Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story

«Tην είδα στα σκαλάκια στο προνήπιο και μου φάνηκε… ότι μεγάλωσε»

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Μαίρη Συνατσάκη: Η συγκινητική εκομολόγηση για την πρώτη μέρα της κόρης της, Ολίβιας στο προνήπιο / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαίρη Συνατσάκη βιώνει συγκίνηση καθώς η κόρη της, Ολίβια, ξεκινά προνήπιο.
  • Μοιράστηκε τη στιγμή μέσω social media, εκφράζοντας τα δάκρυά της και τη χαρά της.
  • Η Ολίβια γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 και είναι το επίκεντρο της οικογένειας.
  • Το ζευγάρι επιλέγει να προστατεύει την ιδιωτικότητα της κόρης τους, αποφεύγοντας να δείχνει το πρόσωπό της.
  • Η πρώτη ημέρα στο σχολείο είναι μια σημαντική στιγμή για τους γονείς.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα έζησε η Μαίρη Συνατσάκη, καθώς σήμερα η κόρη της Ολίβια ξεκίνησε προνήπιο, κάνοντας ένα από τα πρώτα μεγάλα βήματα της παιδικής της ηλικίας.

Μαίρη Συνατσάκη: «Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω»

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer, η οποία έχει αποκτήσει την κόρη της με τον Ίαν Στρατή, μοιράστηκε με τους followers της μέσα από τα social media, τη συγκίνηση που ένιωσε βλέποντας τη μικρή Ολίβια να πηγαίνει για πρώτη φορά σχολείο.

H Mαίρη Συνατσάκη συγκινήθηκε καθώς η κόρη της Ολίβια πήγε πρώτη μέρα στο προνήπιο / Instagram.com

H Mαίρη Συνατσάκη συγκινήθηκε, καθώς η κόρη της Ολίβια πήγε πρώτη μέρα στο προνήπιο / Instagram.com

Μάλιστα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και τα δάκρυά της, παρόλο που όπως παραδέχτηκε στην αρχή θεώρησε ότι θα αντιμετώπιζε τη μέρα αυτή με ψυχραιμία. Ωστόσο, η εικόνα της κόρης της να περνά για πρώτη φορά την είσοδο του προνηπίου, την έκανε να συγκινηθεί πολύ.  

Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»

«Εγώ ήμουνα ψύχραιμη, ψύχραιμη, ψύχραιμη και ξαφνικά δεν ήμουνα. Την είδα εκεί στα σκαλάκια στο προνήπιο και μου φάνηκε… ότι μεγάλωσε. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και στους γονείς. Ναι…», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της η Μαίρη Συνατσάκη.

Η κόρη του Ίαν Στρατή και της Μαίρης Συνατσάκη, Ολίβια  / Instagram.com

Η κόρη του Ίαν Στρατή και της Μαίρης Συνατσάκη, Ολίβια  / Instagram.com

Η κόρη του Ίαν Στρατή και της Μαίρης Συνατσάκη γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 και έκτοτε βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινότητας των γονιών της.

 

 

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να προστατεύει την ιδιωτικότητα της μικρής Ολίβιας, αποφεύγοντας να δείχνουν δημόσια το πρόσωπό της, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι αναφορές στις μικρές και μεγάλες στιγμές της οικογενειακής τους ζωής.

Αυτή τη φορά, η πρώτη ημέρα στο νέο σχολικό περιβάλλον της Ολίβιας, αποδείχθηκε μία από εκείνες τις στιγμές που δύσκολα αφήνουν έναν γονιό ασυγκίνητο.

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