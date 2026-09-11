Οι γιατροί αναζητούσαν στο AI οδηγίες για το πως να επαναφέρουν τον Γ. Μαζωνάκη / MEGA

Νέες αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου και τη διαχείριση του περιστατικού από τους δύο γιατρούς μετά την κατάρρευσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Live News του Mega, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται πλέον για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, όταν ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του, έψαξαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), τρόπους για να τον επαναφέρουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γιατροί έψαχναν στο AI πώς να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά την ανακοπή που υπέστη

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας εκπομπής, είχαν βγάλει φωτογραφία τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που εκείνος υποβαλλόταν στην θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ειδικότερα, η 56χρονη φέρεται να είχε στο κινητό της την εικόνα του γνωστού ερμηνευτή, την οποία έσπευσε να διαγράψει, ωστόσο, οι αρχές κατάφεραν να την ανακτήσουν.

ΙΣΑ για θάνατο Γιώργου Μαζωνάκη: Ομόφωνη απόφαση για αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών

Οι έρευνες για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι την Τετάρτη (9/9.2026), συνεχιζονται, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών όπου αναφέρεται πως θα κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο ιατρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΙΣΑ:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, προέβη άμεσα σε αυτοψία, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου των φορέων Π.Φ.Υ. του ΙΣΑ, στον χώρο όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Συντάχθηκε Έκθεση Ελέγχου, η οποία σήμερα θα κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή, στους εμπλεκόμενους ιατρούς.

Οι ιατροί καλούνται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, να υποβάλουν τις απόψεις τους εντός πέντε ημερών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και την αξιολόγηση των απαντήσεών τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ θα αποφανθεί για την τυχόν επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Παράλληλα, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα, ομόφωνα αποφάσισε:

(1) να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο ιατρών,

(2) να κινηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία για τυχόν εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των εμπλεκόμενων ιατρών με έρεισμα την ασκηθείσα ποινική δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα. και

(3) ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας γιατί πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη των ιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γένει.

Επιπλέον,

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε τα εξής: «Ο ΙΣΑ συνεχίσει με αποφασιστικότητα τους ελέγχους, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και στις θεσμικές διαδικασίες».