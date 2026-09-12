Τραγωδία στη Μεσαρά: Παρέσυρε και σκότωσε τη μητέρα του με το αγροτικό του

Ο 55χρονος έκανε όπισθεν χωρίς να αντιληφθεί ότι η γυναίκα είναι πίσω

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Πηγή: creta24.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

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Οικογενειακή τραγωδία σε χωριό της Μεσσαράς στην Κρήτη, όταν ένας 55χρονος παρέσυρε κατά λάθος με το αγροτικό του αυτοκίνητο την 87χρονη μητέρα του, με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τη ζωή της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 12/9 σε χωριό της δημοτικής ενότητας Ασημίου, στον δήμο Γόρτυνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 55χρονος επιχείρησε να κινήσει το όχημά του με την όπισθεν, χωρίς να αντιληφθεί ότι η ηλικιωμένη βρισκόταν πίσω από το αγροτικό.

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Το αυτοκίνητο την παρέσυρε, προκαλώντας της θανάσιμο τραυματισμό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, όμως παρά την κινητοποίηση των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς θύμα και οδηγός ήταν μητέρα και γιος.

Αμέσως μετά το δυστύχημα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς της 87χρονης στο Κέντρο Υγείας. Οι γιατροί προσπάθησαν να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο τα τραύματά της αποδείχθηκαν μοιραία.

Ο 55χρονος συνελήφθη, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Μέχρι στιγμής, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι επρόκειτο για ατύχημα, με τον οδηγό να μην έχει αντιληφθεί την παρουσία της μητέρας του πίσω από το όχημα.

 

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