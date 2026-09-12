Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ

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Ο Κίμωνας μεγάλωσε: Το casual look του για τη νέα σχολική χρονιά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μοιράστηκε τρυφερό στιγμιότυπο με τον γιο του, Κίμωνα, στα social media.
  • Ο Κίμωνας ξεκίνησε τη νέα σχολική χρονιά με casual look: κοντομάνικο πουκάμισο, σορτσάκι και ψάθινο καπέλο.
  • Η εμφάνιση του Κίμωνα είναι δροσερή και στιλάτη, κατάλληλη για τις ζεστές μέρες του Σεπτεμβρίου.
  • Η εικόνα του Κίμωνα αποτυπώνει την επιστροφή στη σχολική καθημερινότητα και τις νέες εμπειρίες.
  • Ο Λεωνίδας παρακολουθεί διακριτικά τον γιο του καθώς μεγαλώνει.

Με τον πιο γλυκό και ανέμελο τρόπο ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά για τον μικρό Κίμωνα, γιο του Λεωνίδα Κουτσόπουλου. Ο γνωστός σεφ μοιράστηκε στα social media ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τη βόλτα τους, γράφοντας χαρακτηριστικά

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 Στη φωτογραφία, ο μικρός φαίνεται να περπατά μπροστά από τον μπαμπά του, σε έναν όμορφο πεζόδρομο της πόλης. Με το ψάθινο καπέλο του και το χαλαρό του βήμα, μοιάζει να απολαμβάνει τη διαδρομή, λίγο πριν μπει ξανά στους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το ευρηματικό παιχνίδι του μπαμπά για τον Κίμωνα

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ

Το casual look του Κίμωνα

 Για την εμφάνισή του, ο Κίμωνας επέλεξε ένα δροσερό και άνετο casual σύνολο, ιδανικό για τις ζεστές ημέρες του Σεπτεμβρίου. Το ανοιχτόχρωμο κοντομάνικο πουκάμισο συνδυάστηκε με σκούρο σορτσάκι και άνετα αθλητικά παπούτσια, ενώ το ψάθινο καπέλο αποτέλεσε την πιο ξεχωριστή λεπτομέρεια του outfit.

 Ένα look απλό, πρακτικό και ταυτόχρονα ιδιαίτερα στιλάτο, που ταιριάζει απόλυτα στην ανεμελιά της ηλικίας του. Οι ουδέτερες αποχρώσεις δημιουργούν ένα διαχρονικό αποτέλεσμα, ενώ το καπέλο χαρίζει μια παιχνιδιάρικη πινελιά.

 Η εικόνα του Κίμωνα αποτυπώνει με τον πιο όμορφο τρόπο την επιστροφή στη σχολική καθημερινότητα: μικρά βήματα, νέες εμπειρίες και μια ακόμη χρονιά που ξεκινά. Και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος βρίσκεται, όπως κάθε μπαμπάς, λίγο πιο πίσω, παρακολουθώντας διακριτικά τον γιο του να μεγαλώνει και να ανοίγει τον δικό του δρόμο.

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