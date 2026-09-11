Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting

Προς ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.26 , 13:19 Πανικός σε πτήση: Φωτιά μέσα σε αεροπλάνο από power bank
11.09.26 , 12:49 Η Honda έγινε πεντάστερη στην ασφάλεια
11.09.26 , 12:38 Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
11.09.26 , 12:37 Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί
11.09.26 , 12:31 Αποφύλακίζεται την Τρίτη ο Ηλίας Κασιδιάρης
11.09.26 , 12:28 Δύσκολο βράδυ για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Πότε κοιμούνται σερί;»
11.09.26 , 12:25 Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
11.09.26 , 12:10 Συγκινεί ο Κονταρός για Μαζωνάκη: «Ήταν περήφανος για την Κρήτη του»
11.09.26 , 12:00 Πρωινό για το παιδί: Υγιεινά και νόστιμα γεύματα που μπορείς να ετοιμάσεις
11.09.26 , 11:54 Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία
11.09.26 , 11:36 Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;
11.09.26 , 11:16 Ύπνος: Πώς επηρεάζει την υγεία μας το φως κατά τη διάρκεια της νύχτας
11.09.26 , 11:15 Μαγνησία: Σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης
11.09.26 , 10:46 Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting
11.09.26 , 10:39 Μουζουράκης για Μαζωνάκη: «Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ»
Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου - Τι έδειξε η νεκροψία
Θάνατος Μαζωνάκη: Είχε αφήσει διαθήκη; Ποιος κληρονομεί την περιουσία του;
Πρώτο κουδούνι: Οι celebrities που συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο
Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και έντονα φαινόμενα - Τι θα γίνει στην Αττική
Θάνατος Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί
Αντώνης Ρέμος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έζησε τη ζωή του όπως ήθελε, στα άκρα»
Θάνατος Μαζωνάκη: Το «κενό» των 3 ωρών και το βίντεο που «έκαψε» τη γιατρό
Mαίρη Συνατσάκη: Η κόρη της, Ολίβια πήγε προνήπιο - Το συγκινητικό story
«Έτσι ένιωθε ο Μαζωνάκης» - Ο Κουϊνέλης στο star.gr για τις «Επιπτώσεις»
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Τα ιδιαίτερα δημοφιλή Volvo XC40, EX40 και EC40 δέχονται σημαντικές αναβαθμίσεις που κάνουν την καθημερινή οδήγηση ευκολότερη και πιο απολαυστική. Συμπεριλαμβάνονται αναβαθμίσεις στην εξωτερική και την εσωτερική σχεδίαση, το σύστημα infotainment, την προηγμένη υποβοήθηση οδηγού και την ενεργητική ασφάλεια.

Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting

Το ανανεωμένο εξωτερικό design προσδίδει στα μοντέλα Σειράς 40 πιο σύγχρονη και δυναμική εμφάνιση. Η νέα σχεδίαση των προβολέων Matrix LED στο σχήμα του Σφυριού του Θωρ είναι από τις αναβαθμίσεις που τραβούν περισσότερο το βλέμμα, με μία νέα κομψή προσέγγιση στην εμβληματική μας φωτεινή υπογραφή. Η αναβαθμισμένη μάσκα, η ανασχεδίαση του εμπρός προφυλακτήρα, του καπό και των εμπρός φτερών αποτελούν μία νέα κομψή έκφραση της σκανδιναβικής σχεδιαστικής γλώσσας της Volvo Cars.

Στο πίσω μέρος, για τα XC40 και EX40 η αναβάθμιση περιλαμβάνει νέα φώτα LED και νέα σχεδίαση για την πόρτα του χώρου αποσκευών και τον προφυλακτήρα, ενώ το EC40 διατηρεί το ξεχωριστό του design. Το XC40 αποκτά επίσης νέους τροχούς diamond cut, σε διαστάσεις 18, 19 και 20 ιντσών.

Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting

Διαισθητικό και πολυχρηστικό εσωτερικό

Το εσωτερικό αναβαθμίζεται με μία νέα, μεγαλύτερη και πιο ευκρινή οθόνη 11,2 ιντσών, που προσφέρει τη νέα εμπειρία χρήστη της Volvo Cars. Η αναβαθμισμένη οθόνη κάνει την αλληλεπίδραση με το αυτοκίνητο ταχύτερη και πιο εύκολη. Καθώς χρειάζονται λιγότερα αγγίγματα για πρόσβαση σε σημαντικές λειτουργίες, η καθημερινή οδήγηση χαρακτηρίζεται από μία απρόσκοπτη και διαισθητική εμπειρία σύνδεσης.

Εξοπλισμένα με το Google Gemini, τον βοηθό AI επόμενης γενιάς της Google, τα νέα μοντέλα της Σειράς 40 είναι αυτοκίνητα με τα οποία μπορείτε να έχετε μία φυσική συνομιλία. Από τον προγραμματισμό ταξιδιών και την εύρεση ιδανικών σημείων για στάση έως τη διαχείριση μηνυμάτων εν κινήσει, το Gemini αντιλαμβάνεται αβίαστα την καθομιλουμένη γλώσσα.

Σχεδιασμένο με γνώμονα την καθημερινή χρηστικότητα, το εσωτερικό συνδυάζει έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους και καλά μελετημένες ενσωματωμένες λειτουργίες, όπως ο αναβαθμισμένος ασύρματος φορτιστής τηλεφώνων, για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή στον δρόμο. Από το φορτωμένο καθημερινό πρόγραμμα μέχρι τις αυθόρμητες αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, η πολυχρηστική καμπίνα προσαρμόζεται αβίαστα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οδηγών και των οικογενειών τους.
 
Οι αναβαθμίσεις στην καμπίνα περιλαμβάνουν επίσης νέες premium επιλογές στις επενδύσεις και τον διάκοσμο, που βελτιώνουν την άνεση και τη σχεδίαση. Για πρώτη φορά, οι πελάτες του XC40 μπορούν να επιλέξουν δερμάτινη επένδυση Arianne Cardamom σε συνδυασμό με στοιχεία ξύλινου διάκοσμου Brown Ash σε όλο το εσωτερικό. Το αυτοκίνητο περιλαμβάνει επίσης πιο κομψό φωτισμό καμπίνας και δυνατότητα επιλογής διάκοσμου Black Ash αλουμινίου, που προσδίδουν μοντέρνα έκφραση στο εσωτερικό.
 
Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting
 
Με βάση την πρωτοποριακή τεχνογνωσία ασφαλείας της Volvo Cars που είναι αποτέλεσμα έρευνας σε πραγματικές συνθήκες, τα νέα μοντέλα Σειράς 40 συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας που συμβάλλουν στην πρόληψη συγκρούσεων και στην προστασία των ανθρώπων. Εάν ανιχνευθεί ενδεχόμενο σύγκρουσης, τα αυτοκίνητα μπορούν να ανταποκριθούν σε πραγματικό χρόνο, προειδοποιώντας τον οδηγό ή παρεμβαίνοντας για να βοηθήσουν στην αποφυγή της σύγκρουσης ή στον μετριασμό των συνεπειών της. Είτε αποφεύγοντας τον κίνδυνο μέσω ελιγμού από το αυτόματο σύστημα διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης είτε φρενάροντας μέσω του αυτόματου συστήματος πέδησης έκτακτης ανάγκης, τα αυτοκίνητα έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στην επιλογή της πιο ασφαλούς ενέργειας κατά περίπτωση.

Αυτές οι αναβαθμισμένες ικανότητες ασφαλείας οφείλονται στο νέο προηγμένο λογισμικό και στη νέα πλατφόρμα αισθητήρων. Με νέα εμπρός και γωνιακά ραντάρ, νέα εμπρός κάμερα, νέα πίσω γωνιακά ραντάρ, 12 νέους αισθητήρες υπερήχων και νέες κάμερες στάθμευσης, το αυτοκίνητο επωφελείται από πιο ολοκληρωμένη εποπτεία του γύρω περιβάλλοντος, βοηθώντας τους οδηγούς να αισθάνονται πιο σίγουροι πίσω από το τιμόνι.

Volvo Σειρά 40: Οι αναβαθμίσεις στην ασφάλεια και τo Face lifting

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα επιτρέπει επίσης αρκετές νέες και βελτιωμένες λειτουργίες ασφαλείας και υποστήριξης οδηγού:

• Το Door Opening Alert βοηθά στην προστασία δικυκλιστών και άλλων χρηστών του δρόμου, προειδοποιώντας τους επιβάτες πριν ανοίξουν μία πόρτα στην πλευρά της διερχόμενης κυκλοφορίας.
• Το προαιρετικό Pilot Assist επεκτείνεται με Lane Change Assist και αναβαθμίζεται για να ακολουθεί τον δρόμο πιο ομαλά, παρέχοντας επιπλέον υποστήριξη και άνεση στις πιο μακρινές διαδρομές. 
• Η προαιρετική Camera 360 αναβαθμίζεται με τρισδιάστατη παρουσίαση, που διευκολύνει τη στάθμευση και τους ελιγμούς σε χαμηλές ταχύτητες.

Προς ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον

Τα μοντέλα Σειράς 40 της Volvo Cars παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Για εκείνους που είναι έτοιμοι να κάνουν τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τα Volvo EX40 και EC40 προσφέρουν αυτονομία έως 575 και 584 χλμ αντίστοιχα, με μόνο μία φόρτιση. Τα νέα Volvo XC40, EX40 και EC40 βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου χάρη σε τακτικές ασύρματες (over-the-air) αναβαθμίσεις, οι οποίες φέρνουν νέο λογισμικό και λειτουργίες στα αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη στον δρόμο.

Οι παραγγελίες για τα νέα μοντέλα Σειράς 40, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Black Edition, ανοίγουν από σήμερα σε επιλεγμένες αγορές, με την παραγωγή να ξεκινά αργότερα μέσα στο φθινόπωρο
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VOLVO
 |
VOLVO ΣΕΙΡΑ 40
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Honda έγινε πεντάστερη στην ασφάλεια
Αυτοκινητο
Η Honda έγινε πεντάστερη στην ασφάλεια
Το 1.000.000ό Ford Puma έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία
Αυτοκινητο
Το 1.000.000ό Ford Puma έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία
Hyundai: Μας προετοιμάζει για το μέλλον
Αυτοκινητο
Hyundai: Μας προετοιμάζει για το μέλλον
Toyota Yaris Cross.: Τα πιο σημαντικά σημεία του νέου μοντέλου
Αυτοκινητο
Toyota Yaris Cross: Τα πιο σημαντικά σημεία του νέου μοντέλου
Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη
Αυτοκινητο
Pirelli: Νέα πίστα προστίθεται στο καλεντάρι της Formula 1 στη Μαδρίτη
Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές
Αυτοκινητο
Νέο Audi Q4 e-tron Design: Δείτε τις τιμές
Leapmotor B05: Δείτε την ασφάλεια που προσφέρει
Αυτοκινητο
Leapmotor B05: Δείτε την ασφάλεια που προσφέρει
Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Αυτοκινητο
Audi A2 e-tron: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
CHANGAN Βελμάρ: Εξαπλώνεται στην Κρήτη
Αυτοκινητο
CHANGAN Βελμάρ: Εξαπλώνεται στην Κρήτη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top