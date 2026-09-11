Μία από τις ξεχωριστές εμφανίσεις στο επίσημο δείπνο της UNESCO στο Μουσείο της Ακρόπολης έκανε η Άννα Βίσση, η οποία επέλεξε ένα ιδιαίτερο total black look από τον οίκο Schiaparelli.

Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στο δείπνο το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνάντησης των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO. Για την εμφάνισή της, η Άννα Βίσση κινήθηκε σε μαύρες αποχρώσεις, επιλέγοντας ένα κοστούμι με έντονα fashion στοιχεία, που συνδύαζε το κλασικό tailoring με τη χαρακτηριστική avant-garde αισθητική του Schiaparelli.

Το look της Άννας Βίσση

Η Άννα Βίσση επέλεξε ένα κοστούμι από τη συλλογή Ready-to-Wear Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του Schiaparelli, με τίτλο «Dancer in the Dark», την οποία υπογράφει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, Ντάνιελ Ρόζεμπερι.

Το σύνολο αποτελείται από ένα μαύρο σατέν σακάκι και ασορτί wide-leg παντελόνι, με τα χρυσά κουμπιά να δίνουν μια ξεχωριστή πινελιά στο look. Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρη τσάντα με χρυσές λεπτομέρειες.

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μια μικρή μαύρη τσάντα με χρυσές λεπτομέρειες, ενώ κράτησε τα υπόλοιπα αξεσουάρ διακριτικά, αφήνοντας το κοστούμι να πρωταγωνιστήσει.

Άννα Βίσση: Με total black σατέν κοστούμι στο Μουσείο της Ακρόπολης/ndp

Στο beauty look της, η Άννα Βίσση διατήρησε τα ξανθά μαλλιά της ελεύθερα, με ανάλαφρους κυματισμούς και τη μακριά φράντζα να πλαισιώνει το πρόσωπό της. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φωτεινούς, φυσικούς τόνους, ολοκληρώνοντας μια κομψή εμφάνιση με έντονη fashion ταυτότητα.

Στο Μουσείο της Ακρόπολης βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, καθώς και η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διαφύλαξη των πολιτιστικών αγαθών. Τα έσοδα του δείπνου προορίζονται για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.