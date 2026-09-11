Τα ιδιαίτερα δημοφιλή Volvo XC40, EX40 και EC40 δέχονται σημαντικές αναβαθμίσεις που κάνουν την καθημερινή οδήγηση ευκολότερη και πιο απολαυστική. Συμπεριλαμβάνονται αναβαθμίσεις στην εξωτερική και την εσωτερική σχεδίαση, το σύστημα infotainment, την προηγμένη υποβοήθηση οδηγού και την ενεργητική ασφάλεια.

Το ανανεωμένο εξωτερικό design προσδίδει στα μοντέλα Σειράς 40 πιο σύγχρονη και δυναμική εμφάνιση. Η νέα σχεδίαση των προβολέων Matrix LED στο σχήμα του Σφυριού του Θωρ είναι από τις αναβαθμίσεις που τραβούν περισσότερο το βλέμμα, με μία νέα κομψή προσέγγιση στην εμβληματική μας φωτεινή υπογραφή. Η αναβαθμισμένη μάσκα, η ανασχεδίαση του εμπρός προφυλακτήρα, του καπό και των εμπρός φτερών αποτελούν μία νέα κομψή έκφραση της σκανδιναβικής σχεδιαστικής γλώσσας της Volvo Cars.

Στο πίσω μέρος, για τα XC40 και EX40 η αναβάθμιση περιλαμβάνει νέα φώτα LED και νέα σχεδίαση για την πόρτα του χώρου αποσκευών και τον προφυλακτήρα, ενώ το EC40 διατηρεί το ξεχωριστό του design. Το XC40 αποκτά επίσης νέους τροχούς diamond cut, σε διαστάσεις 18, 19 και 20 ιντσών.

Διαισθητικό και πολυχρηστικό εσωτερικό

Το εσωτερικό αναβαθμίζεται με μία νέα, μεγαλύτερη και πιο ευκρινή οθόνη 11,2 ιντσών, που προσφέρει τη νέα εμπειρία χρήστη της Volvo Cars. Η αναβαθμισμένη οθόνη κάνει την αλληλεπίδραση με το αυτοκίνητο ταχύτερη και πιο εύκολη. Καθώς χρειάζονται λιγότερα αγγίγματα για πρόσβαση σε σημαντικές λειτουργίες, η καθημερινή οδήγηση χαρακτηρίζεται από μία απρόσκοπτη και διαισθητική εμπειρία σύνδεσης.

Εξοπλισμένα με το Google Gemini, τον βοηθό AI επόμενης γενιάς της Google, τα νέα μοντέλα της Σειράς 40 είναι αυτοκίνητα με τα οποία μπορείτε να έχετε μία φυσική συνομιλία. Από τον προγραμματισμό ταξιδιών και την εύρεση ιδανικών σημείων για στάση έως τη διαχείριση μηνυμάτων εν κινήσει, το Gemini αντιλαμβάνεται αβίαστα την καθομιλουμένη γλώσσα.

Σχεδιασμένο με γνώμονα την καθημερινή χρηστικότητα, το εσωτερικό συνδυάζει έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους και καλά μελετημένες ενσωματωμένες λειτουργίες, όπως ο αναβαθμισμένος ασύρματος φορτιστής τηλεφώνων, για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή στον δρόμο. Από το φορτωμένο καθημερινό πρόγραμμα μέχρι τις αυθόρμητες αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, η πολυχρηστική καμπίνα προσαρμόζεται αβίαστα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των οδηγών και των οικογενειών τους.



Οι αναβαθμίσεις στην καμπίνα περιλαμβάνουν επίσης νέες premium επιλογές στις επενδύσεις και τον διάκοσμο, που βελτιώνουν την άνεση και τη σχεδίαση. Για πρώτη φορά, οι πελάτες του XC40 μπορούν να επιλέξουν δερμάτινη επένδυση Arianne Cardamom σε συνδυασμό με στοιχεία ξύλινου διάκοσμου Brown Ash σε όλο το εσωτερικό. Το αυτοκίνητο περιλαμβάνει επίσης πιο κομψό φωτισμό καμπίνας και δυνατότητα επιλογής διάκοσμου Black Ash αλουμινίου, που προσδίδουν μοντέρνα έκφραση στο εσωτερικό.







Με βάση την πρωτοποριακή τεχνογνωσία ασφαλείας της Volvo Cars που είναι αποτέλεσμα έρευνας σε πραγματικές συνθήκες, τα νέα μοντέλα Σειράς 40 συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας που συμβάλλουν στην πρόληψη συγκρούσεων και στην προστασία των ανθρώπων. Εάν ανιχνευθεί ενδεχόμενο σύγκρουσης, τα αυτοκίνητα μπορούν να ανταποκριθούν σε πραγματικό χρόνο, προειδοποιώντας τον οδηγό ή παρεμβαίνοντας για να βοηθήσουν στην αποφυγή της σύγκρουσης ή στον μετριασμό των συνεπειών της. Είτε αποφεύγοντας τον κίνδυνο μέσω ελιγμού από το αυτόματο σύστημα διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης είτε φρενάροντας μέσω του αυτόματου συστήματος πέδησης έκτακτης ανάγκης, τα αυτοκίνητα έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στην επιλογή της πιο ασφαλούς ενέργειας κατά περίπτωση.

Αυτές οι αναβαθμισμένες ικανότητες ασφαλείας οφείλονται στο νέο προηγμένο λογισμικό και στη νέα πλατφόρμα αισθητήρων. Με νέα εμπρός και γωνιακά ραντάρ, νέα εμπρός κάμερα, νέα πίσω γωνιακά ραντάρ, 12 νέους αισθητήρες υπερήχων και νέες κάμερες στάθμευσης, το αυτοκίνητο επωφελείται από πιο ολοκληρωμένη εποπτεία του γύρω περιβάλλοντος, βοηθώντας τους οδηγούς να αισθάνονται πιο σίγουροι πίσω από το τιμόνι.

Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα επιτρέπει επίσης αρκετές νέες και βελτιωμένες λειτουργίες ασφαλείας και υποστήριξης οδηγού:

• Το Door Opening Alert βοηθά στην προστασία δικυκλιστών και άλλων χρηστών του δρόμου, προειδοποιώντας τους επιβάτες πριν ανοίξουν μία πόρτα στην πλευρά της διερχόμενης κυκλοφορίας.

• Το προαιρετικό Pilot Assist επεκτείνεται με Lane Change Assist και αναβαθμίζεται για να ακολουθεί τον δρόμο πιο ομαλά, παρέχοντας επιπλέον υποστήριξη και άνεση στις πιο μακρινές διαδρομές.

• Η προαιρετική Camera 360 αναβαθμίζεται με τρισδιάστατη παρουσίαση, που διευκολύνει τη στάθμευση και τους ελιγμούς σε χαμηλές ταχύτητες.

Προς ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον

Τα μοντέλα Σειράς 40 της Volvo Cars παίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Για εκείνους που είναι έτοιμοι να κάνουν τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τα Volvo EX40 και EC40 προσφέρουν αυτονομία έως 575 και 584 χλμ αντίστοιχα, με μόνο μία φόρτιση. Τα νέα Volvo XC40, EX40 και EC40 βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου χάρη σε τακτικές ασύρματες (over-the-air) αναβαθμίσεις, οι οποίες φέρνουν νέο λογισμικό και λειτουργίες στα αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη στον δρόμο.

Οι παραγγελίες για τα νέα μοντέλα Σειράς 40, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων Black Edition, ανοίγουν από σήμερα σε επιλεγμένες αγορές, με την παραγωγή να ξεκινά αργότερα μέσα στο φθινόπωρο

