Athletics Ultimate Championship, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν του 2026.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε δυναμικά στον αγώνα και ξεπέρασε διαδοχικά τα 5,60μ., 5,80μ. και 5,95μ. Στα 6,05μ. χρειάστηκε να επιμείνει, καθώς μετά τις δύο πρώτες αποτυχημένες προσπάθειες κατάφερε με την τρίτη να παραμείνει στη μάχη.

Η μεγάλη στιγμή ήρθε στα 6,15μ., όταν ο Καραλής πέρασε τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια, προκαλώντας νέα ανατροπή στην εξέλιξη του τελικού. Ο Ντουπλάντις απάντησε άμεσα και διατήρησε την πρωτοπορία.

Καραλής: «Πέταξε» στα 6,15μ στο Ultimate Championship & κέρδισε τη 2η θέση

Στα 6,20μ., ύψος που αποτελεί το πανελλήνιο ρεκόρ, ο Καραλής δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς το άλμα του. Στη συνέχεια επιχείρησε στα 6,25μ., κυνηγώντας το νέο πανελλήνιο ρεκόρ, χωρίς όμως επιτυχία.

Ο Καραλής έκλεισε έτσι με τη δεύτερη θέση την αγωνιστική του χρονιά, αφήνοντας ξανά το αποτύπωμά του σε μια μεγάλη μονομαχία με τον κορυφαίο επικοντιστή του κόσμου.

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